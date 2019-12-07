Изнанка порновечеринок. Как в Москве секс-промоутеры воюют за публику

На костюмированную вечеринку Kinky party приходят люди, желающие реализовать свои сексуальные фантазии. BDSM, фетиш, свинг, шибари, сквирт-массаж — здесь можно почти всё. Но действует четыре незыблемых правила: "Хочешь — спроси", "Не хочешь — откажи", "Нет значит нет", "Съёмки на сотовый телефон запрещены!" На Западе кинки-пати популярны давно, а в России только набирают обороты. Их посещение стоит недёшево. Среди клиентуры много известных людей и топ-менеджеров. Лайф разбирался в изнанке легального разврата и тех опасностях, которые поджидают его любителей.

Репортаж из гнезда разврата

Подготовка к кинки-вечеринке — целая история. Обычные билеты стоят от пяти тысяч рублей, но просто так их не купишь. Сначала надо оставить заявку на сайте и приложить ссылку на свои соцсети. Если понравитесь организаторам, то билет вам продадут. Дальше нужно достать где-то костюм. Здесь уже всё ограничено только тематикой вечеринки, вашей фантазией и кошельком.

В "предбаннике" модного московского клуба в тесноте, да не в обиде переодеваются десятки людей. Их возраст — 25–35 лет. Тематика пати — джунгли и мир животной страсти. Вот длинноногая красавица перевоплощается в тигрицу. Грим нанесён прямо на голое тело. Вся её одежда — ниточка-трусы. Она пришла с кавалером, который выглядит как укротитель. Он цепляет на неё ошейник и, погоняя плёткой, уверенно ведёт через фейсконтроль.

При входе в клуб — небольшой интим-магазин, где можно докупить себе какой-нибудь игривый аксессуар. Один из посетителей, перекачанный парень, узнал о вечеринке только сегодня утром и очень хочет пройти. Костюма у него нет вообще. Он не теряется:

— А давайте я полностью разденусь, куплю те кожаные трусы и маску!

Фейсконтрольщик смеётся: "Ну давай, проходи!"

Внутри клуба царит вязкая возбуждающая атмосфера. Повсюду лежат презервативы и смазка. Среди публики замечены топ-менеджер нефтяной компании, светские журналисты, английский дипломат и известная певица.

Далеко не все присутствующие однозначно красивы. Такое ощущение, что организаторы специально продавали билеты так, чтобы на тусовке присутствовали и толстые, и худые, и высокие, и низкие, и лысые, и волосатые. Люди присматриваются друг к другу, разогреваются алкоголем. В одном углу уже начинаются оральные ласки, в другом — "наказывают" кожаной плёткой голую девушку в маске — она сладко охает и кричит. На втором этаже дежурит два специалиста: один по связыванию — "шибари", второй — профессиональный сквирт-массажист. Девушки буквально записываются к ним на приём. Выстраивается очередь.

Видеорепортаж с трёхлетия Kinky party © Facebook / Kinky party

Из колонок грохочет музыка: то медитативная, то танцевальная. В воздухе повис запах страсти и вседозволенности. Постепенно тусовка разбивается на группы, в которых вдохновенно занимаются самыми разными видами секса. За версту видно новичков. Они стесняются. По идее им надо просто подойти и спросить, можно ли присоединиться, поцеловать, пошлёпать, но... не решаются.

Под утро в курилке встречаются взглядом разочарованные девушка и парень:

— У тебя с кем-нибудь было?

— Нет! Так и не получилось.

— И у меня пока нет! Я тебе нравлюсь, хочешь с мной?

Она кивает ему. Новоиспечённая пара берётся за руки и уединяется в тёмном углу.

А вот забавно повели себя супруги. Они пришли вместе попробовать свинг. Но в последний момент взревновал муж, он хватает жену за руку и уводит. Ещё больше смешит тот самый качок — в одних кожаных трусах и маске.

— Такая девушка со мной согласилась, а у меня не встал, — чуть не плачет он.

Конец вечеринки застаёт всех врасплох. По итогу посетителей было человек 200–300, не меньше. Мир за дверьми клуба теперь кажется для них серым и скучным. Организаторов допрашивают: когда следующая вечеринка?!

— Ого, через целый месяц — так долго, — искренне расстраивается одна из посетительниц. Спрашиваю её, зачем сюда пришла.

— Я не считаю себе бэдээсэмщицей или госпожой. Не хочу в это углубляться. А вот попробовать разок-два очень хотелось. Для меня это и есть кинки-культура, — объясняет она.

Легальный, как ни странно, бизнес

Основоположниками движения Kinky в России стали две девушки: выпускница ВГИК Таисия Решетникова и брокер по торговой недвижимости Татьяна Дмитриева. Они обе давно в теме. Помимо кинки Таисия и Татьяна ещё знамениты образовательным проектом о сексуальности.

