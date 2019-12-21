К блогерам на "гелендвагенах" приходит крыша — изнанка русского YouTube

Ютуб-сообщество потряс очередной скандал с одиозным блогером Эриком Китуашвили (Давидычем). Ютубер утверждает, что некие люди вымогают у него деньги якобы за крышевание. Лайф разобрался в новом конфликте русского "Ютуба" и очередном хайпе топовых блогеров.

Это разборка питерская

Не так давно Эрик Давидыч вышел из заключения, куда попал по делу о мошенничестве со страховыми выплатами, и тут же новый скандал. На этот раз он сам в роли потерпевшего и пишет заявление в полицию. По его словам, неизвестные вымогают у него 25 миллионов рублей, подкараулили его в Санкт-Петербурге, якобы чтобы забрать у Эрика деньги.

Защитник Китуашвили, известный адвокат Сергей Жорин, подтвердил Лайфу, что блогеру действительно угрожают третьи лица.

— С 2019 года ряд лиц его преследуют в некоторой степени, угрожают расправой, если он не будет выполнять их требования. Заявление в полицию он написал, — сказал Жорин Лайфу.

Другой же участник конфликта — блогер Игорь Швед — рассказал Лайфу собственную версию событий. По его словам, когда-то он задал вопрос Давидычу про его агрессию на передаче рэпера Басты "Вопрос ребром", позднее Китуашвили на встрече с подписчиками во Владивостоке заявил, что Швед кинул людей в Иркутске, а сам Швед его поклонник. Случайно встретив Китуашвили в Петербурге, попросил его извиниться, а денег у него не вымогал.

— Я хотел от него извинений, чтобы он извинился и сказал на публику, что это ложь, что он про меня сказал, что я фанат его. Либо предъявил доказательства, кого я там перекидал и так далее, — поясняет Игорь Швед Лайфу. По его словам, он никаких денег с Китуашвили не требовал и считает его заявление клеветой, так как фиксировал всё происходящее на видео.

Швед отмечает, что никаких дел с Китуашвили иметь больше не желает. Потому что он — чепуха, он мне по жизни неровня, он сам об этом знает. Я ему просто харкнул в лицо и этим харчком дал понять, что он за псевдогангстер, подытоживает Швед.

Давидыч же утверждает, что вымогавшие у него деньги люди уже получили своё от другого ютубера — скандально известного блогера Эдварда Била. Игорь Швед утверждает Лайфу, что никогда не видел Била и знать его не знает.

Тачки, бабки и миллионы подписчиков

То, что Эдвард Бил не такой бедный, можно понять из его роликов. Дорогие автомобили он меняет как перчатки — "мерседес", "бентли", "порше", "ягуар" и последнее приобретение — Mercedes G63 Gelandewagen за 17 миллионов рублей. Причём почти все предыдущие машины Эдвард разбил в ДТП. Так он говорит.

Эдвард Бил, он же в миру Эдуард Биль, родился в Приднестровье, переехал в Москву, где начал снимать жёсткие пранки: вот он бьёт охранника, вот бросает девушку в воду. Пользователем "Ютуба" контент безбашенного Эдварда пришёлся по вкусу.

Но откуда у блогера такие деньги? Если тот же Давидыч может позволить себе золотой BMW, так как владеет несколькими прибыльными бизнесами, то у Била лишь ИП, доходы которого нигде не "бьются". А деньги, судя по всему, у Эдварда водятся. И немалые.

Так, например, другой популярный блогер, тоже начинавший с пранка — Александр Габар (1,7 миллиона подписчиков в "Ютубе"), работает официально, платит налоги, его доходы видны в официальных базах данных. Габар рассказал Лайфу, что с него денег никогда не вымогали.

— В мой адрес не поступало ничего подобного. Даже на улице я перемещаюсь исключительно на общественном транспорте. Никакого негатива, угроз и прочего не поступало. Просто сейчас современный Интернет такой, что может быть всё что угодно. Если у нас в открытую люди могут нарушать конституцию, все возможные законы, почему бы и к ним не прийти? — предполагает ютубер Габар.

Он поясняет, что часть блогеров работают вбелую — либо сами, либо через агентства. А для других "важна прибыль в моменте, а не репутация".

На крышу не жаловались

Источник Лайфа в полиции сообщил, что пока не сталкивался с "делами блогеров". По его словам, в России всё ещё можно быть богатым и не платить налоги.

— У нас же тут не Америка, где за каждый лишний доллар надо давать отчёт. Обычно всем всё равно. Да, богатый человек, а откуда у него машины, квартиры, никого не волнует. То, что блогеров крышуют, я, честно говоря, слышу в первый раз, — рассуждает он.

Что касается угроз, собеседник Лайфа рассказал, что такие дела чаще всего закрываются, а стороны мирятся. А вот вымогательство — дело серьёзное, но для правоохранителей нужны факты, а не голословные заявления. Хотя про крышевание ютуб-звёзд говорят уже не первый раз.

Крыша для блогера, назад в девяностые

Говорящее слово "крыша" из лексикона лихих девяностых уже не первый год возникает в тусовке топ-блогеров. Сначала его применяли к петербургскому агентству "Лидеры мнений" — топовой компании по продвижению в "Ютубе". Её руководитель, Кирилл Калашников, пытался монополизировать и подмять под себя весь перспективный и денежный рынок "Ютуба". Он доходил до того, что публично избивал своих "подопечных" и пугал их выстрелами из газового пистолета.

В тот же период в Петербурге напали на топ-блогера Юрия Хованского, который отказывался делиться своим бизнесом. И тогда в офис "Лидеров мнений" пришёл блогер Алексей Земсков, чтобы вернуть деньги за продвижение своего канала и наказать зарвавшегося Калашникова за всех других.

Земсков отомстил за всех обиженных блогеров, выстрелив Калашникову из шумового пистолета прямо в лицо и забрав миллион рублей наличными. И вся эта операция была снята на камеру и выложена в "Ютуб". Ролик посмотрело сотни тысяч человек, но у зрителей и правоохранительных органов не возникло вопросов, откуда столько наличных денег, почему можно публично стрелять в человека и что за крыши упоминал Земсков, когда запугивал Калашникова.

И тишина

Петербургская полиция хоть и приняла заявление Эрика Китуашвили, но официально ничего не комментирует. Возможно, вся эта история сделана ради хайпа. Некоторые блогеры специально разыгрывают конфликтные "постановы", чтобы привлечь аудиторию и увеличить просмотры. Ведь это приносит деньги, а налоги им всё ещё платить необязательно.