Путин предъявил уголовные дела. Что известно о повязавших Голунова полицейских

Со дня задержания журналиста Ивана Голунова прошло уже больше полугода. Задержавшие его полицейские сами попали под увольнение и служебную проверку. Их собственное дело проходило в закрытом режиме, вызывая слухи о том, что подбросившие наркотики полицейские уйдут от ответа. Но довольно неожиданно даже для самого Голунова и его адвоката президент Путин во время своей предновогодней пресс-конференции объявил о возбуждении уголовных дел. Лайф отследил жизненный путь подозреваемых в преступлении полицейских.

Журналист-расследователь Иван Голунов был задержан 6 июня в самом центре Москвы. В отношении Голунова возбудили дело о покушении на сбыт наркотических средств. Задержавшие журналиста полицейские утверждали, что Голунов был "под кайфом", при себе имел пакет с запрещёнными веществами и хранил наркоту на съёмной квартире. Дело Голунова вызвало беспрецедентный резонанс, и под давлением общественности журналиста освободили, а участвовавшие в задержании и разработке Голунова сотрудники были уволены. Однако долгое время дело проходило в закрытом режиме и, казалось бы, застопорилось. С момента освобождения Ивана Голунова прошло уже сто девяносто дней.

Дела возбудили, но заказчик пока неизвестен

На предновогодней пресс-конференции президента Владимира Путина спросили и о "деле Голунова".

— Что касается Голунова… Голунов, да, его фамилия? Действительно, дело засекречено. От работы отстранено пять человек, они уволены, и против них против всех возбуждены уголовные дела, — заявил президент. Об отстранении и увольнении полицейских было уже известно, но новость о возбуждении уголовных дел стала неожиданной даже для самого Ивана Голунова и его адвоката Сергея Бадамшина. Более полугода шла доследственная проверка, и на жалобы Голунова и его доверителя о затягивании, казалось, не реагировали. Полгода — космический срок, обычно подобная проверка идёт не более двух недель.

Но оказалось, что за день до пресс-конференции против пятерых полицейских было действительно возбуждено уголовное дело. И президент об этом знал, отвечая журналистке. Правда, сам вопрос был о возможном заказчике дела Голунова, но об этом у Путина пока не было информации.

Фамилий президент не называл, но все уволенные сотрудники, непосредственно задержавшие и разрабатывавшие Голунова, известны. Это оперуполномоченные Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Денис Коновалов и Акбар Сергалиев. Они находились в подчинении главы отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы полковника Андрея Щирова.

Роли подозреваемых в "деле Голунова"

Роман Феофанов, по всей видимости, тот полицейский, что задерживал Голунова у хостела на Цветном бульваре в Москве, утверждая, что журналист здесь частый гость. Ещё Феофанов надел на журналиста наручники из-за его якобы неадекватного поведения. По словам самого Голунова, Максим Уметбаев два раза ударил его кулаком в висок в наркодиспансере. Когда Голунов упал, сотрудник полиции наступил ногой ему на грудь. Уметбаев известен тем, что является полицейским в третьем поколении и в 2015 году занял второе место на конкурсе "Лучший полицейский города Москвы" за то, что "в свои 22 года уже неоднократно отличался при задержаниях преступников".

Денис Коновалов, старший оперуполномоченный, заявлял в показаниях: сотрудники полиции знали, что журналист употребляет кокаин и мефедрон, распространяет наркотики и "оборудовал своё жилище с целью сбыта наркотических средств". Об этом даже было предъявлено соответствующее видео якобы из квартиры самого Голунова. Правда, позже выяснилось, что кадры в нём были надёрганы из других оперативных съёмок.

Акбар Сергалиев был за рулём машины, в которую посадили задержанного журналиста. Ранее Сергалиев служил участковым московского района Зябликово.

Этот импозантный молодой полицейский дал показания о том, что Голунов находился в состоянии наркотического опьянения. По некоторым данным, именно Сергалиев достал из рюкзака Голунова тот самый пакет с наркотиками.

И, наконец, Андрей Щиров, который, как глава отдела, лично курировал это задержание и, возможно, был напрямую связан с заказчиками задержания Голунова.

Жизнь после увольнения

Как и сказал президент, все эти сотрудники полиции были уволены. Однако не все смирились с увольнением. Уже в сентябре Андрей Щиров вместе с Феофановым, Коноваловым и Уметбаевым подали иски с требованием восстановить их на службе. Ответчиками по искам стали столичное управление МВД и УВД по ЗАО Москвы. Дело проходило под грифом "секретно" и рассматривалось в закрытом режиме, тем не менее известно, что никому из подавших иск бывших полицейских так и не удалось восстановиться на бывшей работе. Правда, на сайте Мосгорсуда выскакивало странное сообщение, что Щирова таки восстановили.

Пресс-служба Мосгорсуда впоследствии утверждала, что это всего лишь техническая ошибка. Щирова не восстановили. Последним иском уволенных полицейских, который рассматривал суд, был иск "полицейского в третьем поколении" Уметбаева. Но 5 декабря и ему в восстановлении на работе было отказано.

В отличие от коллег доставший запрещённое вещество из рюкзака Голунова Сергалиев не пытался восстановиться на службе. В конце ноября стало известно, что Акбар Сергалиев трудоустроился в сеть магазинов по продаже алкоголя "Красное и белое" в должности сотрудника отдела по предотвращению потерь. В его обязанности входит выслеживание магазинных воров, а также досмотр сотрудников при закрытии торговой точки, чтобы ни одна бутылка "Кьянти" не пропала. Также Сергалиев ведёт учёт товарно-материальных ценностей, контролирует и обучает сотрудников, как не продать алкоголь и табак несовершеннолетним.

После того как узнали про новое место работы Сергалиева, в Сети распространились призывы бойкотировать сеть "Красное и белое". Однако покупатели винно-водочных изделий часто люди аполитичные. Как закупались в этих магазинах шаговой доступности, так и закупаются. И начальство сети репутационных рисков в связи с принятием на работу Сергалиева не видит.