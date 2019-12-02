Билет на роковой автобус за 800 рублей. Кто виноват в смертельной аварии

Девятнадцать человек трагически погибли в страшном ДТП. Опытный водитель Сергей Кубасов не справился с управлением, когда у пассажирского автобуса KIA Granbird на мосту через реку Куэнга лопнуло колесо. В результате автобус рухнул с высоты шести метров прямо на лёд замёрзшей реки. 19 человек погибли, ещё 22 находятся в состоянии разной степени тяжести, и это чудо, что лёд выдержал и автобус под него не утянуло. Тогда бы в аварии не выжил никто. Лайф выяснил, что автобусы KIA Granbird довольно часто фигурируют в сводках ДТП и аварии с их участием бывают смертельными.

Пассажирский KIA Granbird выехал из Сретенска в Читу точно по расписанию. Из сорока пяти посадочных мест в автобусе было занято 44 — этот рейс довольно востребованный и многие готовы заплатить по восемьсот рублей за шесть часов пути. Примерно через час после отъезда из Сретенска послышался хлопок — водитель Сергей Кубасов не справился с управлением и автобус упал с моста, свалившись прямо на лёд реки Куэнга.

От удара погибли водитель и половина пассажиров. Пока приехали спасатели, пока срезали крышу автобуса, количество известных жертв увеличилось до 19. Ещё 22 пассажира находятся в больницах с повреждениями разной степени тяжести.

Виноватого найдут быстро

Сразу после катастрофы, как обычно, начались поиски виноватого. Следственный комитет возбудил по признакам преступления — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек, — уголовное дело. А прокуратура начала проверку...

Несмотря на то что тот участок дороги считается довольно сложным и опасным и, по некоторым данным, не оборудован всеми необходимыми дорожными знаками, вину по умолчанию уже возлагают на компанию-перевозчика.

В некоторых СМИ сразу же появились сообщения о том, что у ИП Сергея Пнёва, занимающегося перевозками по маршруту Сретенск — Чита, Ространснадзор неоднократно находил нарушения. Лайф изучил документы этого ИП по базе СПАРК — действительно, в 2016 году у ИП было найдено 16 различных нарушений, которые Пнёв должен был устранить. К примеру, его водители не проходили должный инструктаж, а контроль технического состояния транспортных средств проводили не профессиональные специалисты. Да и водители выходили в рейсы слишком часто, хотя по регламенту между поездками должен быть основательный отдых. Вот, например, последнее нарушение Пнёва, найденное сотрудниками Ространснадзора в феврале этого года:

— Выявлен факт нарушения установленной схемы маршрута движения. Установлено отклонение от определённого схемой маршрута пути следования по маршруту № 125 Чита — с. Новая Кука. Перевозка пассажиров осуществлялась с заездом на ст. Лесная. Данный промежуточный остановочный пункт не значится в свидетельстве...

Да, конечно, это тоже нарушение, но хозяин транспортной компании мог бы тоже спросить, почему так же пристально, буквально под микроскопом, уполномоченные службы не проверяют состояние дорог? К ним претензий и вопросов тоже хватает, не меньше чем к ИП Пнёва. Также появляются вопросы и к самому транспортному средству, которое довольно часто фигурирует в тревожных дорожных сводках. Возможно, если бы так часто, как разбивались KIA Granbird, падали бы самолёты Boing, их бы уже давно сняли с эксплуатации.

Роковой автобус

Лайф изучил историю ДТП в Забайкалье и соседних областях, где южно-корейские KIA Granbird довольно часто фигурируют в сводках смертельных ДТП, и пришёл к выводу: либо эти автобусы преследует какой-то зловещий рок, либо с этими транспортными средствами что-то не так.

К примеру, 13 июня 2017-го на трассе Иркутск — Чита перевернулся другой пассажирский автобус Kia Granbird. Приехав на место происшествия, следователи назвали сначала причиной ДТП неудовлетворительное состояние дорожного полотна, ведь на месте аварии не было установлено предупредительных знаков и бордюрного ограждения. Там как раз шли ремонтные работы. Но потом вся вина свалилась на водителя автобуса, дескать, он превысил скорость и не справился с управлением. Это было легко, поскольку водитель KIA Granbird умер в больнице и вместе с ним число погибших в этом ДТП составило 14 человек.

