Кто взорвал Шеремета. Портреты подозреваемых в убийстве и кто будет заказчиком

В самый разгар газовых переговоров власти Украины явили миру подозреваемых в давнем убийстве Павла Шеремета, рассказав на брифинге довольно запутанную, но яркую историю. Результаты трёхлетней работы следователей шокировали украинцев, но нисколько не удивили россиян. Ведь подозрение пало на видных деятелей добровольческого движения Украины — на настоящих героев Украины с самой что ни на есть бандеровской точки зрения. Лайф изучил портреты "героев" и разбирался в возможных мотивах убийства.

Подрыв машины Павла Шеремета 20 июля 2016-го вызвал в России самые разные чувства. С одной стороны, Шеремет был известным российским журналистом — автором громких расследований. С другой — журналист уже долго работал на Украине и сразу присоединился к хору обвиняющих Россию голосов во время военного обострения в Донбассе. Тем не менее убийство Шеремета в самом центре Киева вызвало шок не только на Украине.

Прошло больше трёх лет, и всё это время к делу не затухал интерес — кому понадобилось ликвидировать бывшего журналиста российского Первого канала, ставшего рядовым украинским пропагандистом? Правда, цеплял Шеремет сразу всех: и украинцев, и белорусов, и русских. Обозлиться на него мог кто угодно. Но кто настолько, чтобы убить или заказать убийство? Ответа на этот вопрос долгое время не было.

Это День сухопутных войск со слезами на глазах

12 декабря, в День сухопутных войск Украины, певец и композитор Андрей Антоненко — Riffmaster — готовился отмечать этот важный в его жизни праздник. Он как раз специализировался на патриотических песнях, одна из которых стала официальным гимном украинского спецназа. А сам чубатый воитель и менестрель с каждым годом становился всё большим патриотом...

Но праздник не задался с самого начала — в этот святой для Антоненко день он увидел в стольном граде Киеве представителей телеканала Минобороны России.

А уже через час Антоненко осознаёт, что телеканал "Звезда" на Крещатике — далеко не самое страшное, и публикует на личной странице в "Фейсбуке" шокирующий подписчиков крик о помощи:

— Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. У меня во дворе. Будет обыск. Помогите!

Новость об аресте музыканта шарахнула патриотов Украины словно молния. Антоненко считался у "щирых" украинцев героем национального масштаба — песни Riffmaster рекомендовал "громадянам" в моменты военных обострений сам Пётр Порошенко и, будучи ещё президентом, опубликовал "гимн спецназа" на своей странице в соцсетях. Но, несмотря на громкий крик Риффмастера о помощи в "Фейсбуке", украинский спецназ на подмогу герою в реальности так и не пришёл...

Антоненко долго строил довольно стильный образ музыкального казака-характерника, качал на своих концертах правую молодёжь и даже съездил в зону АТО, где сфотографировался с автоматом в руках. Но сразу после ареста мало кто поверил, что музыкант-неонацист мог лишить кого-то жизни. Да и сам Антоненко отчаянно отрицает все предъявленные обвинения — не убивал я никакого москаля!

Но в написанном им гимне украинского спецназа есть говорящие слова: "Тихо пришёл, тихо ушёл, враг уничтожен, выполнен приказ" (перевод Лайфа. — Прим. ред.).

Тихо пришёл — тихо ушёл

Основным доказательством причастности Риффмастера стали записи с камер наружного наблюдения. На кадрах виден момент закладки взрывчатки под автомобиль Павла Шеремета. Бомбу закладывали двое — мужчина и женщина. Ещё три года назад многие заметили хромоту подрывника с видео. Известно, что в то время Антоненко тоже прихрамывал. Вторым доказательством служит куртка с принтом — какие любит носить яркая творческая личность Антоненко. Доказательства не прямые, но для украинского следствия достаточно, чтобы упечь своего патриота за решётку.

