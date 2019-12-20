Лубянский стрелок искал себе партнёров. Несколько версий нападения на чекистов

Фото © Project Baza via AP

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19 декабря 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. В ходе перестрелки преступник был убит. Также погиб один из сотрудников ФСБ, ранения получили ещё несколько человек. Атака в центре Москвы произошла накануне профессионального праздника чекистов, расследованием дела занялся центральный аппарат СКР. Уже проведён ряд обысков, назначены экспертизы и допрашивают свидетелей. Лайф рассказывает обо всём, что известно к этому часу.

В тихом омуте...

39-летний Манюров вёл жизнь типичного затворника — никаких друзей или женщин. Мужчина тихо жил с мамой, отец от них ушёл рано и Евгения воспитали мать с бабушкой. Соседи рассказывают, что кончина бабушки сильно подкосила мужчину.

По образованию юрист, Манюров, хоть и пытался заниматься бизнесом, но большую часть карьеры работал охранником в различных ЧОПах. Несмотря на затворнический образ жизни, аккаунтов в соцсетях он, кажется, не имел. Можно, впрочем, предположить, что Манюров сидел в Интернете под вымышленными именами.

Однако несмотря на свою нелюдимость, Манюров пытался завязать дружбу с соседом, звал его с собой в тир, искал партнёров. Тем не менее мужчина отказался.

Сегодня уже не понять, кого искал затворник Манюров — друга или "брата по оружию" и соучастника задуманного преступления.

"И он предлагал — не хочешь в какой-нибудь тир сбегать, сходить пострелять? Я говорю — мне достаточно своих развлечений. Он был со странностями. Знаю, что занимался оружием. Он и меня спрашивал — вы занимаетесь чем-то? Да нет, мне это не надо", — рассказал Лайфу сосед стрелка.

По словам продавца местного магазина, Манюров всегда был спокойным. Стиль одежды затворника был таким же, как при атаке на здание ФСБ — чёрный плащ и рюкзак.

Как рассказала Лайфу физиономист Светлана Филатова, после анализа фотографии преступника она пришла к выводу что у Манюрова не прослеживается явных признаков агрессии, однако есть свидетельство того, что мужчина был очень себялюбив.

<p>Фото © LIFE SHOT</p>

По словам специалиста, мужчина не умел долго концентрироваться на каком-то деле и мог расстроиться "из-за ерунды" или вспылить, однако в целом он был неконфликтным человеком.

Схожего мнения придерживается и тренер стрелкового клуба, в котором занимался Манюров. По его словам, стрелок был обычным и заурядным.

Некоторые СМИ сообщают, что Манюров очень щепетильно относился к оружию, чему есть и официальное подтверждение — силовики нашли дома у стрелка целый арсенал и кучу патронов. Видимо, к операции мужчина готовился давно, так как уволился из ЧОПа, но даже не сказал об этом близким.

Кипящая ненависть или серые волки — версии атаки

Спецслужбам только предстоит ответить на вопрос — какой мотив был у Манюрова стрелять в сотрудников ФСБ? Официальную позицию пресс-службы силовиков выдали не сразу. В этой связи на свет рождаются самые удивительные версии, Лайф перечислит самые любопытные.

Мать стрелка рассказывает, что Манюров уже давно ненавидел чекистов и она не представляет, за что именно. Может, в какой-то момент чаша ненависти переполнилась и затворник решился на убийство. Многие сходятся, что стрелок — типичный социопат-неудачник, не исключено, что в своих бедах он почему-то винил ФСБ и хотел им отомстить за свою неудавшуюся жизнь.Судя по тому, что он атаковал приёмную главной спецслужбы страны, ему было всё равно, кого убивать, важно, чтоб это были сотрудники ФСБ.

<p>Фото © AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr</p>

Воинственность по отношению к российским спецслужбам есть у пантюркистской организации "Бозкурт — "серые волки". Манюров, прекрасно говорившей по-английски, мог быть завербован "серыми волками". Отец убийцы вспоминал, что в последнее время он часто общался с кем-то на английском. Да и на преступление он пошёл в футболке с волком и луной — в тюркской мифологии волк является символом доблести, чести и отваги. Подробней об этой версии читайте в этом материале Лайфа.

Несмотря на то что стрелок был убит точным выстрелом силовиков, сама перестрелка продолжалась чуть ли не час. Чекисты и сотрудники полиции, находившиеся поблизости от инцидента, могли даже предположить, что в центре города проходят учения или спецоперация других силовиков. Возможно, преступник был осведомлён, что командование спецслужб в момент атаки находилось на праздничном концерте и рассчитал время нападения по этому параметру.

Мотивы могут остаться без объяснения

Сейчас, практически точно можно говорить — стрелок Манюров готовился умирать. Никаких записок или других очевидных подсказок стрелок не оставил. Скорее всего, следователи установят возможную причину атаки и потенциальных помощников стрелка, если таковые были. Однако одиночки-социопаты с оружием, бывшие в своё время настоящим бичом на Западе, теперь добрались и до России.

Автор:
СЮ
Сергей Юсов
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