А буквально за день до страшной катастрофы, 12 июня, автобус точно такой же марки, KIA Granbird, перевернулся под Томском — тогда в ДТП погиб пятимесячный ребёнок. В СМИ сообщали, что за рулём попавшего в ДТП под Томском автобуса был опытный водитель со стажем в тридцать лет. А сам автобус перед рейсом прошёл два осмотра.

Лайф решил изучить глубже ситуацию с этими автобусами уже в соседней Томской области, и, как оказалось, KIA Granbird являются самыми настоящими "гробами на колёсах".

Хотели отказаться, но не отказались

Из-за опасности этих автобусов в середине 2000-х в той же Томской области от KIA Granbird хотели отказаться по причине многочисленных несоответствий российскому ГОСТу.

— На территории области в текущем году выявлено 56 автобусов, не соответствующих требованиям ряда госстандартов, принятых в рамках Европейской конвенции. Собственникам транспортных средств выданы предписания о запрещении перевозок пассажиров и приведении автобусов в соответствие с требованиями стандартов в части, касающейся количества дверей и запасных выходов, — заявляет в 2006 году начальник УГИБДД УМВД России Томской области Михаил Горин.

Такие громкие заявления чиновники и ответственные лица делают обычно после каких-то серьёзных происшествий, но потом, когда шум сходит на нет, обычно все обо всём благополучно забывают. Так и здесь — Горин призывал запретить смертельные автобусы из-за страшной аварии на Мариинской трассе, когда в августе 2005-го KIA Granbird врезался в нагруженную дровами тракторную повозку. От удара тогда автобус отбросило на автозаправщик. Поскольку двери автобуса заклинило, а люки на крыше оказались узкими, пассажиры смогли открыть из них только задний, откуда успели вылезти несколько человек, пока автобус не загорелся. 14 человек сгорели заживо, поскольку не смогли вовремя выбраться из попавшего в ДТП KIA Granbird!

Но, несмотря на громкие заявления руководства ГИБДД, когда шумиха стихла, комфортабельные KIA Granbird продолжили колесить по области, пока 17 июля 2011 года Asia KIA Granbird в очередной раз не столкнулся с проезжающим КамАЗом. По версии следствия, водитель выскочил на встречную полосу и автобус, в котором находился 41 пассажир, загорелся. В результате ДТП 12 пассажиров получили травмы разной степени тяжести, а шесть человек, в том числе двое детей, погибли. Водителю дали тогда четыре года колонии-поселения. На суде обвиняемый вину не признал, утверждая, что не выезжал на встречную полосу.

Получается, что из четырёх аварий пассажирских автобусов в Томской области за последние годы три с участием KIA Granbird! А в Забайкалье эти же автобусы только за два года уже дважды забирали жизни десятков людей.

Например, проблема с тормозами

Поскольку Лайф изучал эти факты на скорую руку и никто не ведёт статистику ДТП конкретно по этим KIA Granbird (возможно, никому это даже в голову не приходило), может, ситуация куда страшнее, а может, так совпало. На сайте rusdtp.ru указано тринадцать смертельных ДТП с этими автобусами за последние годы, но и там статистика не полная.

В России привыкли доверять зарубежным маркам автомобилей и зачастую относятся не очень критически к их техническим характеристикам. Обычно аварии с KIA Granbird выглядят одинаково: автобус заносит, он вылетает в кювет и переворачивается. Как на следующем видео.

Тогда в 2014 году во Владивостоке KIA Granbird ехал с автобазы, откуда он возвращался после ремонта! У него неожиданно отказали тормоза. Водитель пытался остановить неуправляемую машину, но вместо этого протаранил три легковых автомобиля, снёс барьерное ограждение и упал прямо на остановку. Только по счастливой случайности никто тогда в ДТП не погиб. Но виновного нашли сразу же. Полицейские прямым текстом заявляли, что автобаза, с которой ехал автобус, ранее уже была замечена в нарушениях при проведении ремонта и технического обслуживания.

И хоть нарушения эти в автобазе уже давно устранили, зато есть кого назначить виноватым.

В регионе траур

В Забайкальском крае объявлен траур по погибшим. Отменены все развлекательные мероприятия. Семьям погибших выделят по шестьдесят тысяч рублей на организацию похорон и по миллиону рублей от администрации края.