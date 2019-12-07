Изнанка порновечеринок. Как в Москве секс-промоутеры воюют за публику

Фото © Facebook / Kinky Party / prischepov.ru

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На костюмированную вечеринку Kinky party приходят люди, желающие реализовать свои сексуальные фантазии. BDSM, фетиш, свинг, шибари, сквирт-массаж — здесь можно почти всё. Но действует четыре незыблемых правила: "Хочешь — спроси", "Не хочешь — откажи", "Нет значит нет", "Съёмки на сотовый телефон запрещены!" На Западе кинки-пати популярны давно, а в России только набирают обороты. Их посещение стоит недёшево. Среди клиентуры много известных людей и топ-менеджеров. Лайф разбирался в изнанке легального разврата и тех опасностях, которые поджидают его любителей.

Репортаж из гнезда разврата

Подготовка к кинки-вечеринке — целая история. Обычные билеты стоят от пяти тысяч рублей, но просто так их не купишь. Сначала надо оставить заявку на сайте и приложить ссылку на свои соцсети. Если понравитесь организаторам, то билет вам продадут. Дальше нужно достать где-то костюм. Здесь уже всё ограничено только тематикой вечеринки, вашей фантазией и кошельком.

<p>Фото © Facebook / Kinky Party</p>

В "предбаннике" модного московского клуба в тесноте, да не в обиде переодеваются десятки людей. Их возраст — 25–35 лет. Тематика пати — джунгли и мир животной страсти. Вот длинноногая красавица перевоплощается в тигрицу. Грим нанесён прямо на голое тело. Вся её одежда — ниточка-трусы. Она пришла с кавалером, который выглядит как укротитель. Он цепляет на неё ошейник и, погоняя плёткой, уверенно ведёт через фейсконтроль.

При входе в клуб — небольшой интим-магазин, где можно докупить себе какой-нибудь игривый аксессуар. Один из посетителей, перекачанный парень, узнал о вечеринке только сегодня утром и очень хочет пройти. Костюма у него нет вообще. Он не теряется:

— А давайте я полностью разденусь, куплю те кожаные трусы и маску!

Фейсконтрольщик смеётся: "Ну давай, проходи!"

<p>Фото © Facebook / Kinky Party</p>

Внутри клуба царит вязкая возбуждающая атмосфера. Повсюду лежат презервативы и смазка. Среди публики замечены топ-менеджер нефтяной компании, светские журналисты, английский дипломат и известная певица.

Далеко не все присутствующие однозначно красивы. Такое ощущение, что организаторы специально продавали билеты так, чтобы на тусовке присутствовали и толстые, и худые, и высокие, и низкие, и лысые, и волосатые. Люди присматриваются друг к другу, разогреваются алкоголем. В одном углу уже начинаются оральные ласки, в другом — "наказывают" кожаной плёткой голую девушку в маске — она сладко охает и кричит. На втором этаже дежурит два специалиста: один по связыванию — "шибари", второй — профессиональный сквирт-массажист. Девушки буквально записываются к ним на приём. Выстраивается очередь.

Видеорепортаж с трёхлетия Kinky party © Facebook / Kinky party

Из колонок грохочет музыка: то медитативная, то танцевальная. В воздухе повис запах страсти и вседозволенности. Постепенно тусовка разбивается на группы, в которых вдохновенно занимаются самыми разными видами секса. За версту видно новичков. Они стесняются. По идее им надо просто подойти и спросить, можно ли присоединиться, поцеловать, пошлёпать, но... не решаются.

Под утро в курилке встречаются взглядом разочарованные девушка и парень:

У тебя с кем-нибудь было?

Нет! Так и не получилось.

И у меня пока нет! Я тебе нравлюсь, хочешь с мной?

Она кивает ему. Новоиспечённая пара берётся за руки и уединяется в тёмном углу.

<p>Фото © Facebook / Kinky Party</p>

А вот забавно повели себя супруги. Они пришли вместе попробовать свинг. Но в последний момент взревновал муж, он хватает жену за руку и уводит. Ещё больше смешит тот самый качок — в одних кожаных трусах и маске.

