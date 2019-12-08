Секс, недвижимость и русофобия. Почему Ветлицкая разлюбила народ, которому поёт

Секс-икона девяностых Наталья Ветлицкая попала в громкий скандал, возвращаясь на российскую сцену из испанского забытья. Потенциальная аудитория певицы возмущена её русофобскими высказываниями. Лайф нашёл истинную причину ненависти полузабытой поп-звезды к своему народу.

Никто и не думал, что Наташа однажды проснётся знаменитой. Выдающимися вокальными данными Ветлицкая никогда не отличалась. Впрочем, дочь физика-ядерщика, закончившая школу танцев, была активной столичной тусовщицей и музой целого ряда известных музыкантов. Потом Наташа ещё и запела, но в начале музыкальной карьеры это не показалось никому ничем особенным.

Но вышедший в 1992 году на экраны ТВ клип "Посмотри в глаза" всё изменил и мгновенно превратил обычную тусовщицу в супер-звезду. Специально для клипа Жанна Агузарова подарила Ветлицкой красивое голубое платье 60-х годов, как будто погружая восприятие зрителя в капиталистический послевоенный мир Америки, "где я не был никогда", с ухоженными полуобнажёнными красотками с обложек "Плейбоя". По стилистике это был очень простой клип — московская тусовка поснималась у знакомых. Режиссёры Фёдор Бондарчук и Тигран Кеосаян ещё толком не умели снимать клипы, но очень хотели делать "как у них".

Но Бондарчук не просто отснял проходной малобюджетный клип, а открыл России настоящий секс-символ, взорвавший постсоветское ТВ. На фоне других российских певиц Ветлицкая выглядела стильно, не "по-колхозному" — и только за это ей готовы были простить отсутствие голоса. Сексуальная молодая женщина напевала легко и ненавязчиво, как в караоке, словно для Ветлицкой сцена была чем-то вроде хобби.

Старая Ветла по-новому метёт

Ветлицкая стала звездой довольно поздно — в 28 лет. Дополнительно прославившись своими романами с популярными молодыми певцами — Димой Маликовым, Женей Белоусовым и Владом Сташевским, она прочно утвердилась на музыкальном олимпе в качестве секс-иконы. Притягивая внимание богатых любовников, от души одаривавших её поместьями, квартирами и не жалевших для певицы никаких денег, Ветлицкая всё реже брала в руки микрофон. Уже в начале 2000-х советско-российская певица отошла от сцены, которая не была её прямым заработком. Да и возраст для секс-символа был уже критическим.

К сорока годам, в 2004 году, Ветлицкая подала в отставку из шоу-бизнеса, удалившись на заслуженный отдых в солнечную Испанию. Там она родила дочь и обрела духовность — восточную. Для изумлённого россиянина, ранее восторгавшегося красотой певицы, открылись бездны её внутреннего мира, в которых причудливо сочетались НЛО, Герман Стерлигов и некий Шри Хейракхан Вале Баба. Или какой-нибудь другой смуглый полуголый гуру, вещающий со страниц её официального сайта, не без самоиронии названного "Ветла.ру".

Поклонники в России смотрели на эти причуды с сочувственным пониманием, прощая Ветлицкой её "закидоны", как прощают всё первой любви. Злые языки говорили о том, что певица давно и прочно дружна с алкоголем. Впрочем, позже писали, что пагубную страсть Ветлицкая победила в одном из рехабов (реабилитационных центров) Сингапура. А духовность, НЛО и многочисленные гуру заняли в её душе как раз то самое место, которое до реабилитации занимал алкоголь.

Градус высказываний Ветлицкой постепенно крепчал. От попыток переучить Русь с помощью высокоумных изречений полуголых индусов певица постепенно перешла к политической сатире, например, насмешливо описав своё выступление для высокопоставленных особ. Это был 2011 год — Ветлицкая ещё не постоянно жила в Испании и моталась между двумя странами.

Духовный путь к ярой русофобии

Вскоре певица уже прочно осела в старинном испанском городке Дения. В 2012 году она открыла ИП в России и занялась бизнесом — продажей элитной испанской недвижимости состоятельным нуворишам. Это был прекрасный бизнес-план. Первый кризис 2008 года уже забылся, и денег в те годы в России снова стало в избытке — солнечная Испания была востребована, а у бывшей певицы оставались необходимые связи и известность.

В 2013 году Наталья открывает некое ООО "Спайдэр" (паук. — Прим. Лайфа) и офис в центре Москвы в надежде на преуспевающий бизнес... Но в православной столице индуистские молитвы не сработали.

