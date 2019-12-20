Чоповец с изюминкой. Что известно о лубянском стрелке

Только к шести часам утра силовики наконец сняли оцепление у главного здания ФСБ России на Лубянке, где в четверг вечером произошёл настоящий боевик. Лишь по официальным данным в перестрелке погиб один человек и пострадали ещё пятеро. Всю ночь следователи работали не только на месте ЧП, но и по адресу нападавшего в Подольске.

Как только появились первые сообщения о стрельбе на Лубянке, сразу из разных источников начали возникать, казалось бы, невероятные версии о нападавших: то это, мол, группа террористов, то боевик-одиночка из ИГИЛ (запрещённая в РФ организация), то силовик, который пришёл мстить коллегам, либо сумасшедший. Во время боя нападавшего удалось ликвидировать, поэтому установить его личность и связи было лишь делом времени. И только в районе полуночи выяснилось, что им оказался 39-летний Манюров Евгений Фатихович из подмосковного Подольска.

Чтобы подступиться к телу преступника, чекисты использовали даже робота-сапёра. Мало ли каких ещё сюрпризов можно было ожидать от "террориста-одиночки". Ведь уже после стрельбы и сообщений ФСБ о ликвидации нападавшего прохожие слышали несколько хлопков. В итоге нашли рюкзак с взрывным устройством.

У Манюрова был обнаружен целый арсенал боеприпасов: охотничий карабин "Сайга" с полным рожком патронов, травматический пистолет и нож. Что именно ещё кроме взрывчатки было в рюкзаке, следователям предстоит выяснить.

После того как установили личность, стали известны подробности его биографии. Евгений Манюров родился в Подольске. Учился он в Российской академии правосудия, а ещё числился в списках слушателей курса "Социологический анализ рекламной коммуникации" в Высшей школе экономики.

Был у него и свой бизнес. Он занимался консультациями по вопросам коммерческой деятельности и управления. Правда, ИП было закрыто ещё в 2015 году. Отстреливаться более часа от отряда спецназа ФСБ, видимо, помогли Манюрову и навыки, которые он приобрёл в стрелковом клубе. И даже занимал там призовые места на спортивных соревнованиях. Евгений Манюров большую часть жизни работал в разных ЧОПах.

Занятия в тире оказались не просто банальным хобби и времяпрепровождением — арсенал, с которым он готовился к нападению на здание ФСБ на Лубянке, мог быть и больше. В 2018-м Манюров продавал своё гладкоствольное ружье "Бекас" РП16-1. А на оружейном форуме, по данным телеграмм-канала "112", появлялся под ником "Стрелок16".

Судя по открытым базам судов в Подольске и Москве, Манюров не попадал ранее в криминальные истории.

Но вот, что стало мотивом для нападения на главное здание ФСБ да ещё и накануне профессионального праздника, придётся установить. Кстати, займётся этим центральный аппарат СК. Именно туда передано дело о бойне на Лубянке.

Говоря о мотивах, можно вспомнить как о недавнем нападении на силовое ведомство в Хабаровске, когда 17-летний Антон Конев в апреле 2017-го из той же "Сайги" расстрелял Управление ФСБ РФ, призывая при этом убивать силовиков, так и о поджоге двери того же здания на Лубянке в 2015-м акционистом Петром Павленским, но там мотивы были больше художественные, чем радикальные.