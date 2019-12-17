Кровь, насилие, оружие, иконы и царская семья. Дети в заложниках у фанатика

Правоохранители Ленобласти ворвались в особняк гатчинского присёлка Химози, подозревая главу семьи в изнасиловании малолетней дочери, а обнаружили ещё и богатый оружейный арсенал, тир и спортзал. Лайф выяснял, как шестеро детей попали в заложники к религиозному фанатику и почему долгие годы к загадочной и странной многодетной семье не возникало вопросов со стороны контролирующих органов.

Ещё в 2002 году в небольшом селе Химози Гатчинского района поселилась вроде бы обычная православная семья. Суровый бородатый отец и мать в длинной юбке с младенцем.

Семью эту приютил у себя местный 62-летний Виктор Демидов — учёный-химик. Демидов пустил сына старой подруги пожить на некоторое время ещё в 2002 году, но постепенно упустил ситуацию из-под контроля и после уже не был уверен, что является хозяином трёхэтажного особняка. За 18 лет семья расплодилась, и в доме Демидова постоянно проживало девять человек, включая шестерых детей.

Что творилось внутри этой религиозной семьи, никто не знал. Они держались особняком и верили в бога, то есть, по мнению местных, с моралью у них было всё в порядке.

Химози практически является присёлком престижной Гатчины — земля и дома здесь довольно дорогие. Потому и жизнь дорогая. Но глава семьи по имени Андрей нигде не работал и жить с ним было всем довольно тяжело, о чём его гражданская супруга Светлана регулярно исповедовалась священнику в гатчинском Покровском соборе.

Странный глава семейства

Уроженец Санкт-Петербурга Андрей Лобадюк раньше занимался околоправославным бизнесом вместе с братом Виталием и матерью Верой. По данным "СПАРК-Интерфакс", он возглавлял АОЗТ "Андрей Первозванный", который, видимо, и назвал в честь своего святого.

Весь бизнес и деятельность Лобадюков были тесно связаны с храмом святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Кудрове, где сильно почитается царская семья. Мать Андрея держала школу мебельщиков. Однажды она попала в СМИ со скандалом: в 2012 году Вера Лобадюк отказалась освобождать арендуемую школой площадь в детском саду № 29 Красногвардейского района. А когда её пригрозили выселить, она в ответ угрожала сжечь себя заживо. Вера Ивановна оправдывала своё горячее желание остаться благими намерениями, мол, её школа — место социализации деток-инвалидов, но администрация детского сада уверяла, что никаких детей-инвалидов здесь никто никогда не видел.

В 2002 году Андрей со своей матерью поссорился, возможно, из-за того, что начал сожительствовать с двоюродной сестрой Светланой. Он даже сменил свою родную фамилию Лобадюк на Бовт, что в переводе может значить "глава рода", и удалился в Химози вести затворнический образ жизни в чужом особняке.

Детей своих Бовт нарекал в честь детей и членов семьи последнего российского царя Николая Второго. Часто, наряжаясь в форму полковника царской армии, Бовт пугал окружающих, называя себя скрывающимся от "системы" полковником секретной службы, что, возможно, говорит не только о разгулявшемся живом воображении, но даже о паранойе.

Дети — затворники. Куда смотрела опека?

По указке мужа Светлана рожала детей дома, прямо в ванной. Их дети никогда не ходили в детский сад и школу, несмотря на то, что старшему стукнуло уже 17. Со своей двоюродной сестрой Бовт официально не вступал в брак, а сожительствовал, "по-божьи" обвенчавшись в церкви. Несмотря на то что все близкие Бовта оказались в заложниках его фанатизма, долгие годы никому до этой семьи не было дела. Куда смотрела гатчинская опека и полиция, пока не понятно. Возможно, сотрудники контролирующих органов просто не хотели портить себе нервы и связываться с проблемной православной семьёй. А может, просто проглядели.

А проглядели они, если верить следствию, систематическое, творящееся в течение семи лет сексуальное насилие внутри этой внешне благочестивой семьи религиозных затворников.