— Я много путешествовала по Европе, побывала в самых разных клубах. В Берлине посещала еженедельную тематическую техно-секс-вечеринку на тысячу человек и дома ничего подобного не нашла. Поисковики выдавали информацию о немногочисленных БДСМ-вечеринках или встречах свингер-клубов — маргинальных и плохо организованных, — рассказала журналистам Таисия Решетникова. — Вместе с Татьяной Дмитриевой мы решили попробовать организовать собственные вечеринки. На первую мы ждали совсем немного людей — 100 максимум. Когда пришло 300, у меня произошёл шок. Это была эйфория.

Татьяна и Таисия максимально публичны. С удовольствием раздают интервью. Брендом Kinky владеет Решетникова как физлицо. У неё есть ИП с огромным количеством видов деятельности, начиная с художественного творчества и заканчивая обработкой сточных вод. Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", с её бизнесом всё в порядке. Вопросов у надзорных органов нет. Неужели это всё настолько легально в России?

— Если там нет несовершеннолетних, всё происходит по согласию, никто не платит деньги за секс — тогда да, абсолютно всё легально! — уверяет известный адвокат Сергей Жорин. — Ответственность за венерические болезни в случае чего организаторы тоже нести не будут. Контрацептивы они обеспечили. Главная опасность для посетителей, как мне кажется, — это слив компрометирующих фотографий. Теоретически за это можно будет привлечь виновных. Вот только компенсация составит не более 50 тысяч рублей. Вряд ли это удовлетворит человека, чьи фотки в непотребном виде увидят жена, друзья и коллеги по работе...

Могу добавить, что в Европе такие вечеринки известны давно. Особенно благоприятствуют им законы Австрии и Германии. В России же такой бизнес будет вести не просто. Повышенное внимание со стороны правоохранительных органов обеспечено. Многие вопросы, скорее всего, придётся решать коррупционным путём, — резюмирует Лайфу известный адвокат.

Гибридные войны секс-промоутеров

В 2017 году у Kinky Party Таисии Решетниковой появился клон-конкурент с очень схожим названием — Kinky Circus. Между командами двух секс-проектов идёт затяжная гибридная холодная война. Каждая сторона утверждает, что именно она устраивает те самые настоящие и неповторимые кинки-вечеринки. Клиентов-"извращенцев" это сильно путает.

— Костюмы, фотографии, сайты, посты в социальных сетях — всё как две капли воды похоже у них. Спутать запросто. Стоит лайкнуть первый проект, как тут же тебе в друзья постучится второй; либо можно собраться на одну пати, а оплатить билет случайно на другую, — ухмыляется кинкстер-неофит Никита М.

Какая из кинки-вечеринок лучше? Мнения клиентуры в Сети разделились. Не покидает ощущение, что отзывы пишут не живые люди, а проплаченные боты:

Двум проектам действительно есть что делить. Целевая аудитория подобных мероприятий, если судить по количеству подписчиков в соцсетях, чуть не дотягивает до пяти тысяч человек. Число потенциальных спонсоров и партнёров (речь о прокатчиках костюмов и производителях секс-игрушек) тоже ограничено. Поэтому холодная война между двумя кинки-вечеринками больше похожа на пороховую бочку, которая рано или поздно рванёт и заденет осколками посетителей.

По информации Лайфа, обе команды опасаются подстав друг от друга: натравливания надзорных органов, слива компрометирующих фотографий, срыва мероприятия полицейскими, которые ворвутся в зал, положат всех на пол и начнут искать наркоту.

— Последнего боюсь больше всего, — признаётся кинкстерша Яна М. — Стать участником "маски-шоу" и так мало приятного, а уж если ты без штанов в интересной позе с мужиком с неприкрытой эрекцией...

Очевидно, что даже одно дискредитирующее происшествие может убить репутацию вечеринки навсегда. Полиция не будет церемониться, да ещё и раздаст фото, видео с "приёмки" журналистам.

Настоящий цирк!

На сайте проекта Kinky Circus указана следующая информация:

Здесь кроется откровенный обман. Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", ООО "Кинки цирк" не существует. Зато существует товарный знак "Кинки цирк", принадлежащий туристической фирме "Вим". Её основатель и единственный сотрудник Владимир Атаманский — человек без зарегистрированного ИНН. Официальные доходы его компании за 2018 год составили смешные 59 тысяч рублей, и с этой суммы не выплачены налоги. Инспекторы ФНС искали должника, но не нашли и по итогу просто заморозили его пустующие счета. Сейчас компания "Вим" недействующая. Регистрирующий орган исключил её из ЕГРЮЛ из-за недостоверности данных. Но это не мешает Атаманскому проводить всё новые и новые пати под брендом "Кинки цирк".