Видео © Obozrevatel

Подельницей Антоненко следствие видит Юлию Кузьменко — доктора медицинских наук. Эта женщина пришла на Майдан-2013 в качестве врача-волонтёра и с тех пор была активисткой АТО. По версии следствия, Кузьменко первой поверила бредовым речам Антоненко, вдохновлённого идеями о превосходстве белой расы, и согласилась помочь взорвать Шеремета, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине. Версия странная, хотя бы тем, что украинский пропагандист российского происхождения Шеремет относился к той же белой расе.

Лиса в капкане

Украинское следствие намекает, что у простого волонтёра-врача Кузьменко после убийства Шеремета завелись большие деньги. Кузьменко купила элитное авто и сменила хрущёвку в провинциальном Артёмовске на просторные хоромы под Киевом. Позывной Кузьменко в АТО — Лиса. Рыжая и хитрая Кузьменко действительно заработала в эти тяжёлые для Украины времена. Любой волонтёр, связанный со сбором денег, покупкой лекарств и снаряжения для воинов АТО, берёт какую-то часть на собственные нужды. Обычно на Украине принято забирать треть собранного себе — никто тебя не осудит, да и никто тебя не контролирует.

Деньги и растущий авторитет пробуждали дремлющие амбиции Лисы, и она даже собиралась в политику... Но хитрость рыжей Кузьменко, заложенная в её позывном, оказалась сильно преувеличенной. Следы замести она так и не смогла и угодила в капкан. По версии украинских следователей, именно она и совершила убийство, поскольку лично заложила взрывчатку под авто журналиста.

Горе-разведчица Янка

Второй женщиной, попавшей под обаяние речей Риффмастера, стала Яна Дугарь — медик 25-й воздушно-десантной бригады. По версии следствия, Антоненко доверил Яне ответственную роль разведчицы. Она должна была незаметно "срисовать" все камеры в районе и отследить пути Шеремета.

Но разведчик из Яны оказался не лучший — она по сути единственная из предполагаемой группы убийц, кого точно идентифицировали. За день до убийства Дугарь бродила и фотографировала камеры и "сфотографировалась" на все эти камеры. Через "разведчицу" на всех и вышли.

Яна является известной атошницей, и следствие, разглядывая её на камерах слежения, начало подозревать, что в подрыве машины Шеремета были задействованы добробаты. Даже тогда ещё, когда высшие чины МВД публично искали в убийстве Шеремета "российский след".

Пума и Буча — взрывная пара

Поскольку наци-музыкант, волонтёр-медик и "разведчица" Яна не имели представления о том, как смастерить взрывчатку, им пришлось обращаться к специалистам.

Спецами, подготовившими бомбу, по версии следствия, стали Влад Грищенко — Буча и его жена Инна Грищенко — Пума.

Буча — известный специалист по минно-взрывному делу. В 2018 году он успел поучаствовать в покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области и уже находится в СИЗО. Следствие считает, что взрывные механизмы, задействованные в убийствах ивано-франковского бизнесмена и Павла Шеремета, идентичны. А Пума — давняя подружка "разведчицы" Яны и её сестра по оружию.

Кто заказчик?

Президент Украины Зеленский, казалось бы, удовлетворён работой следствия и поставил перед МВД задачу найти заказчика преступления.

Некоторые эксперты связывают поручение Зеленского с политической интригой, благодаря которой можно будет указать как на предполагаемого заказчика и на бывшего президента Украины Петра Порошенко. Ведь именно Порошенко на тот момент была выгодна дестабилизация внутриполитической обстановки. А если глава МВД Украины Аваков укажет на нужного президенту заказчика, возможно, он и кресло своё качающееся сохранит.

Кураторы загадочно молчат

Американцы же сохраняют странное молчание. Хотя ещё этим летом временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор лично стоял с табличкой — "Кто убил Павла?"

Ещё несколько месяцев назад официальный твиттер Посольства США призывал власти привлечь к ответственности виновных в смерти Шеремета. Но после того, как МВД Украины, казалось бы, выполнило просьбу американцев, никакой реакции не последовало. Ни в "Твиттере", ни на табличках.

Может, просто не таких убийц хотят видеть в Вашингтоне, готовом воевать с Россией до последнего украинца.