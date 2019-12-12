Ночной охотник ушёл в темноту и разбился в тумане. Версии крушения вертолёта

Военный вертолёт Ми-28Н ("Ночной охотник") предназначен для уничтожения танков и броневых машин, но справиться с этим железным хищником может и обычная непогода — как это произошло в Краснодарском крае. Практически в полночь управляемый опытнейшим экипажем Ми-28 в тумане зацепился винтами о землю — произошла трагедия. Погибли оба члена экипажа — пилот и штурман. Лайф изучил подробности катастрофы.

Вечером 11 декабря заместитель командира 55-го полка по лётной подготовке Александр Склянкин и командир эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко находились в Кореновске в своих домах вместе с семьями, когда их вызвал командир полка с приказом перегнать вертолёт с резервной площадки на основной аэродром. Вертолёт Ми-28 — "Ночной охотник" — был приписан к авиационному полку Кореновска (55-й отдельный вертолётный полк — в/ч № 35666, место дислокации — Кореновск, Краснодарский край).

Густой туман в тёмное время суток

Ранее другие пилоты проводили обычный учебно-тренировочный полёт без боекомплекта, но из-за внезапного потепления землю вдруг окутал густой туман, поэтому они решили посадить вертолёт на резервную площадку возле станицы Платнировской — по сути, в чистом поле.

Оставлять без конвоя в поле машину было небезопасно, несмотря на туман и приближающуюся ночь. Поэтому командир полка вызвал самых опытных пилотов, чтобы вернуть "Ночной охотник" на базу. Склянкин и Кушниренко подняли машину и полетели по направлению к Кореновску — основной аэродром находился буквально в двух с половиной километрах от места вынужденной посадки. Однако уже через две минуты связь с экипажем была потеряна и вертолёт до аэродрома так и не долетел.

Через несколько часов между Платнировской и Кореновском обнаружили обломки вертолёта и тела двух погибших — один остался в кабине, другой вылетел из неё. Сам вертолёт сильно разрушен — он лежит на винтах, его носовая часть повреждена, а крылья отлетели от фюзеляжа.

Версии катастрофы

На данный момент существует две основные версии произошедшего. Одна из них — пилоты не справились с управлением. "Ночной охотник" — довольно капризная машина, аварии с ним случаются относительно часто без определённых видимых причин. Вот, например, Ми-28 падает во время исполнения фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Рязанской области.

Видео © VK / Woohaha — Невероятные истории со всего мира

Судя по состоянию самого Ми-28, по всей видимости, он столкнулся винтами с землёй — пилоты из-за сильного тумана могли потерять пространственную ориентацию.

По факту аварии завели уголовное дело о нарушении правил полётов или подготовки к ним, что в данном случае является совершенно стандартной процедурой и ещё не значит, что погибшие пилоты действительно нарушили какие-нибудь правила или показали непрофессионализм.

Возможно, в такой сильный туман совершать учебно-тренировочные полёты вообще не полагается. Тогда пилоты могли погибнуть из-за ошибки или халатности начальства, допустившего тренировочный вылет в нелётную погоду.

Вторая возможная версия аварии — техническая неисправность вертолёта, что тоже нельзя исключать. Бортовые самописцы разбившегося Ми-28 в полном порядке, и уже через две недели специалисты могут назвать точную причину произошедшей трагедии. К месту крушения вертолёта направлена специальная комиссия ВКС РФ.

Погибшие пилоты

Пилотам было уже далеко за сорок, и они жили рядом с аэродромом полка в Кореновске. Подполковник Александр Склянкин был заместителем командира полка по лётной подготовке, а майор Руслан Кушниренко — заместителем командира вертолётной эскадрильи. Это были опытные и заслуженные лётчики.

55-й полк, где служили пилоты, участвовал в боевых действиях в Сирии, а также был задействован и в операции на Азовском море, когда было арестовано три экипажа украинских кораблей, нарушивших государственную границу России.

Командир полка полковник Евгений Суходольский несколько лет назад сменил командира авиабазы Ряфагатя Хабибуллина, героически погибшего 8 июля 2016 года в Сирии на боевом задании. Сам кореновский вертолётный полк, где служили Склянкин и Кушниренко, считается лучшей авиационной базой России и кузницей кадров для профессиональных военных лётчиков.