Лайф посчитал, сколько Атаманский может зарабатывать неофициально. В этом помогает арбитражный спор с участием его фирмы "Вим". По материалам суда, за аренду помещения под ночное мероприятие с пафосным названием "Тайный венецианский бал" Атаманский отдал 71 тысячу рублей. Допустим, в три-четыре раза больше он потратил на организацию шоу и реквизит. Теперь сравним со стоимостью билетов: от пяти тысяч рублей за обычный и до 175 тысяч за VIP. Если предположить, что на вечеринку пришло хотя бы сто человек, то набегает приличная сумма, явно превышающая один миллион рублей, это без учёта заработков на продаже алкоголя. И речь тут об одной единственной вечеринке, а за год их проводится не менее пяти-шести.

До организации кинки-вечеринок Владимир Атаманский дюжину лет занимался оформлением виз "в кратчайшие сроки по самой выгодной цене". В общей сложности на него было зарегистрировано восемь туристических агентств, и все они имели кошмарную репутацию. Клиенты Атаманского напрямую называли его мошенником. Негативных отзывов в Сети сотни, если не тысячи...

— Они зарабатывают именно на отказах по визам. Делают липовые справки с места работы, выписки с банковских счетов на немыслимые суммы, шлёпают фальшивые печати и создают псевдоброни. Весь этот комплект сомнительных документов они подают в посольство, ну а далее решение уже за консулом, который просто посмеётся над ворохом этих бумажек. Т.е. они просто подводят своего клиента под отказ, при этом хорошо зарабатывая на нём, — возмущался Пётр, клиент компании Атаманского. — Постоянно в их офисе драки, крики, истерики и слёзы. Страшно подумать, скольким людям он испортил отдых, бизнес-поездки, переезд.

Ещё в 2008-м о сомнительном бизнесе Атаманского писал "Коммерсант". Однако огласка не помешала, и он продолжил заниматься визами. Намного позже, в 2016 году, расследование ему посвятил уже телеканал "360". Появились успешные судебные дела против него. Одна из потерпевших даже смогла взыскать с Атаманского 384 576 рублей.

Телеканал "360" сообщал , что против Атаманского возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" и он задержан полицией. Казалось бы, его визовому бизнесу приходит конец, а ему самому грозит тюрьма. Но до суда это дело так и не дошло. Вот что нам рассказала одна из его жертв оперная певица Наталья Д:

— Он юридически подкован. Судиться с ним оказалось бесполезно. Всё его личное имущество было записано на маму-юристку, которая живёт во Франции. У него самого двойное гражданство. Фирмы он открывает с уставным капиталом не более десяти тысяч. Даже если выиграешь суд, то с него ничего не взыщешь. Просто не с чего. В итоге никто из потерпевших не смог вернуть свои деньги.

Однако в судах как физлицо Владимир Атаманский всё же засветился. В 2013 году он превысил скорость и вылетел на своём Nissan GT-R на тротуар, где сбил двух прохожих. У одного была черепно-мозговая травма, у второго — перелом берцовой кости. Дело было прекращено, потому что стороны помирились. Можно лишь предположить, что Атаманский заплатил денег пострадавшим. Согласно материалам других дел , в 2016-м Атаманский оставил место ДТП, за что был лишён прав на год. В 2018-м его лишили прав уже на два года за отказ проходить медосвидетельствование в, предположительно, состоянии наркотического опьянения. Он уже был на другой машине — "Порше 911 Каррера".

Как снежный ком... куда катятся кинки-пати

Какая бы ни была репутация у Атаманского, многолюдные секс-вечеринки он всё же устраивает, хоть налоги с этой деятельности, вероятно, не платит. Но Атаманский — это лишь вершина айсберга, с недавних пор на кинки-рынке объявились и откровенные мошенники.

— Увидел в "Фейсбуке" кинки-вечеринку в Нижнем Новгороде. Афиши те же, всё похоже. Купил билет. Приезжаю на место, а там ничего. Только здание на ремонте и несколько людей, таких же дураков, как я, — искренне расстроен любитель "клубнички" Олег К.

Подобных случаев было уже как минимум два. В Новгороде и Москве. Помимо официальных кинки-пати множатся и растут как грибы и совсем трешевые мероприятия, которые устраивают в лучшем случае горе-предприниматели.

— Купила билеты на вечеринку, мне её прорекламировали в соцсетях. Пришла, а это оказалась прокуренная грязная квартира. Внутри пара напуганных девчонок и человек десять парней. Слава богу, я увидела это всё с порога, не зашла внутрь и успела сбежать, — с ужасом вспоминает Анастасия Ф. — Почему решилась? Официальных кинки-пати раз в месяц мне мало.

Можно рассуждать о морали, но Таисия Решетникова и Владимир Атаманский действуют в правовом поле. Ну почти... Но желание лёгкого заработка на людских пороках толкает в этот и так сомнительный бизнес всё новых "предпринимателей", которым наплевать на здоровье клиентуры, не говоря уже о конфиденциальности и безопасности. Вместо костюмированных пати искатель "клубнички" может очутиться в банальном притоне, где уже недалеко до изнасилований и других реальных статей Уголовного кодекса Российской Федерации.