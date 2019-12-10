Власть, отставка, друзья, враги и смерть пенсионера Юрия Лужкова

Как жил, работал, боролся и умер один из крупнейших государственных деятелей постсоветской России — в материале Лайфа.

Смерть бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова нельзя назвать скоропостижной — ему шёл уже 84-й год. Но никто не думал, что он умрёт в клинике мюнхенского университета "Гроссхадерн" на плановой рядовой операции по чистке сосудов.

Источник в клинике рассказал Лайфу, что Лужков умер от "тампонады сердца" — синдрома острой сердечной недостаточности, вызванной внутриперикардиальным сдавлением сердца кровью.

Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко пояснил Лайфу, что Лужков умер во время коронарографии — безобидной манипуляции для диагностики ишемической болезни сердца.

Тело Лужкова отправят на родину рейсом "Аэрофлота". Семья хотела бы видеть его похороненным на Новодевичьем кладбище. Отпевать раба божьего Юрия будут, естественно, в храме Христа Спасителя.

Комбайнёр и пчеловод

После отставки в 2010 году экс-мэр удалился на покой. Сменив несколько мест жительства в Австрии, Британии и Германии, в конце концов Юрий Михайлович осел в "Пруссии", которая сегодня называется Калининградская область. Бывший правитель Москвы, как римский император Диоктелиан, нашёл своё счастье в простом крестьянском труде.

Лужков основал в Суворовке Озёрского района Калининградской области агрокомплекс "Веедерн", где выращивал гречиху и грибы, разводил пчёл, лошадей и делал сыры под самоироничным брендом "Медовые лужки". В последние годы жизни начал выращивать перепёлок и продавал перепелиные яйца. Интересно, что брэнд "Веедерн" — историческое прусское название той самой Суворовки. Бренд для сельхозпродукции именитый фермер выбрал на западный лад, но это могло быть и чисто из маркетинговых соображений.

На пенсии Лужков, муж единственной женщины в списке долларовых миллиардеров, коллекционировал не шикарные яхты и "феррари", а дорогую и высококачественную сельскохозяйственную технику. Лужков любил общаться с журналистами, в своей тёплой доброжелательной манере рассказывая о пчёлках, удоях и урожае. Редкое внимание СМИ явно развлекало его, возможно, напоминая о прежней славе.

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В Москве его особо не ждали и почти никуда не приглашали. Уйдя в отставку, в политической жизни страны Лужков практически не участвовал. После 18 лет управления одним из самых крупных городов Европы Лужков, как почётный пенсионер, просто жил на заработанное. Правда, жил деятельно, считая, что безделье порождает ощущение ненужности на белом свете.

Мэр по доброте душевной...

Душевность и радушие и помогли однажды Лужкову попасть в московскую мэрию. Об этом вспоминал в своей книге "Миллионер: Исповедь первого капиталиста новой России" известный предприниматель Артём Тарасов. По его словам, первый мэр Москвы Гавриил Попов однажды попросил Тарасова стать его первым замом и председателем Мосгорисполкома.

— Я отказался. Попов удивился и попросил кого-нибудь ему порекомендовать в заместители. В моей голове сразу мелькнули две фамилии: Николай Гончар, бывший предисполкома Бауманского района Москвы, и Юрий Михайлович Лужков. — А кто они такие, эти люди? — спросил Попов. — Кто из них лучше? — пишет Тарасов.

Тарасов решил, кто его радушнее встретит, того он и порекомендует. Лужков управлял тогда Мосплодовощпромом, и дела у него шли не очень хорошо. Тарасова встретила раздражённая секретарша, заявившая, что Лужков его не примет, поскольку сейчас начнётся совещание с "Пепси-колой". Тарасов уже хотел ехать к Гончару, но дверь кабинета открылась и его встретил радушный Лужков. Между ними произошёл следующий диалог:

— Дорогой Артём! Как я рад тебя видеть! Заходи, пожалуйста!

— Куда вы пойдёте работать, Юрий Михайлович? — спросил я.

— Знаешь, мне звонили из "КБ химавтоматики", просят вернуться туда гендиректором. Я, наверное, соглашусь...

— А председателем Мосгорисполкома и замом мэра поработать не хотите? — спрашиваю.

Лужков сразу отменил совещание и пригласил Тарасова в подсобку для более детального разговора, где тот передал ему содержание беседы с Поповым.

— Я справлюсь, Артём! Честно говорю, я справлюсь с этой должностью! — заверил его Лужков. Так он и попал в московскую мэрию.

Лужков в искусстве

Лужкова сегодня редко вспоминают как грамотного управленца, несмотря на широко растиражированный и душевный образ "хозяйственника в кепке". Люди больше помнят о вкусах экс-мэра: Москва во время правления Лужкова наполнилась эклектичными архитектурными и скульптурными объектами. Но при нём же построили Третье транспортное кольцо и храм Христа Спасителя.

В день смерти Лужкова его старый друг Зураб Церетели рассказывает журналистам о том, как Юрий Михайлович лично следил за строительством храма Христа Спасителя. Церетели вспоминает и то, как Лужков поддерживал людей искусства.

Это был настоящий дружеский тандем. Юрий Михайлович академий художеств не заканчивал и явно искренне любил монументальные работы грузинского друга. Столица, может, так и не привыкла к "Гулливеру" посреди Москвы-реки, но никто сегодня и не вспоминает историю колосса, когда США отказались покупать или даже принимать в дар огромного Колумба, ему просто приварили голову Петра Первого и получившегося "Франкенштейна" воткнули как доминанту на самом видном месте. Но никто особо на Петра-Гулливера внимания не обращает, общественность не требует его снести или переплавить, Пётр-Колумб словно в бронзовой треуголке-невидимке.

И, наверное, истинную красоту колосса Церетели сумел разглядеть только его близкий друг — мэр Лужков.

И умерли в один год

Дружить Лужков умел и друзей не предавал, но были у него и самые настоящие враги. Самым известным был разбившийся в этом же 2019 году тележурналист и медиакиллер Сергей Доренко, который своей язвительностью и довольно грубыми телепроповедями остудил и подрубил на корню президентские амбиции Лужкова в 2000 году.

Когда Доренко разбился на мотоцикле, Лужков не смог найти ни одного хорошего слова.

— Доренко — это гений зла, которому ещё была предоставлена возможность общаться с громадным количеством людей. У него не было принципов, была злоба, которая направлялась в линию, если это оплачивалось, и это не ограничивалось расправой над Примаковым, надо мной — говорил Лужков журналистам на смерть своего заклятого врага.

Но сам он пережил своего жестокого критика и гонителя всего лишь на несколько месяцев.

— Подумалось, что вот удивительно, что "кровные" враги Лужков и Доренко ушли в один год, — пишет Ксения Собчак, комментируя смерть самого Лужкова.

Пророк возвращения Крыма

Лужков был известен своей твёрдой и бескомпромиссной позицией по Севастополю и Крыму, которые он считал неотъемлемой частью России.

И свою позицию Лужков показывал не только на словах, например, в 2007 году в Севастополе появился Дом Москвы. Столица России работала с севастопольскими властями напрямую, минуя Киев. Севастопольские ветераны на День Победы получали доплату от Правительства Москвы и могли бесплатно лечиться в московских клиниках.

А когда Лужков начал вдруг строить дома для офицеров севастопольской базы, оплачивая это из бюджета Москвы, он столкнулся с сильной критикой, в том числе и со стороны членов Правительства России, считающих, что мэр столицы выкидывает деньги на ветер, в чужую страну. Но в Крыму это помнят и одну из улиц Севастополя хотят назвать именем Юрия Лужкова.