Серые волки и кровавая луна. Кто мог промыть мозги лубянскому стрелку

В шокирующем нападении на сотрудников ФСБ Евгения Манюрова до сих пор не выяснены мотивы. Пока большинство комментаторов сходится во мнении, что на убийство пошёл обозлившийся на жизнь социопат-неудачник. Но ещё есть информация, что Манюров был "зомбирован" некими радикальными идеями. Лайф разбирался, чем именно мог быть поглощён разум лубянского стрелка.

Одной из версий, объясняющих нападение Евгения Манюрова на сотрудников ФСБ, является увлечение стрелка радикальными идеями. Об этом, к примеру, говорит журналистам его отец Фатих Манюров. Мол, сын говорил ему о своей работе в Посольстве Объединённых Арабских Эмиратов. И что якобы у него появился восточный акцент. Однако Посольство ОАЭ эту информацию отрицает — последние 20 лет среди их сотрудников человека с такой фамилией не было. К тому же уверовавший в Аллаха человек обязательно делает пять раз в день намаз, чего за Манюровым никто никогда не замечал.

Однако все вещдоки на месте преступления говорят о том, что Манюров тщательно готовился к нападению, поэтому любую деталь в его одежде и экипировке можно считать посланием или маркером.

Все обратили внимание на футболку с изображением волка и луны. Исламист никогда бы не надел футболки с изображением волка! Это не исламское послание.

Однако волк является священным животным турана — всех тюркских земель, по мнению пантюркистов. А сын татарина-тюрка вполне может отождествлять себя с тураном. Тем более что у тюрков национальность передаётся по отцу. Поэтому вполне возможно, что те люди, с которыми стрелок, по словам матери, часами общался в Интернете, вовсе не были арабами и вообще исламистами, а являлись членами пантюркистской организации "Бозкурт — серые волки".

В их задачи входит объединение тюрков в одном большом государстве, в том числе и татарских территорий России. "Волки борются" против коммунизма, христианства, капитализма и любых разновидностей империализма. С точки зрения идеологии "Бозкурта", российские спецслужбы — один из главных врагов. В клятве членов организации сказано, что их борьба будет до последнего воина, до последнего вздоха, до последней капли крови...

Воинственный антиимпериализм "серых волков" направлен прежде всего против Китая, где находятся большие территории тюрков уйгуров. Но и Россия у них считается враждебным имперским государством, где тюрки находятся в идейном порабощении. К примеру, 4 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили Су-24 ВКС РФ. Катапультировавшийся экипаж подвергся обстрелу с земли членами "Бозкурта" — в результате командир экипажа героически погиб. И ответственность за убийство русского пилота на себя взял член "Бозкурта" Альпарслан Челик.

В тюркской мифологии волк является символом доблести, чести и отваги. Для того чтобы привлечь удачу, члены группировки могут имитировать вой этого зверя или же особым образом складывать пальцы. Нельзя исключать, что ищущий свои духовные и этнические корни выросший без отца Манюров благодаря отличному знанию английского языка вышел на "серых волков", с кем и переговаривался в последнее время по телефону. И, поскольку имел некоторые психологические проблемы, он оказался удачной мишенью для вражеской вербовки.

Стрелок понимал, что шёл на смерть, когда ворвался на Лубянку с оружием. И, видимо, собственная гибель его мало волновала. Если верить появившимся в Сети фото, Манюров даже обернул рукоятку своего оружия "Сайга" в подарочную бумагу с изображением милого белого мишки в рождественском колпаке. А свой план он привёл в действие прямо накануне профессионального праздника работников органов безопасности.