Такая девушка со мной согласилась, а у меня не встал, чуть не плачет он.

Конец вечеринки застаёт всех врасплох. По итогу посетителей было человек 200–300, не меньше. Мир за дверьми клуба теперь кажется для них серым и скучным. Организаторов допрашивают: когда следующая вечеринка?!

Ого, через целый месяц — так долго, искренне расстраивается одна из посетительниц. Спрашиваю её, зачем сюда пришла.

Я не считаю себе бэдээсэмщицей или госпожой. Не хочу в это углубляться. А вот попробовать разок-два очень хотелось. Для меня это и есть кинки-культура, — объясняет она.

Легальный, как ни странно, бизнес

Основоположниками движения Kinky в России стали две девушки: выпускница ВГИК Таисия Решетникова и брокер по торговой недвижимости Татьяна Дмитриева. Они обе давно в теме. Помимо кинки Таисия и Татьяна ещё знамениты образовательным проектом о сексуальности.

<p>Таисия Решетникова (слева) и Татьяна Дмитриева (справа). Фото © <a href="https://www.facebook.com/blanchedemoscou/photos/a.1751610325132486/2055403408086508/?type=3&theater" target="_blank">Facebook / Balnche de Moscou</a></p>

Я много путешествовала по Европе, побывала в самых разных клубах. В Берлине посещала еженедельную тематическую техно-секс-вечеринку на тысячу человек и дома ничего подобного не нашла. Поисковики выдавали информацию о немногочисленных БДСМ-вечеринках или встречах свингер-клубов — маргинальных и плохо организованных, рассказала журналистам Таисия Решетникова. — Вместе с Татьяной Дмитриевой мы решили попробовать организовать собственные вечеринки. На первую мы ждали совсем немного людей — 100 максимум. Когда пришло 300, у меня произошёл шок. Это была эйфория.

Татьяна и Таисия максимально публичны. С удовольствием раздают интервью. Брендом Kinky владеет Решетникова как физлицо. У неё есть ИП с огромным количеством видов деятельности, начиная с художественного творчества и заканчивая обработкой сточных вод. Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", с её бизнесом всё в порядке. Вопросов у надзорных органов нет. Неужели это всё настолько легально в России?

Если там нет несовершеннолетних, всё происходит по согласию, никто не платит деньги за секс — тогда да, абсолютно всё легально! — уверяет известный адвокат Сергей Жорин. — Ответственность за венерические болезни в случае чего организаторы тоже нести не будут. Контрацептивы они обеспечили. Главная опасность для посетителей, как мне кажется, — это слив компрометирующих фотографий. Теоретически за это можно будет привлечь виновных. Вот только компенсация составит не более 50 тысяч рублей. Вряд ли это удовлетворит человека, чьи фотки в непотребном виде увидят жена, друзья и коллеги по работе...

Могу добавить, что в Европе такие вечеринки известны давно. Особенно благоприятствуют им законы Австрии и Германии. В России же такой бизнес будет вести не просто. Повышенное внимание со стороны правоохранительных органов обеспечено. Многие вопросы, скорее всего, придётся решать коррупционным путём, — резюмирует Лайфу известный адвокат.

Гибридные войны секс-промоутеров

<p>Фото © Facebook / Kinky Circus</p>

В 2017 году у Kinky Party Таисии Решетниковой появился клон-конкурент с очень схожим названием — Kinky Circus. Между командами двух секс-проектов идёт затяжная гибридная холодная война. Каждая сторона утверждает, что именно она устраивает те самые настоящие и неповторимые кинки-вечеринки. Клиентов-"извращенцев" это сильно путает.

Костюмы, фотографии, сайты, посты в социальных сетях — всё как две капли воды похоже у них. Спутать запросто. Стоит лайкнуть первый проект, как тут же тебе в друзья постучится второй; либо можно собраться на одну пати, а оплатить билет случайно на другую, — ухмыляется кинкстер-неофит Никита М.

