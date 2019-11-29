Карма Вовы Мерседеса. Близкий к банде Цапков милиционер покончил с собой

В своей краснодарской квартире измученный тяжёлыми болезнями свёл счёты с жизнью один из антигероев печально знаменитой Кущёвки — 60-летний экс-руководитель местной полиции Владимир Финько. Рядом с его телом нашли ещё не остывшую после выстрела "Сайгу". Широкой общественности он известен мало. Но именно при нём был застрелен глава района Борис Москвич и в отчаянных драках и резне за место под солнцем расцвела кровавая банда Цапков.

В 2000 году Кущёвский район избрал нового главу — Бориса Москвича. С лозунгами "Ни пяди бандитам!" он победил других кандидатов с огромным отрывом. Среди первых его дел была проверка частных предприятий тех самых Цапков, образовавшихся на руинах обанкроченного совхоза "Степнянский". Словно в противовес Москвичу на должность начальника Кущёвского районного ОВД был назначен Владимир Финько, с приходом которого началась настоящая бойня. Её пик пришёлся на 2002 год.

Сначала на калитке в доме Москвича находят гранату — чудо, что она не взорвалась! Следующее покушения удалось. Главу района убили, выпустив в него несколько пуль прямо у крыльца администрации. Цапков подозревали. Но судили и оправдали другую банду — Вадима Палкина. В итоге убийство Москвича не раскрыто. Есть версия , что расправились с ним из-за того, что он мешал строительству терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов — грандиозному проекту, связанному с губернатором Александром Ткачёвым. Ещё одна версия — Москвич был не так прост и преследовал прежде всего интересы своих покровителей. То есть речь идёт о типичном для Кубани переделе собственности.

Цапки и Вова Мерседес

А карьера Финько пошла в гору. Подробности о ней журналисты стали сообщать лишь в 2010 году, после страшной Кущёвской резни, где дьявольски жестоко убили 12 человек, в том числе женщин и детей. "Интерфакс" опубликовал свидетельства анонимного жителя Кущёвки. Тот рассказал, как после прихода к милицейской власти Финько банда Цапков начала устраивать акты устрашения по всей Кущёвской станице и в соседних областях. Под горячую руку бандитов попала и потеряла ребёнка беременная девушка. Посетителей клуба "Стена" закрыли изнутри и избили всех подряд. Один человек скончался, десятки покалеченных. Посыпалось множество заявлений, сколько проведено разыскных мероприятий — не счесть, а в итоге начальник Кущёвского РОВД Финько обнимался с Цапками во дворе многоэтажек на глазах десятков людей.

О связи Финько с кущёвской бандой публично заявлял Павел Корниенко, его предшественник на посту начальника Кущёвского РОВД. По его словам, первым делом Финько выгнал старых опытных сотрудников и набрал на их место других. Судя по всему, готовых служить новой метле, несмотря ни на что.

— При нём-то Цапки и расцвели буйным цветом. Вход к Финько у них был свободный. У дежурного поначалу только глаза округлялись — ещё недавно их по камерам запирали, а теперь они дверь к начальнику пинком в любое время открывали. Могли остановить заседание или совещание, если им нужно срочно поговорить с начальником. А потом подогнали Финько белый "мерседес" прямо к зданию УВД, — рассказывал журналистам Корниенко. Отсюда народное прозвище Владимира Финько — Вова Мерседес, или Вова Мерин.

Нашла коса на камень в 2005 году, когда "Российская газета" получила письмо с мольбой о помощи от ста семидесяти кущёвских студентов:

— Бандиты отнимают у нас деньги, сотовые телефоны, зверски избивают на глазах прохожих в общественных местах. Нередки случаи, когда они врываются в квартиры. В станице вечером невозможно выйти на улицу. Обращаться в правоохранительные органы мы боимся, потому что тех, кто подавал заявление, избивали до полусмерти, а никаких мер к преступникам принято не было.

За молодых ребят публично вступились глава района, прокурор и ректор Галина Крошка. В Кущёвку на выручку студентам примчались ревизоры из краевого ГУВД. Вскрылись случаи, когда местная милиция умышленно покрывала реальные преступления: грабежи, разбои, изнасилования. Против Финько даже возбудили уголовное дело. А тот лишь развёл руками — мол, в его ведомстве всё в порядке: по всем поступившим заявлениям меры приняты, а по не поступившим к ним как можно меры принимать...

А судьи кто?

Вова Мерседес был оправдан. Это решения приняла кущёвская судья Ирина Вертиева. После резни, которую устроили Цапки, следователи заподозрили её в укрывательстве банды, но так и не доказали вину. А в 2011-м Вертиеву обвинили в том, что она сбила насмерть ветерана — это видели прохожие, на этом настаивали родственники погибшего. Однако в больнице поставили диагноз: инсульт.

— Старик упал прямо перед моей машиной. Я остановилась, чтобы помочь ему, и перевела на обочину дороги. Потом слышала, что он умер в больнице, я тут ни при чём, — твердила она. И, видимо, ей поверили. Согласно календарю Кущёвского суда, Ирина Вертиева рассмотрела очередное дело 28 ноября 2019 года.

Возвращаясь к истории студентов, крайней в ней осталась ректор Крошка. Как оказалось, она и сподвигла своих учащихся на письмо. Её судили за выдачу липовых дипломов. В тюрьме ей стало плохо, её перевели... в психушку.

Падение и смерть

А герой статьи Финько тогда отделался лёгким испугом. Его отправили руководить ОВД Абинского района. Там он без особого шума и проработал пять лет — до 2011 года. Но потом карма всё же настигла его. Он серьёзно заболел и ушёл на больничный, а коллеги вонзили нож в спину. Его унизительно понизили до инспектора, а затем и вовсе уволили во время сокращения штата. Финько пытался судиться с МВД — хотел формулировку "по болезни". Но суд не удовлетворил иск.

Недавно Финько вырезали обе почки, он жил на постоянном диализе, у него была депрессия, он всё чаще поглядывал на свою "Сайгу". Покончил жизнь самоубийством он в своей квартире в Краснодаре. В злополучную Кущёвку он давно не заглядывал.