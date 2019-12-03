Секта на крови. Под чьи проповеди фанатики замучили ребёнка до смерти

Убийство девятилетнего Давида в Екатеринбурге, может быть, никогда бы и не раскрыли, если бы не звонок с неизвестного номера на горячую телефонную линию "Ребёнок в опасности" о том, что в лесопарке "Юго-Западный" в сырой земле лежит мальчик. Там полиция и обнаружила завёрнутое в простыню тело ребёнка. Удалось определить и причину смерти — удушение от перекрытия дыхательных путей. Звонок поступил ещё 28 ноября, а уже второго декабря в Уфе на вокзале задержали сорокалетнего предполагаемого убийцу Ивана Казанцева и 48-летнюю Земфиру Гайнуллину — лидера бродячей христианской харизматической секты. Казанцеву предъявили обвинение в умышленном убийстве малолетнего, Гайнуллиной — в пособничестве убийце. Лайф разобрался, как и где возникла опасная секта и насколько её члены вменяемы и опасны.

На этом видео ошеломлённый задержанием Казанцев говорит, что хотел поехать к жене. Он не имеет смелости рассказать оперативникам, где его второй сын Давид, которому только исполнилось девять лет и который, по сути, стал заложником религиозной одержимости отца. Давид не только не учился, как все нормальные дети, но и нашёл свою смерть от рук родного человека, возомнившего себя Божьим учеником.

Бродячая секта убивает мальчика

Информации от правоохранителей по этому делу довольно мало, и картину больше формируют самые разные и зловещие слухи. Но спустя несколько дней можно уже реконструировать примерную картину произошедшего.

Иван и Анна Казанцевы, их сыновья и подруга приехали в Россию из Белоруссии для того, чтобы присоединиться к бродячей проповеднице Земфире Гайнуллиной. Предположительно, Казанцевы познакомились с проповедницей во время её белорусского турне, о чём косвенно свидетельствует запись в её твиттере:

— К городу Витебску в Белоруссии Господь сказал проявить милость свою. Он знает зачем. И изрёк слова милости для многих жителей города. Сказал, что даже ради нескольких праведников он объявит милость жителям этого города.

Гайнуллина уже полтора года колесит по городам и весям, пугая страшным судом и различными божьими карами неверующих. О степени "упоротости" харизматического лидера свидетельствует её твиттер, в котором галлюцинаторный бред достигает поистине евангельского размаха.

До недавнего времени бредовые проповеди Гайнуллиной не приносили ощутимых результатов, но летом в её группу влилась семья Казанцевых вместе с двумя детьми, составив ядро новой секты. Иван взял себе имя Пётр в честь ближайшего ученика Христова, кому он вручил церковь. Жена назвалась Анной, а своих детей новоявленный Пётр окрестил Марком и Давидом. Сама же Земфира Гайнуллина назвалась апостолом Фамарью.

Осенью 2019 года признаки секты проявились ещё выпуклее. Взявшие новые имена последователи Гайнуллиной тоже завели себе аккаунты в "Твиттере" и начали проповедовать на русском и английском языках. Также Гайнуллина завела аккаунт и на "Ютубе", публикуя там духовные песни собственного сочинения. В числе десяти "учеников Христовых", сгруппировавшихся вокруг "апостола Христова" Гайнуллиной, был и убитый отцом Давид. Впрочем, вхождение в ближний круг не спасло ребёнка от жестокой расправы.

Этот религиозный табор под гитару с танцами с бубнами кочевал из города в город, вербуя себе сторонников. В октябре они как раз приехали в Екатеринбург, где кочевали по съёмным квартирам. На что они жили, ели-пили, пока непонятно. И вот однажды Иван-Пётр за что-то разгневался на Давида, быть может, тот оказал непослушание, ну или почудилось что-то недоброе в его поведении. И ревностный в вере Пётр решил наказать сына, как велит писание, но с наказанием перестарался — мальчик умер от асфиксии из-за вставленного кляпа.

Пётр и Фамарь уже были настолько не в себе, что считали оживление мёртвых возможным. Гайнуллина два дня колдовала над трупом ребёнка в попытках его воскресить, даже когда тело ребёнка начало смердеть — ведь и Христос в Евангелии воскресил Лазаря после четырёх дней смерти. Но чудо не произошло, и мальчика прикопали в екатеринбургском парке. Что произошло дальше — неясно. Но, видимо, в секте случился раскол. Мать мальчика вернулась в Белоруссию, а Казанцев отправился дальше скитаться вместе со своим гуру.

Не всем в секте понравилось убийство мальчика и поведение самозваного гуру Фамари и "ревностного в вере" Петра, поэтому кто-то из сектантов, скорее всего, мать мальчика, обратилась в полицию. Поскольку и убийца, и убитый — её близкие родственники, по закону она освобождается от ответственности за укрывательство, несмотря на то, что помогала мужу закапывать тело сына. Сейчас Анна проходит по делу основным свидетелем.

Остальные члены секты гуляют пока на свободе, хотя следствие не отрицает того, что и они могут быть привлечены к ответственности.

Харизматы. Экзорцизм. Убийства

Лидер секты самоназванная Фамарь гордо объявляла в своём твиттере, что слову Божьему её научил сам Господь, а не люди, однако в этом можно легко усомниться.