16 декабря в правоохранительные органы пришла соседка религиозных затворников и сообщила о регулярном сексуальном насилии в отношении 13-летней девочки. Полицейские поехали в село Химози для проверки информации, но и вообразить не могли, что увидят за дверями особняка.

Вечерний штурм

Где-то в пять вечера оперы уголовного розыска и сотрудники СКР уже стучались в ворота трёхэтажного особняка на улице Ополченцев. Им долго не открывали, но затем их впустил внутрь Виктор Демидов. Пожилой хозяин пребывал в странном возбуждении.

Внутри трёхэтажный особняк оказался полупустым и неухоженным, больше похожим на казарму, чем на место, где живут дети. Грязь, разбросанная тут и там рухлядь соседствовали с множеством икон, на матрасах виднелась запёкшаяся кровь. Одна комната переделана в импровизированный спортзал, другая — в тир. Сотрудники начали искать внимательнее, и результат их просто ошарашил — в квартире хранился настоящий арсенал: четыре автомата Калашникова, ручной пулемёт, винтовка, два пистолета-пулемёта "Кедр", два пистолета Макарова и один ТТ, а также бронежилеты с маркировкой спецслужб, россыпи патронов и даже гранаты.

Остаётся только догадываться, зачем Бовту понадобился такой арсенал, тир и спортзал. Но учитывая, что фанатик с окружающими практически не общался и имел четверых сыновей, Бовт вполне мог сколотить из семьи что-то вроде небольшой тренированной вооружённой группы для выполнения каких-то неведомых задач, возникающих в его воспалённом воображении.

Видео © Следственный комитет Российской Федерации

"Полковник ГРУ" не стал стрелять

Когда сотрудники добрались до комнаты, где забаррикадировался Бовт, он, к счастью, не стал отстреливаться, а добровольно вышел к полицейским и объявил себя высокопоставленным сотрудником ГРУ. Оперативникам пришлось вызвать спецслужбы, которые опровергли какую-либо принадлежность к ним Бовта, посоветовав вызвать психиатра. Может быть, так бы и сделали, если бы не внушительный арсенал оружия и рассказы об изнасиловании родной дочери.

Следователи СКР подробно допросили подозреваемого, пострадавшую девочку, её мать и других членов семьи и назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. По сообщениям санкт-петербургских СМИ, девочка подтвердила, что отец регулярно совершал с ней развратные действия под видом лечебного массажа. Сожительница Бовта подтвердила, что дочь рассказывала ей о половой связи с отцом, но она не обращалась в полицию из-за опасений за жизнь и здоровье детей.

В отношении Бовта было возбуждено два уголовных дела: по факту изнасилования потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, и по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов. Детей пока забрали в больницу под присмотр психологов и врачей.

Расплодившиеся насильники несовершеннолетних

Если посмотреть последние новости на сайте СУ СКР Ленинградской области, может создаться впечатление, что в регионе остро стоит проблема насилия в отношении несовершеннолетних. Например, 12 декабря женщина обратилась в СК с заявлением об изнасиловании её 13-летней дочери. На следующий день некий мужчина признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней в городе Пикалево.

Ещё через день, 14 декабря, в Следственном управлении СК России по Ленинградской области состоялось межведомственное совещание, посвящённое анализу причин роста преступности в отношении несовершеннолетних, в том числе преступлений против половой свободы и неприкосновенности. В совещании приняли участие 90 человек.

В этот же день задержали подозреваемого в сексуальном насилии над школьницей в Ломоносовском районе, школьница его опознала, и подозреваемого арестовали. Такое ощущение, что в конце года кто-то решил поправить статистику, в том числе и в отношении преступлений, совершённых против несовершеннолетних.

Вину Бовта в изнасиловании собственной дочери ещё предстоит доказать, но сегодня ясно одно: на протяжении почти 18 лет в Химози жила странная семья, где все эти годы нарушались права детей, а последние семь лет, по мнению следствия, ещё и творилось сексуальное насилие. Но ни у соседей, ни у контролирующих органов эта загадочная семья не вызвала подозрений.