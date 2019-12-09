Предсмертной записке вице-губернатора не верит его однокурсник. Прыжок Чулкова

Настоящим народным хитом стал комедийный сериал "Домашний арест". Это буффонада со счастливым концом, где главного героя, мэра-коррупционера, хочется даже оправдать и простить. Всё не так оказалось в реальной жизни. Вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова обвинили в мошенничестве и отправили на время расследования под арест в маленькую квартирку пенсионерки-матери на пятом этаже хрущёвки. Чиновник не выдержал заточения в коммуналке. Он выпал из окна и погиб.

По мотивам киносериала, но без хеппи-энда

Выпал из окна и разбился насмерть вице-губернатор Тамбовской области — 46-летний Глеб Чулков. Предварительная версия — покончил с собой. С середины октября его обвиняют в попытке хищения целого рынка. Пока идёт расследование, Глеб Игоревич вынужден был коротать время под домашним арестом… в хрущёвке в скромной коммунальной квартирке, где жили его родная мать и её сосед, пожилой учитель с собакой. В столь диких для чиновника высшего ранга условиях Чулков раскаялся и осознал свою вину. Всё это очень напоминает сюжет сериала "Домашний арест" с Павлом Деревянко в роли коррупционного мэра. У киношного персонажа и погибшего вице-губернатора много общего. Даже внешне они очень похожи. Но в реальной жизни хеппи-энда не случилось.

По словам родных Глеба Чулкова, больше всего он переживал, что его переведут в СИЗО и начнут пытать. Ровно месяц назад вице-губернатор уже пытался покончить с собой, но выжил и угодил в больницу. Тогда его действия трактовались большинством журналистов, как имитация самоубийства. В тот же день должно было состояться заседание суда об изменении ему меры пресечения, а Чулков, соответственно, хотел любыми способами отсрочить его.

Таинственная записка

В Сети сейчас активно обсуждают предсмертную записку на семи листах, оставленную Глебом Чулковым своим родным. Её фотографию опубликовал известный телеграм-канал, и это эксклюзив, который больше никто воочию не видел:

— Мне больно сознавать, что ваш отец, сын, брат и дядя оказался не эталоном человека, а простым конченым ублюдком. Жизнь для меня казалась сказкой с золотым дождём. Я до того обнаглел, что не гнушался ничем. Брал, но ничего не отдавал, — сказано в записке. — Вообще, если всё рассказать, меня стоит не ненавидеть, а считать полным ничтожеством. Я скупердяйничал везде и во всём: с друзьями, семьёй, внуками. Я предал всех, подставил, сделал будущее всех "чёрным". Поэтому лучше меня забыть и вспоминать как огадившегося человека и нагадившего всем в очень большом размере.

Любопытно, что в опубликованной записке ни слова о давлении правоохранителей на семью Чулкова. Меж тем сразу после смерти чиновника телеграм-каналы, а за ними и СМИ писали о том, что погибший якобы косвенно обвинял в своей смерти следователей и сотрудников ФСИН, которые мучили его родственников.

В предсмертной записке вообще очень много странностей. Но публично подставил её под сомнение пока лишь один человек — однокурсник Чулкова, координатор оппозиционной организации Владимир Жилкин:

— Представленная записка слишком хорошо обрывает все концы, замыкая всё и вся на покойном. Это первое. Второе — она не логична: в ней есть типа попытка предупреждения, советов, но при этом не используется последний шанс — предупредить о действительно осязаемой опасности, конкретных опасных людях или их поступках. Но эти очевидные выводы можно было бы сделать и не зная лично Г.И. Чулкова. Не могу знать, как меня воспринимал Глеб и что обо мне думал, но у меня не сходятся между собой моё знание моего однокурсника Чулкова и общий смысл записки. Мои воспоминания не дают мне возможности проверить, что Глеб Чулков мог взять и написать всё ЭТО, да и ещё перед добровольным уходом из жизни, — такое заявление делает Жилкин в своём телеграм-канале.

Люди судачат...

Мнения тамбовцев о гибели вице-губернатора разделились. Многие просто по-человечески жалеют чиновника. Нашлось несколько искренних защитников (явно не ботов), утверждающих, что Чулков был хорошим человеком и его просто подставили. Третьи говорят: умер и поделом. Но ещё больше споров вызывает загадочная кончина Чулкова. Многие комменататоры не верят в растиражированную СМИ версию.

Недоверие местных жителей, граничащее с конспиралогией, понятно. Уж больно много странных событий произошло за последние пару месяцев в Тамбове. Как пишут сами тамбовцы, 90-е здесь никогда и не заканчивались.

В чём подозревали Чулкова: украл рынок!

В мае региональная полиция возбудила уголовное дело против директора "Рассказовского рынка" Сергея Клемешова и главы тамбовского Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства (Фонд МСП) Андрея Блудова. Им инкриминировалось покушение на мошенничество в особо крупном размере с целью хищения рынка. Первый сейчас находится под подпиской о невыезде, второй — под домашним арестом.

