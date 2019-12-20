Лубянский стрелок искал себе партнёров. Несколько версий нападения на чекистов

19 декабря 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. В ходе перестрелки преступник был убит. Также погиб один из сотрудников ФСБ, ранения получили ещё несколько человек. Атака в центре Москвы произошла накануне профессионального праздника чекистов, расследованием дела занялся центральный аппарат СКР. Уже проведён ряд обысков, назначены экспертизы и допрашивают свидетелей. Лайф рассказывает обо всём, что известно к этому часу.

В тихом омуте...

39-летний Манюров вёл жизнь типичного затворника — никаких друзей или женщин. Мужчина тихо жил с мамой, отец от них ушёл рано и Евгения воспитали мать с бабушкой. Соседи рассказывают, что кончина бабушки сильно подкосила мужчину.

По образованию юрист, Манюров, хоть и пытался заниматься бизнесом, но большую часть карьеры работал охранником в различных ЧОПах. Несмотря на затворнический образ жизни, аккаунтов в соцсетях он, кажется, не имел. Можно, впрочем, предположить, что Манюров сидел в Интернете под вымышленными именами.

Однако несмотря на свою нелюдимость, Манюров пытался завязать дружбу с соседом, звал его с собой в тир, искал партнёров. Тем не менее мужчина отказался.

Сегодня уже не понять, кого искал затворник Манюров — друга или "брата по оружию" и соучастника задуманного преступления.

"И он предлагал — не хочешь в какой-нибудь тир сбегать, сходить пострелять? Я говорю — мне достаточно своих развлечений. Он был со странностями. Знаю, что занимался оружием. Он и меня спрашивал — вы занимаетесь чем-то? Да нет, мне это не надо", — рассказал Лайфу сосед стрелка.

По словам продавца местного магазина, Манюров всегда был спокойным. Стиль одежды затворника был таким же, как при атаке на здание ФСБ — чёрный плащ и рюкзак.

Как рассказала Лайфу физиономист Светлана Филатова, после анализа фотографии преступника она пришла к выводу что у Манюрова не прослеживается явных признаков агрессии, однако есть свидетельство того, что мужчина был очень себялюбив.

По словам специалиста, мужчина не умел долго концентрироваться на каком-то деле и мог расстроиться "из-за ерунды" или вспылить, однако в целом он был неконфликтным человеком.

Схожего мнения придерживается и тренер стрелкового клуба, в котором занимался Манюров. По его словам, стрелок был обычным и заурядным.

Некоторые СМИ сообщают, что Манюров очень щепетильно относился к оружию, чему есть и официальное подтверждение — силовики нашли дома у стрелка целый арсенал и кучу патронов. Видимо, к операции мужчина готовился давно, так как уволился из ЧОПа, но даже не сказал об этом близким.

Кипящая ненависть или серые волки — версии атаки

Спецслужбам только предстоит ответить на вопрос — какой мотив был у Манюрова стрелять в сотрудников ФСБ? Официальную позицию пресс-службы силовиков выдали не сразу. В этой связи на свет рождаются самые удивительные версии, Лайф перечислит самые любопытные.

Мать стрелка рассказывает, что Манюров уже давно ненавидел чекистов и она не представляет, за что именно. Может, в какой-то момент чаша ненависти переполнилась и затворник решился на убийство. Многие сходятся, что стрелок — типичный социопат-неудачник, не исключено, что в своих бедах он почему-то винил ФСБ и хотел им отомстить за свою неудавшуюся жизнь.Судя по тому, что он атаковал приёмную главной спецслужбы страны, ему было всё равно, кого убивать, важно, чтоб это были сотрудники ФСБ.

Воинственность по отношению к российским спецслужбам есть у пантюркистской организации "Бозкурт — "серые волки". Манюров, прекрасно говорившей по-английски, мог быть завербован "серыми волками". Отец убийцы вспоминал, что в последнее время он часто общался с кем-то на английском. Да и на преступление он пошёл в футболке с волком и луной — в тюркской мифологии волк является символом доблести, чести и отваги. Подробней об этой версии читайте в этом материале Лайфа.

Несмотря на то что стрелок был убит точным выстрелом силовиков, сама перестрелка продолжалась чуть ли не час. Чекисты и сотрудники полиции, находившиеся поблизости от инцидента, могли даже предположить, что в центре города проходят учения или спецоперация других силовиков. Возможно, преступник был осведомлён, что командование спецслужб в момент атаки находилось на праздничном концерте и рассчитал время нападения по этому параметру.

Мотивы могут остаться без объяснения

Сейчас, практически точно можно говорить — стрелок Манюров готовился умирать. Никаких записок или других очевидных подсказок стрелок не оставил. Скорее всего, следователи установят возможную причину атаки и потенциальных помощников стрелка, если таковые были. Однако одиночки-социопаты с оружием, бывшие в своё время настоящим бичом на Западе, теперь добрались и до России.