Какая из кинки-вечеринок лучше? Мнения клиентуры в Сети разделились. Не покидает ощущение, что отзывы пишут не живые люди, а проплаченные боты:

<p>© &#34;<a href="http://otzyvgid.ru/comment/913405.html" target="_blank">ОтзывГид</a>&#34;</p>

<p>© &#34;<a href="https://yandex.ru/maps/org/kinky_circus_party_kinki_bizarr_pati/157801177922/?ll=37.659973%2C55.741526&source=wizbiz_new_text_single&z=14" target="_blank">Яндекс.Карты</a>&#34;</p>

Двум проектам действительно есть что делить. Целевая аудитория подобных мероприятий, если судить по количеству подписчиков в соцсетях, чуть не дотягивает до пяти тысяч человек. Число потенциальных спонсоров и партнёров (речь о прокатчиках костюмов и производителях секс-игрушек) тоже ограничено. Поэтому холодная война между двумя кинки-вечеринками больше похожа на пороховую бочку, которая рано или поздно рванёт и заденет осколками посетителей.

По информации Лайфа, обе команды опасаются подстав друг от друга: натравливания надзорных органов, слива компрометирующих фотографий, срыва мероприятия полицейскими, которые ворвутся в зал, положат всех на пол и начнут искать наркоту.

Последнего боюсь больше всего, — признаётся кинкстерша Яна М. — Стать участником "маски-шоу" и так мало приятного, а уж если ты без штанов в интересной позе с мужиком с неприкрытой эрекцией...

Очевидно, что даже одно дискредитирующее происшествие может убить репутацию вечеринки навсегда. Полиция не будет церемониться, да ещё и раздаст фото, видео с "приёмки" журналистам.

Настоящий цирк!

На сайте проекта Kinky Circus указана следующая информация:

<p>© <a href="https://www.kinky-cirque.com/" target="_blank">KINKY Circus Moscow</a></p>

Здесь кроется откровенный обман. Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", ООО "Кинки цирк" не существует. Зато существует товарный знак "Кинки цирк", принадлежащий туристической фирме "Вим". Её основатель и единственный сотрудник Владимир Атаманский — человек без зарегистрированного ИНН. Официальные доходы его компании за 2018 год составили смешные 59 тысяч рублей, и с этой суммы не выплачены налоги. Инспекторы ФНС искали должника, но не нашли и по итогу просто заморозили его пустующие счета. Сейчас компания "Вим" недействующая. Регистрирующий орган исключил её из ЕГРЮЛ из-за недостоверности данных. Но это не мешает Атаманскому проводить всё новые и новые пати под брендом "Кинки цирк".

Лайф посчитал, сколько Атаманский может зарабатывать неофициально. В этом помогает арбитражный спор с участием его фирмы "Вим". По материалам суда, за аренду помещения под ночное мероприятие с пафосным названием "Тайный венецианский бал" Атаманский отдал 71 тысячу рублей. Допустим, в три-четыре раза больше он потратил на организацию шоу и реквизит. Теперь сравним со стоимостью билетов: от пяти тысяч рублей за обычный и до 175 тысяч за VIP. Если предположить, что на вечеринку пришло хотя бы сто человек, то набегает приличная сумма, явно превышающая один миллион рублей, это без учёта заработков на продаже алкоголя. И речь тут об одной единственной вечеринке, а за год их проводится не менее пяти-шести.

До организации кинки-вечеринок Владимир Атаманский дюжину лет занимался оформлением виз "в кратчайшие сроки по самой выгодной цене". В общей сложности на него было зарегистрировано восемь туристических агентств, и все они имели кошмарную репутацию. Клиенты Атаманского напрямую называли его мошенником. Негативных отзывов в Сети сотни, если не тысячи...

<p>Владимир Атаманский. Фото © <a href="http://my-svadba.ru/company_photo/item/298255/" target="_blank">my-svadba.ru</a></p>

Они зарабатывают именно на отказах по визам. Делают липовые справки с места работы, выписки с банковских счетов на немыслимые суммы, шлёпают фальшивые печати и создают псевдоброни. Весь этот комплект сомнительных документов они подают в посольство, ну а далее решение уже за консулом, который просто посмеётся над ворохом этих бумажек. Т.е. они просто подводят своего клиента под отказ, при этом хорошо зарабатывая на нём, возмущался Пётр, клиент компании Атаманского. — Постоянно в их офисе драки, крики, истерики и слёзы. Страшно подумать, скольким людям он испортил отдых, бизнес-поездки, переезд.