Известный сектовед профессор Александр Дворкин в разговоре с Лайфом предположил, что стилистика религиозной деятельности Гайнуллиной почерпнута из традиций и обрядов вполне легально действующих в стране неопятидесятнических организаций.

— Организация, которую создала Земфира Гайнуллина, имеет все признаки секты. В Новом Уренгое, где она родилась, существуют как минимум две неопятидесятнические организации. И именно оттуда она почерпнула свои идеи, творчески их преобразив. Для харизматов очень характерно изгнание бесов — в их мировоззрении все проблемы на Земле вызваны бесами, и, если что-то идёт не так, значит, бесы виноваты. И их следует изгонять отовсюду — из людей, предметов, географических местностей.

Дворкин объясняет, что в отдельных пятидесятнических группах изгнание бесов происходит при помощи силовых методов, применяемым и к взрослым, и детям, но при этом дети наиболее беззащитные и уязвимые.

— В американской неопятидесятнической секте "Слово жизни" двое детей отказывались ходить на собрания — их избивали и однажды забили до смерти. Дети — они куда непосредственнее взрослых и искренне выражают свои чувства. Убийства детей характерны для многих сект, но именно у неопятидесятников это обычно связано с изгнанием бесов.

О харизматических корнях религиозной группы Гайнуллиной говорит и её самоназвание — апостол Христов. Земфира-Фамарь называла себя апостолом, как, к примеру, называет себя лидер одной из крупных украинских неопятидесятнических сект — Владимир Мунтян. И он далеко не единственный апостол — у неопятидесятников это одно из стандартных обозначений пасторов.

— Эта женщина создала свою собственную организацию и делала всё, чтобы её расширить — ездила с группой последователей по всей стране, вербуя людей. В перспективе эта маленькая секта могла бы вырасти в серьёзную организацию. В Екатеринбург они приехали как в один из транзитных городов, откуда они, скорее всего, собирались ехать дальше, — объясняет Лайфу известный сектовед.

Испытание кляпом как Божий суд

Несмотря на тяжёлый характер преступления, сами обвиняемые Пётр и Фамарь при задержании и на суде были, мягко говоря, не в себе. Уповая на Господа, они "забивают" на положенную им по закону защиту. Но обвинение в предумышленном убийстве на почве неприязни — довольно тяжёлое, с наказанием до пожизненного лишения свободы. А ведь вряд ли Казанцев хотел смерти сына, скорее всего, убийство произошло случайно.

Также вызывает некоторое удивление не столько факт задержания лидера секты Земфиры Гайнуллиной, сколько предъявленное ей обвинение в пособничестве. Ведь если ребёнка убили в процессе "изгнания из него беса", акт экзорцизма приравнивается здесь к умышленному убийству.

За разъяснениями Лайф обратился к известному екатеринбургскому адвокату Сергею Колосовскому.

— Есть такая форма вины, как косвенный умысел. Убийство по неосторожности — это когда не предвидел, но должен был предвидеть, а косвенный умысел — это когда не хотел убивать, но допускал, что умрёт, и относился к этому спокойно. Пособничество — это когда человек, руководствуясь тем же умыслом, помогал убивать. Если советы пособника допускали оставление человека в опасности и к этой опасности относились безразлично. То есть если обвиняемые не понимали, что мальчик может умереть, то это убийство по неосторожности, если же понимали, как во время средневекового "божьего суда водою" (если утонет, то ведьма, если нет — порядочная женщина), то это уже косвенный умысел.

Лайф: Следствие может иметь ещё какие-то доказательства, которые пока скрывает от общественности?

С. Колосовский: Да, скорее всего. Во многих делах следствие, к сожалению, скрывает информацию, хотя гораздо проще будет людям всё объяснить. Например, если мальчику воткнули в рот кляп и от этого он задохнулся, то это вопрос дискуссионный — что за кляп, насколько глубоко воткнули и т.д. Насколько человек вообще понимал, что это может привести к смерти.

Лайф: А если у Ивана Казанцева появится толковый адвокат и он согласится не просто уповать во всём на Бога, а выстраивать стратегию защиты, он может добиться переквалификации своего деяния на непредумышленное убийство?

С. Колосовский: Да, конечно же. Но я бы не советовал испытывать к нему какую-то жалость. На самом деле — сколько сумасшедших бродит по улицам, и если каждого жалеть...

Больше трёх не собираться во имя Христа

Сразу после резонансного убийства в Екатеринбурге Госдума в очередной раз подняла вопрос о введении обязательной регистрации религиозных групп с числом участников более трёх человек. Председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы Сергей Гаврилов считает, что учёт многочисленных и разношёрстных групп поможет государству контролировать всю околорелигиозную жизнь в стране.

На сегодняшний день религиозная группа в России даже не нуждается в обязательной госрегистрации и не является юридическим лицом, в отличие от религиозной организации. Почему до сих пор не ввели обязательную регистрацию для религиозных групп, понятно — усиление надзора потребует для органов юстиции кадрового и материального укрепления. Проще говоря — денег, которых у существующего в режиме жёсткой оптимизации бюджета просто нет.