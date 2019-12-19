Бой в центре Москвы. Что происходило около здания ФСБ

Спецслужбы России разбираются, кто напал на сотрудников ФСБ накануне их профессионального праздника. Примерно час понадобился спецслужбам, чтобы ликвидировать боевика. По официальным данным, погиб один сотрудник ФСБ. Минздрав сообщает о пятерых пострадавших.

Как теперь уже точно известно, перестрелка в самом центре Москвы, около здания ФСБ, началась в 18:10.

"Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка, есть пострадавшие. Нападавший нейтрализован, его личность устанавливается", — сообщили в ЦОС ФСБ РФ. В результате атаки один сотрудник ФСБ погиб.

Следственный комитет РФ возбудил дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). Следователи приступили к работе.

В свою очередь, в Минздраве РФ сообщили, что в перестрелке пострадало пять человек.

Кадры с места трагедии показывают масштабную картину: люди, прогуливающиеся за подарками, простые водители, спешащие по своим делам. Внезапно эту идиллию прервали звуки стрельбы. Прохожие в страхе разбегаются, водители бросают свои автомобили прямо на дороге. Многие подумали, что здесь идут строительные работы или запускают фейерверки, поэтому остановились в самом эпицентре боя.

"Услышали стрельбу и крики, сразу же закрыли двери, сейчас находимся внутри. Кричали что-то вроде: "Война, война". И, когда закрывали двери, видели, что люди бежали как раз с той стороны", — рассказал посетитель ювелирного магазина, расположенного рядом с местом стрельбы.

Другие очевидцы, помоложе, напротив, пытались рассмотреть детали внезапной атаки в центре столицы. И спрашивали у сотрудников местного кафе: "А у вас стёкла бронированные?"

До сих пор никто не может точно сказать, сколько именно было нападавших. Первоначально пресс-служба ФСБ сообщала об одном боевике, затем о трёх, но вскоре вновь об одном. По крайней мере, в руках силовиков есть тело нападавшего, поэтому проблем с установлением личности возникнуть не должно.

По данным источников Лайфа в силовых ведомствах, вооружённых боевиков всё же было трое. Они напали на приёмную ФСБ, однако охранявшие здание сотрудники комендантского полка дали им бой. Двое нападавших были убиты на месте, ещё один выбежал на улицу, где стал отстреливаться. Именно в этот момент он застрелил дежурившего там гаишника и тяжело ранил ещё нескольких сотрудников охраны.

Судя по видеозаписям, стрелок чётко понимал, что делает. На роликах видно, что он хладнокровно стреляет в спину убегающим, на другой видеозаписи показано, как боевик ведёт хаотичный огонь по окнам здания спецслужбы.

Спецназу ФСБ понадобилось время, чтобы добраться до места перестрелки и занять позицию. Бойцы отследили преступника, который спрятался за колонной, после чего стали его обстреливать. Лишь третья пуля его сразила.

Несмотря на то что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", в спецслужбах уже признают, что перестрелка на Лубянке была терактом. Не исключено, что именно по этой статье будет расследоваться уголовное дело.

В любом случае спецслужбам предстоит оперативно установить личность убитого боевика, чтобы отработать его связи, а также выйти на возможных сообщников.

Источники Лайфа сообщают, что в рюкзаке нападавшего силовики нашли гранату. Уже после того, как боевик был нейтрализован, в 20:19 камера Лайфа зафиксировала громкий хлопок в зоне оцепления. Многие восприняли это как выстрел, но, возможно, спецслужбы дистанционно подорвали опасную находку.