Ещё в 2008-м о сомнительном бизнесе Атаманского писал "Коммерсант". Однако огласка не помешала, и он продолжил заниматься визами. Намного позже, в 2016 году, расследование ему посвятил уже телеканал "360". Появились успешные судебные дела против него. Одна из потерпевших даже смогла взыскать с Атаманского 384 576 рублей.

<p>Решение суда по взысканию с компании Атаманского в пользу его клиентки © &#34;<a href="https://360tv.ru/programs/rassledovanie-360/" target="_blank">360</a>&#34;</p>

Телеканал "360" сообщал, что против Атаманского возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" и он задержан полицией. Казалось бы, его визовому бизнесу приходит конец, а ему самому грозит тюрьма. Но до суда это дело так и не дошло. Вот что нам рассказала одна из его жертв оперная певица Наталья Д:

Он юридически подкован. Судиться с ним оказалось бесполезно. Всё его личное имущество было записано на маму-юристку, которая живёт во Франции. У него самого двойное гражданство. Фирмы он открывает с уставным капиталом не более десяти тысяч. Даже если выиграешь суд, то с него ничего не взыщешь. Просто не с чего. В итоге никто из потерпевших не смог вернуть свои деньги.

Однако в судах как физлицо Владимир Атаманский всё же засветился. В 2013 году он превысил скорость и вылетел на своём Nissan GT-R на тротуар, где сбил двух прохожих. У одного была черепно-мозговая травма, у второго — перелом берцовой кости. Дело было прекращено, потому что стороны помирились. Можно лишь предположить, что Атаманский заплатил денег пострадавшим. Согласно материалам других дел, в 2016-м Атаманский оставил место ДТП, за что был лишён прав на год. В 2018-м его лишили прав уже на два года за отказ проходить медосвидетельствование в, предположительно, состоянии наркотического опьянения. Он уже был на другой машине — "Порше 911 Каррера".

Как снежный ком... куда катятся кинки-пати

Какая бы ни была репутация у Атаманского, многолюдные секс-вечеринки он всё же устраивает, хоть налоги с этой деятельности, вероятно, не платит. Но Атаманский — это лишь вершина айсберга, с недавних пор на кинки-рынке объявились и откровенные мошенники.

Увидел в "Фейсбуке" кинки-вечеринку в Нижнем Новгороде. Афиши те же, всё похоже. Купил билет. Приезжаю на место, а там ничего. Только здание на ремонте и несколько людей, таких же дураков, как я, — искренне расстроен любитель "клубнички" Олег К.

Подобных случаев было уже как минимум два. В Новгороде и Москве. Помимо официальных кинки-пати множатся и растут как грибы и совсем трешевые мероприятия, которые устраивают в лучшем случае горе-предприниматели.

Купила билеты на вечеринку, мне её прорекламировали в соцсетях. Пришла, а это оказалась прокуренная грязная квартира. Внутри пара напуганных девчонок и человек десять парней. Слава богу, я увидела это всё с порога, не зашла внутрь и успела сбежать, — с ужасом вспоминает Анастасия Ф. — Почему решилась? Официальных кинки-пати раз в месяц мне мало.

Можно рассуждать о морали, но Таисия Решетникова и Владимир Атаманский действуют в правовом поле. Ну почти... Но желание лёгкого заработка на людских пороках толкает в этот и так сомнительный бизнес всё новых "предпринимателей", которым наплевать на здоровье клиентуры, не говоря уже о конфиденциальности и безопасности. Вместо костюмированных пати искатель "клубнички" может очутиться в банальном притоне, где уже недалеко до изнасилований и других реальных статей Уголовного кодекса Российской Федерации.

Автор:
ПЕ
Пётр Егоров
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