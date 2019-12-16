Украденные миллиарды осуждённого экс-министра надо искать у его королевы

Басманный суд столицы приговорил к 14 годам общего режима бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова — его признали виновным в хищении и растрате свыше 14 миллиардов рублей. По году за каждый украденный миллиард! Лайф рассказывает историю бегства "финансового короля" Московской области от правосудия и неотвратимости заслуженного возмездия. Хоть и не для всех...

Алексей Кузнецов родился в ноябре 1962 года в Москве. В 1985-м окончил столичный финансовый институт и практически сразу устроился работать экономистом и инженером в Госбанк СССР. После перестройки в начале 1990 года Кузнецов уже был старшим экономистом в "Инкомбанке", где стремительно начал продвигаться по службе.

Финансист до мозга костей

Буквально через два года молодой специалист уже был зампредом правления банка, а ещё через два года Кузнецов стал вице-президентом "Инкомбанка". Уже тогда он получил прозвище Серый Кардинал во многом из-за его специализации — "корпоративные клиенты". Позднее финансист показал изрядную дальновидность, покинув "Инкомбанк" за полгода до дефолта.

В дальнейшем он занимался бизнесом, пока в 2000 году не возглавил Министерство финансов Московской области, а через четыре года стал уже вторым человеком Подмосковья — первым вице-премьером. По некоторым данным, уже тогда Кузнецов задумывал бегство с родины и якобы получил вид на жительство в США.

Украсть — так миллиарды, любить — так королеву

Талантливому финансисту Кузнецову прочили большое будущее, тем не менее летом 2008-го Алексей Викторович внезапно подал в отставку со всех постов. Скорее всего, кто-то предупредил чиновника о грядущем уголовном преследовании — иначе паническое бегство Кузнецова не объяснить. Экс-министр настолько спешил во Францию, что забыл о трудовой книжке и специальном разрешении, которое должен был получить, так как имел допуск к гостайне.

После побега во Францию Кузнецов решился на переезд в Новый Свет и отправился в США к своей супруге — Жанне Булах, которую американские друзья называли не иначе как "королева Подмосковья". Подробнее об отчаянной авантюристке Булах и о том, куда, возможно, утекли бюджетные миллиарды, читайте в ближайшем материале Лайфа.

Следствие тоже не сидело сложа руки и объявило Кузнецова сначала в федеральный, а потом и в международный розыск. По некоторым данным, рассматривался вопрос о возбуждении дела по статье "Шпионаж", но, видимо, доказательств этой деятельности не было. В 2009 году против Кузнецова возбудили дела сразу по двум статьям: "Мошенничество" (часть 4 статьи 159 УК РФ) и "Легализация денежных средств" (часть 3 статьи 174.1 УК РФ). Его обвинили в хищении трёх миллиардов рублей, выделенных областным правительством на погашения долгов по ЖКХ.

По версии следствия, с 2005 по 2008 год организованная группа под руководством Кузнецова незаконно приобрела у предприятий ЖКХ права требования задолженностей к муниципальным образованиям Подмосковья. Впоследствии через коммерческие банки данные деньги были выведены на киприотские офшоры.

Кроме того, члены преступной группировки похитили имущество инвестиционной компании "Мособлтрастинвест", единственным акционером которой являлось Правительство Подмосковья. Будучи министром финансов, Алексей Кузнецов лично контролировал деятельность этой компании.

Общая сумма украденного составила 14 миллиардов рублей. Как установило следствие, Кузнецов и остальные фигуранты жили на широкую ногу: покупали дорогие автомобили и приобретали элитную недвижимость в Европе.

В том же 2011 году в невиновность Кузнецова ещё верил и его бывший начальник — Борис Громов. В ходе пресс-конференции тогдашний губернатор заявил, что Кузнецов "не своровал из бюджета Московской области ни одной копейки".

Кто уже сидит и кого посадить не могут

Правда, уже через два года Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении сообщников Кузнецова: замминистра финансов Подмосковья Валерия Носова, сестры экс-министра — экономиста "НЭС-Финанс" Елены Кузнецовой и экс-руководителя "Мособлтрастинвеста" Владислава Телепнева.

Приговоры суда были суровы: Носов получил 14 лет и девять месяцев колонии, Телепнев — десять лет, а Кузнецова — семь лет. Их всех признали виновными сразу по нескольким статьям: "Мошенничество", "Растрата" и "Легализация имущества, приобретённого незаконным путём".

Бежавший в США сообщник Кузнецова Дмитрий Котляренко заочно приговорён в России к 11 годам колонии по статьям о мошенничестве и отмыванию денежных средств. А идейный вдохновитель группы бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах заочно приговорена к 11 годам.

Несмотря на международный розыск, на её выдачу никто не рассчитывает — Булах является гражданкой США и проживает там же. У России отсутствует двустороннее соглашение о выдаче преступников с американками коллегами.

Всё очень серьёзно

Тем не менее в июле 2013 года после звонка анонимного информатора Кузнецова задержали во Франции с поддельными паспортами. Под домашним арестом и под стражей Кузнецов пробыл в Париже до конца 2018 года, после чего экс-министра экстрадировали в Россию.

Прокурором на процессе Кузнецова выступала знаменитая Амалия Устаева. Именно она представляла обвинение на процессе по делу бывшего начальника антикоррупционного главка МВД РФ Дениса Сугробова. Кроме того, Устаева была прокурором у экс-главы ОВД "Царицыно" Дениса Евсюкова и основателя "МММ" Сергея Мавроди.

Приговор Кузнецову провозгласила председатель Басманного суда Москвы Ирина Вырышева. Именно она выносила приговор фигуранту об убийстве главного редактора русской версии журнала "Форбс" Пола Хлебникова нотариусу Фаилю Садретдинову, а будучи судьёй Мосгорсуда, отказалась отсрочить наказание осуждённому за соучастие в убийстве журналистки "Новой газеты" Анны Политковской Дмитрию Павлюченкову.

Общая сумма взыскания по гражданским искам, заявленным потерпевшими, озвученная в приговоре судьи Ирины Вырышевой составляет более 14 миллиардов 300 миллионов рублей. В следующей статье Лайф расскажет, во что могут быть вложены миллиарды экс-министра.