На Украине внезапно вспыхнул второй майдан и, судя по блогам певицы, она даже сперва сочувствует пророссийскому Донбассу и одесситам:

— Вчера одна одесситка с пеной у рта мне доказывала, что у них нет нацистов, а только лишь националисты, пока я не прислала ей официальное определение нацизма и не напомнила о лозунге "Москалей на ножи!". После чего она исчезла, — пишет Ветлицкая в своём блоге, как истинная патриотка России.

Но уже летом Ветлицкая постепенно переходит к обвинениям российских властей, а всего через год грязно ругает и отчитывает весь русский народ, в целом доходя в своих словах до прямых оскорблений, граничащих с экстремизмом.

Майданом незалежности по агентству недвижимости

Лайф, возможно, разгадал загадку такой стремительной трансформации патриотки Ветлицкой в ярую русофобку. После чёрного вторника — 16 декабря 2014-го — рубль резко рухнул, и это можно назвать переломным моментом в её отношении к Родине.

Бизнес певицы изначально был основан на шальных и не всегда легализованных доходах российских покупателей. А тут евро дорожает неудержимо, санкции разворачиваются и покупать элитную недвижимость в Испании состоятельные россияне уже не могут или не хотят. Судя по информации "СПАРК-Интерфакс", её риелторский бизнес с момента основания по сей день находится в глубоком упадке. Пять лет сплошных убытков — от Майдана до "формулы Штайнмайера".

В 2017 году выручка певицы составила всего полтора миллиона рублей при себестоимости в два с половиной миллиона. Убытки приходится покрывать из других доходов. А кредиторская задолженность ООО "Спайдэр", по базе "СПАРК-Интерфакс", дошла уже до десяти миллионов рублей.

Возвращение блудной дочери

Как только Ветлицкая высказала намерение вернуться в страну и стала активно пиариться в России, ей тут же припомнили все её русофобские высказывания. Большинство из них она предусмотрительно вычистила из своих аккаунтов в социальных сетях. Но Интернет помнит всё!

По мнению многих пользователей Интернета, Ветлицкая пытается отпить из колодца, в который сама же годами выплёвывала русофобские посты. Лайф попросил известного музыкального эксперта Юрия Лозу прокомментировать русофобские высказывания Ветлицкой.

— А чего там комментировать? Мало ли, кто что говорит... Она все свои высказывания удалила, и что тогда обсуждать? Да и не по чину мне обсуждать непонятно кого, — довольно сдержанно отреагировал Лоза.

Сдержанность обычно несдержанного эксперта не удивляет, ведь за раскрутку певицы взялась известная корпорация PMI — крупнейший медиахолдинг Санкт-Петербурга. Эта организация проводит концерты зарубежных и российских звёзд, показы мюзиклов и гастроли театральных спектаклей. Глава холдинга — долларовый миллиардер Евгений Финкельштейн — представляет на Северо-Западе России интересы "Русской медиагруппы" по вопросам лицензионного радиовещания, а это "Русское радио", радио MAXIMUM, DFM, радио "Монте-Карло" и другие. Ссорится с PMI музыкантам не с руки, даже известному и уважаемому Лозе.

Пусть приезжает и нас развлекает

С таким же вопросом Лайф обратился к известному продюсеру Владимиру Ферапонтову, который недавно открыл проект "Герои 90-х" и работает с популярными артистами того времени, которые сейчас выступают как ретро.

Продюсер воспринял информацию о возвращении в страну блудной певицы Ветлицкой с оптимизмом:

— C 90-х прошло уже два десятилетия. Для кого-то ретро — это 70-е, для кого-то — 80-е, для кого-то и 90-е. Если в Ветлицкую вложили неплохие деньги, она вполне, вполне достойна. Это, безусловно, хорошая тема. Хитов у Ветлицкой много, и уверен, что всё у неё будет хорошо. Сколько можно по заграницам сидеть. Пускай приезжает и нас развлекает. По России бегает куча артистов того времени.

Лайф: Ну а как быть с её русофобскими высказываниями?

Ферапонтов:

— Необязательно из-за границы говорить гадости. В России есть артисты, которые говорят то же самое, никуда не уезжая. У них есть своё личное мнение — пускай говорят. Да и вообще, скорее всего, это пиар. Если вы меня сейчас спрашиваете об этом, значит она вас каким-то образом задела. Если б человек говорил всё ровно и хорошо, то кому бы он был интересен? А тут сказала гадость — и мы с вами сидим это обсуждаем.

4 декабря 2019 года Ветлицкая обновила сведения своего ИП. Это значит, что либо её официальный адрес проживания в России изменился, либо она указала новый род деятельности. Зарабатывать в России можно многими способами: пением, продажей испанской недвижимости — чем угодно, что не запрещено законами.

Сегодня в России только русофобия не приносит прибыли.