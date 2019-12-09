Смерть в лучшем роддоме Москвы. Естественные роды по принуждению главврача

Громкий арест главврача столичного роддома Маринэ Сармосян разделил общество на две стороны. Одни считают арест справедливым наказанием за халатность и безответственность, другие — репрессиями и даже частью заговора таинственных рейдеров. Лайф разобрался в подробностях этого запутанного дела.

В прошлом году в социальных сетях начали появляться тревожные сообщения о роддоме № 27 Городской клинической больницы им. Спасокукоцкого. Врачей роддома прямо обвиняли в гибели малыша. Дескать, роддом имеет лучшую статистику в Москве по естественным родам — и, чтобы её не портить, женщин отговаривают от кесарева сечения, даже когда на это есть прямые показания.

До недавнего времени эти тревожные сообщения никто серьёзно не воспринимал. Роддом № 27 считался элитным и буквально в ноябре 2019 года получил международный статус "Больница, доброжелательная к ребёнку", для чего нужно было пройти экспертизу и аттестацию аккредитованными при ЮНИСЕФ независимыми экспертами. Возглавляла роддом врач-акушер с 20-летним стажем Маринэ Сармосян.

Известно, что Сармосян окончила Ереванский государственный медицинский университет и в 2009-м защитила кандидатскую в Москве. После работала в известном московском роддоме № 29, специализируясь на естественных и так называемых вертикальных родах. Отзывы о Сармосян были в основном неплохие — писали, что она "врач от бога" и те, кто хотел рожать естественным путём, получали от неё всю необходимую помощь и поддержку.

Врач "от бога"

В 2018 году Сармосян возглавила этот самый злополучный роддом № 27 и вскоре бодро рапортовала, что её больница имеет лучшую в Москве статистику по естественным родам: здесь кесарят всего в 13% случаев, тогда как в остальных роддомах столицы примерно треть младенцев появляются на свет благодаря кесареву сечению.

А после капитального ремонта 27-й роддом стал современным акушерским стационаром на сто коек. 7 марта 2018 года на его открытии появился даже сам мэр Москвы, подаривший главврачу Маринэ Сармосян букет цветов.

Видео © youtube.com / Роддом ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого

Родильный дом при Сармосян стал ориентироваться на "мягкое", естественное ведение родов. Поэтому кесарево и эпидуральная анестезия производились только по серьёзным показаниям. И большинство родов здесь проводилось вертикально. Надо заметить, что эти услуги пользуются спросом определённой аудитории рожениц. Именно за подобные услуги они и платят довольно большие деньги. Можно сказать, что каждое кесарево снижает привлекательность коммерческих услуг 27-го роддома, ведь он прямо "заточен" на естественные роды.

Естественные роды любой ценой

На новом месте Маринэ Сармосян проработала всего полтора года. 8 декабря 2019-го Савёловский суд Москвы арестовал её на два месяца по подозрению в халатности и ненадлежащем выполнении врачебных обязанностей.

По версии следствия, основанной на заявлении четырёх потерпевших матерей, Сармосян слишком много уделяла внимания позитивной статистике и отказывала роженицам в кесареве, даже когда на это были прямые показания. В результате подобного отношения один малыш умер, двое находятся в паллиативном статусе (медленно умирают), здоровью ещё одного младенца причинён большой ущерб. Всем этим женщинам врачи роддома № 27 по разным причинам отказывали в проведении кесарева, до последнего пытаясь вызвать естественные роды. А когда кесарить было поздно, детей извлекали вакуумным путём или выталкивали, надавливая на живот. У троих из четырёх заявительниц на родах была сама Сармосян, что подтверждено показаниями пострадавших, а также протоколом очной ставки. Ещё у одной женщины роды принимала Сузанна Поносян.

Также потерпевшие утверждают, что в роддоме № 27 практиковался подлог документов, приводя в соцсетях доказательства.

— Все наши документы были переписаны, есть две версии: первую мы забрали при выписке, вторую — в феврале. При этом переписаны и карта ведения беременной, и история родов, и карта развития ребёнка. Эти люди коллегиально всё переписали, есть даже листы, полностью переписанные отдельными сотрудниками, всё это заверила своей подписью Сармосян. Все материалы находятся в деле, — пишет в своих социальных сетях одна из потерпевших, Татьяна Бенграф.

4 декабря Бенграф — мать годовалой Оливии — написала в "Фейсбуке" отчаянный пост о том, что её ребёнка загубили в 27-м роддоме при отличных показателях и выношенной беременности. До этого Бенграфы и три другие семьи москвичей целый год безуспешно требовали разобраться в том, как умерли или стали инвалидами их малыши. Но все жалобы, казалось, были как о стенку горох.

Пост вызвал сильный резонанс, после чего женщину вызвали в столичный департамент здравоохранения для беседы. Далее события развивались стремительно. После огласки в СМИ с заявлениями в органы обратились ещё пять женщин. Сейчас их случаи изучают следователи.

Из кресла главврача на нары

Сначала Департамент здравоохранения Москвы по результатам внутренней служебной проверки и мероприятий ведомственного контроля, связанных с многочисленными обращениями пациентов, принял решение об увольнении Сармосян, а также об увольнении всех заведующих отделениями роддома.

Затем Савёловский суд Москвы арестовал врача на два месяца по подозрению в халатности. Такой суровой меры пресечения никто не ожидал. Сармосян явилась на суд с многочисленной группой поддержки и с четырьмя адвокатами. Но правоохранители продолжали проверки и существовала возможность, что подозреваемая сможет оказать давление на потерпевших и свидетелей, поэтому суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил врача в СИЗО.

Врачебная защита

Арест главврача, кажется, предельно возмутил представителей армянской диаспоры — вплоть до дипломатов, но и многие простые москвичи, чьи дети родились с помощью врачебных методов Сармосян, активно участвуют в её защите.

В Сети развернулось целое движение по защите Сармосян. Множественные посты, написанные как под копирку, заставляют думать о спланированной интернет-кампании, включающей в себя флешмобы #мойврачсармосян и петицию на известном сайте "Чейндж.орг", которую на момент написания статьи Лайфа подписали уже шесть с половиной тысяч человек.

Звучат в Сети и довольно странные обвинения в некоем "рейдерском захвате" роддома № 27 командой других врачей. Однако роддом не является собственностью, вотчиной или бизнесом главврача и его окружения. Департамент здравоохранения столицы вправе действовать согласно трудовому законодательству и увольнять администрацию в случае нарушения трудового договора.