Всё это случилось сразу после того, как принадлежащий области ГУП "Рассказовский рынок" акционировали. Его приватизацию курировал вице-губернатор Глеб Чулков. Уставной капитал новообразованного АО составило 34,3 млн руб., а активы оцениваются в 35,8 млн. 100% рынка до сих пор принадлежат Администрации Тамбовской области. Но вскоре это может измениться.

Как оказалось, летом 2018 года "Рассказовский рынок" взял в долг 45 млн рублей по векселю у ООО "Юнитек" — компании с одним штатным сотрудником, минимальным уставным капиталом, расположенной по адресу массовой регистрации юрлиц.

Далее следите за напёрстками. К установленной дате "Рассказовский рынок" вексель не оплачивает. "Юнитек" в свою очередь уступает право истребования долга тамбовскому областному Фонду МСП Блудова. Теперь этот новый кредитор претендует на аренду 35 гектаров, на которых расположен рынок, а также на безвозмездное пользование всем остальным рыночным имуществом. Фонд МСП уже подал иск и к рынку, и к областному Комитету по имуществу, который возглавлял как раз вице-губернатор Чулков.

На фоне этих событий Глеба Чулкова арестовали и отправили под домашний арест.

К слову, аферы с векселями — это классика не только России, но и мира. Перепродажа векселя третьему лицу, например, делается, чтобы до предела запутать документацию, скрыв истинный смысл сделки и от суда, и от следователей.

Последний из когорты Олега Бетина

Вице-губернатор Глеб Чулков стал тяжеловесом тамбовской политики ещё при прежнем губернаторе Олеге Бетине. С 2004 года Чулков возглавлял Комитет по управлению имуществом, а в 2008-м стал заместителем главы администрации. По первому образованию Глеб Игоревич был социолог культуры и досуга, по второму — юрист.

Про Чулкова говорят, что он комфортнее чувствовал себя в тени, держался подальше от интриг и не любил ставить свою подпись под спорными документами. Автограф обычно ставили его заместители. Возможно, именно поэтому ему единственному из старой команды удалось сохранить свой пост после пришествия новой метлы — губернатора Александра Никитина, которого в Тамбове называют ставленником московской элиты.

Столичные журналисты уже связывают с именем покойного вице-губернатора всё новые и новые скандалы. Например, передачу за бесценок в уставный капитал ООО "Тамбовская сахарная компания" свыше семи тысяч га областных земель сельскохозяйственного назначения. И всё больше кажется, что на покойного теперь "повесят всех собак".

Немного о семье Чулкова. Он был женат и воспитывал двух сыновей. Младший учится в школе. Старший поступил в 2017 году на юрфак МГУ. Причём, как сказано в приказе о зачислении, его взяли на целевое место на основании заключённого договора с Администрацией Тамбовской области на бюджетной основе.

Михаил Глебович Чулков, судя по соцсетям, живёт на полную катушку. Много путешествует, фотографируется с шикарными авто. А ещё похоже на то, что в МГУ он не задержался и теперь учится в МГИМО.

Тамбовские волки и их товарищи

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин уже успел бросить журналистам несколько громких фраз:

— Коррупция неприемлема нигде и ни в каком виде. Повторяю это снова и снова, и поблажек не будет никому. Сейчас идёт расследование уголовного дела. А человек невиновен до вступления в силу приговора суда, — заявил губернатор.

В администрации губернатора Никитина давно уже неспокойно.

Прошли обыски в кабинете второго его заместителя Сергея Иванова. Как пишут местные журналисты, Иванова подозревают не только в причастности к афере с рынком, но и в неправомерной выдаче многомиллионых субсидий компаниям завсегдатая списка "Форбс" — Вадима Мошковича. Например, "Тамбовский бекон" Мошковича получил только за 2017 год аж 0,8 млрд рублей из областного бюджета.

Возбуждено уголовное дело против областного депутата Михаила Шубина. Ранее он руководил местным агентством по ипотечному жилищному кредитованию и поспособствовал списанию 150-миллионного долга с застройщика, который не достроил жилой дом и тем самым наплодил обманутых дольщиков.

Суд отправил на четыре года в колонию теперь уже бывшего начальника областного управления госжилнадзора Сергея Захарцева. Он признан виновным в получении взятки размером в 700 тысяч рублей от своего знакомого, которого устроил на хлебную должность в коммунальную компанию.

А ранее, в 2018 году, за превышение должностных полномочий был осуждён глава Тамбова Юрий Рогачёв. Ещё одного мэра Тамбова Александра Боброва также обвиняют в превышении должностных полномочий и в мошенничестве.

Все эти неприятности пока не поколебали позиции первого лица Тамбовской области, губернатора Александра Никитина. Говоря о нём, невольно вспоминаешь ещё одного героя сериала "Домашний арест" губернатора Виктора Перелугина в исполнении Романа Мадянова.

Похороны вице-губернатора

​10 декабря Тамбов прощается с вице-губернатором Глебом Чулковым. Из-за его похорон администрация города ограничивает движение на двух городских площадях и прилегающих улицах. Чулков ушёл из жизни как коррупционер, но хоронят его с настоящими почестями.