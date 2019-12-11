Закопал 178 миллионов в щебне. За что арестовали главу Метростроя Петербурга

В то время когда в Москве успешно и с помпой открыли Московский центральный диаметр, в Санкт-Петербурге развернулся скандал с неудачным запуском Фрунзенского радиуса. Его запустили только со второго раза, да и то некоторые станции оказались затоплены водой. Это ударило по деловой репутации властей города. И последовал громкий арест Николая Александрова — генерального директора ОАО "Метрострой". Семья Александровых препятствовала получению городом контрольного пакета компании. Лайф разбирался в хитросплетениях метростроевского бизнеса культурной столицы.

Это московское метро ширится и хорошеет, в остальной России дело идёт куда хуже — почти все проекты новых региональных метрополитенов на сегодня отменены или же заморожены. В Северной столице, впрочем, строительство метро не забросили, но скандалы в последние годы вспыхивали регулярно, и в эпицентре — непременно ОАО "Метрострой".

Пригласили на беседу

9 декабря сотрудники УФСБ провели в Метрострое обыски, пригласив на беседу генерального директора Николая Александрова. Беседа настолько затянулась, что сотрудники Метростроя потеряли своего начальника на несколько дней, а 11 декабря узнали о его аресте из СМИ.

По версии следователей, Александров сотрудничал с обнальщиками и незаконно вывел 178 миллионов рублей по подложному документу о покупке щебня для строительства Фрунзенского радиуса. Глава одного из филиалов ОАО "Метрострой" — Управления производственно-технологической комплектации (УПТК) — Олег Кузьменко заключил договор с гендиректором компании "Безопасные технологии и разработки" (БТР) Анатолием Болотовым на поставку щебня. Деньги были выделены и "освоены". Согласно данным следователей, Болотов обналичил 178 миллионов и передал их Александрову и Кузьменко. При этом 80 миллионов он передал лично в руки главе Метростроя прямо в его рабочем кабинете.

По предварительной информации, в отношении Александрова, Болотова и Кузьменко было возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата по сговору или в особо крупном размере". Болотов при этом пытался скрыться — его задержали в Пулково с билетами на ближайший самолёт до Израиля.

Династия метростроителей

Строительством питерского метро заведует ОАО "Метрострой", около тридцати лет бессменно управляемое семьёй Александровых. До 2017 года десятилетиями Метростроем руководил Вадим Александров. Сегодня постаревший гендир остался лишь в совете директоров, поскольку передал в 2017-м бразды правления сыну Николаю. Но то ли фортуна отвернулась от семьи, то ли управленец из Николая так себе — компания катится в тартарары.

Компания Александровых часто нарушала сроки госконтрактов, месяцами не выплачивала зарплату сотрудникам, заставляя тех выходить на акции протеста. Власти Северной столицы уже несколько лет балансируют на грани разрыва контракта с Метростроем, пытаясь найти и задействовать других подрядчиков.

С приходом в Смольный Александра Беглова конфликт с Метростроем значительно обострился, и в последнее время Александровы довольно часто попадали под прицел журналистов и правоохранителей. В начале 2019 года Смольный даже разорвал три основных контракта с компанией, однако через десять дней передумал — альтернативы Метрострою на данный момент нет.

Нашла коса на камень

Структура получения прибыли в ОАО "Метрострой" довольно сложная. 25% акций принадлежат городу в лице ГУП "Петербургский метрополитен", ещё 21% принадлежит городу через Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО). Всего Смольный контролирует 46% акций. Почти 40% акций принадлежат семье Александровых. Остальное разобрали четыре миноритария.

Чтобы держать под контролем собственное метро, город должен иметь контрольный пакет акций — 51%, о чём неоднократно публично заявлял губернатор Петербурга Александр Беглов. Для этого городу не хватает всего четырёх процентов, которые Смольный никак не может получить из-за противодействия Александровых, фактически контролирующих Метрострой с помощью совета директоров. В течение всего 2019 года акции гуляли из рук в руки, но принципиально ситуация не менялась, и городу получить контроль над Метростроем пока не удалось.

Буря в тоннеле

Несмотря на сложные и почти враждебные взаимоотношения, Смольный и Метрострой вынужденно продолжали работать. Останавливаться было нельзя — власти города хотели открыть станции Фрунзенского радиуса 1 сентября 2019 года.

В итоге радиус запустили только 5 сентября, и какое-то время поезда ездили пустыми в тестовом режиме. Как оказалось, станции были не вполне подготовлены к эксплуатации — эксперты обнаружили большое количество опасных нарушений. Тем не менее радиус ввели в эксплуатацию. Но в ноябре во время сильных дождей две станции нового Фрунзенского радиуса были подтоплены, что вызвало потоки критики и бурю взаимных обвинений между Смольным и Метростроем.

Видео © Youtube / Форпост Северо-Запад

В самый разгар потопа на "Дунайской" на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Метрострой" был оперативно избран новый совет директоров, куда снова попали оба Александрова. Это, видимо, и стало последней каплей.

Красть у самого себя

На суде арестованный по подозрению в растрате и присвоении миллионов Николай Александров вёл себя довольно уверенно, заявляя, что он является бенефициаром Метростроя и у него нет мотива "красть у самого себя".

— Я никуда ничего не шкерил, у меня дети… Я не хулиган, ни на кого не наезжаю, не давлю, — оправдывался Александров перед судом, рассчитывая по меньшей мере на подписку о невыезде или на крайний случай — домашний арест. Однако суд отправил задержанного в СИЗО. Если Александрова признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.