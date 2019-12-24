Похищение, тюрьма, угрозы убийством. Кто поймал в сети рыбного магната Тузова

Рыбный король Мурманска хотел спасти от вымирания легендарную теперь уже Териберку, где Звягинцев снимал свой "Левиафан". Но собственный левиафан перемолол рыбопромышленника Юрия Тузова своими жёсткими челюстями. По подозрению в вымогательстве Тузов попал за решётку, где вымогательству подвергся сам. В хитросплетениях рыбного бизнеса России разбирался Лайф.

Рыба — востребованный, легко добываемый и возобновляемый ресурс. Рыбозаводчики редко остаются внакладе. Моря и океаны кормят лучше, чем земля, где засуха и насекомые способны быстро погубить урожай. Но рыбы на всех не хватит. И богатая перспективная отрасль в России отдана на откуп отдельным семьям. Одна из них — семья Тузовых из Мурманска...

Большая рыба Тузовых

Тузовы занимаются рыбой ещё с 1995 года и являются одними из старейших и влиятельных рыбозаводчиков Русского Севера. Возглавляет семью 57-летний Юрий Тузов. Его финансовое могущество зиждется даже не на предпринимательском духе или управленческих талантах, а на историческом принципе перераспределения рыбных квот. Компании, что получили эти квоты ещё в лихие девяностые, так их и имеют, а новым игрокам в мир рыбного промысла путь заказан. Исторический принцип кажется несправедливым, однако выдержан временем. Другие пути ведут к удорожанию рыбы, икорки, крабов и кальмаров для конечного потребителя.

Семья Тузовых владеет квотами на отлов 10 000 тонн пикши и трески. А каждая тысяча тонн стоит $6 млн. Рыбные магнаты и короли продляют своё право на квоты раз в пятнадцать лет, и каждый раз отрасль серьёзно потряхивает, поскольку именно квоты — ключ к богатству и процветанию в рыбной отрасли. Последний раз квоты распределялись совсем недавно — в 2018 году.

Скучная тяжба переходит в криминальный боевик

Долгие годы основная компания Тузова "Норд Пилигрим" вела тяжбу с неким Павлом Суриным — совладельцем компании "Транслоджистикс-Москва". В руки Сурина загадочным образом попал вексель на 400 млн рублей, подписанный самим Тузовым ещё в 2009 году. Вексель представлял собой финансовое обязательство перед офшорной компанией Partix Ltd и предназначался исключительно для внутренней бухгалтерии семьи Тузовых.

Сначала уполномоченная регистрировать и управлять офшорной компанией Patrix Ltd "Европа-консалтинг" каким-то образом перерегистрировала акции офшора на того самого Павла Сурина. А после уже Сурин затребовал по векселю 400 млн рублей. Судились Тузов с Суриным долго и с переменным успехом, но в конечном итоге финансовые претензии Сурина так и не были признаны судом, да и сама вексельная сделка признана недействительной, поскольку противоречит Гражданскому кодексу РФ. Но произошло то, чего никто не ожидал, — затяжная битва за вексель переросла в настоящий криминальный боевик.

Летом 2017 года Сурина похищает банда чеченцев. Под пытками предпринимателя заставляют подписать бумагу с отказом от финансовых претензий к Тузову, после чего его выбрасывают где-то в чистом поле...

Арест на миллиард $

Похитителей Сурина довольно быстро поймали, ведь они как будто специально попадали на камеры наблюдения. Ими оказались некие Валерий Пак, Ваха Джамалдинов и Висит Ингаев. Трижды судимый Ингаев указал на Тузова как на заказчика преступления.

В декабре 2017-го в Мурманск прилетела следственная бригада из Москвы во главе с молоденьким следователем — 23-летней Марией Слёзкиной. Среди ночи в дом Тузова ворвались оперативники и провели довольно жёсткий обыск — все домочадцы стояли на коленях под прицелом табельного оружия. Тузова увезли в Москву и в начале 2018 года посадили в Бутырку — в так называемый воровской продол, где "чалятся" известные преступники, мошенники и бандиты. Следствие шьёт рыбопромышленнику вымогательство и похищение человека, что грозит ему 12 годами заключения. Казалось бы, всё есть, чтобы посадить Тузова: показания Ингаева, мотив и сам подписанный отказ, который доставил в "Норд Пилигрим" адвокат Сергей Голубев.

Капкан захлопнулся, и казалось, ничто уже не сможет спасти Тузова от тюрьмы. Но, возможно, наказание рыбопромышленника не цель, а средство — предмет торга. Ведь на кону стоит преуспевающее предприятие, которое как раз готовится получить новые квоты на следующие пятнадцать лет. Согласно самым скромным подсчётам, квоты, полученные ООО "Норд Пилигрим", стоят $60 млн в год. За пятнадцать лет набегает астрономическая сумма в $900 млн! Почти один миллиард долларов. Куш, за который стоит побороться.

Жадность Слёзкину сгубила

Только окончившая МГУ Мария Слёзкина внезапно попадает в кресло следователя по особо важным делам и, проработав всего полгода, начинает прессовать богатых подследственных.

По словам самого Тузова, однажды Слёзкина в комнате для допросов написала на бумаге сумму в 150 млн рублей, пообещав взамен послабление в деле и домашний арест вместо реального заключения. В случае отказа Слёзкина угрожала посадить сына Тузова Никиту, на котором держался весь семейный бизнес. Одновременно доверенному лицу Тузова стал названивать некий человек с похожими предложениями. Доподлинно пока не известно, что толкнуло следователя по особо важным делам Марию Слёзкину на этот странный шаг. В 2018 году выбивать деньги из богатых арестантов стало гораздо опаснее. И исход её авантюры был довольно предсказуем.

Тузов написал заявление в управление "М" ФСБ России и под контролем сотрудников согласился на сделку. Благодаря проведённой спецоперации при передаче "куклы" был задержан курьер. По горячим следам задержали безработных греков из Абхазии Георгия Атмачиди и Александра Христо — им предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве.

Когда взяли курьера, Слёзкина срочно написала рапорт об увольнении из СКР, который был немедленно подписан. Затем она также стремительно сдала экзамен на адвоката в Северной Осетии и получила статус спецсубъекта. После чего её следы теряются — по некоторым данным, Слёзкина бежала на Украину.

Выиграли сражение, но не войну

Слёзкину объявили в международный розыск, а её подельники Атмачиди и Христо получили семь и семь с половиной лет заключения. Сам Тузов прошёл проверку на полиграфе, показавшем его непричастность к похищению Сурина. Поменял свои показания и похититель Ингаев. Теперь он утверждает, что похищение Сурина было инсценировкой, а Тузова его попросила оговорить молодая следователь в обмен на небольшой приговор и денежный бонус.

После бегства Слёзкиной в подразделении, где она работала следователем, прошла служебная проверка, в рамках которой тоже назначили проверку на полиграфе. Но, по сообщению СМИ, некоторые руководители от неё просто отказались, что может свидетельствовать о более глубокой коррупционной составляющей дела Тузова. Самого же рыбопромышленника, перенёсшего в СИЗО микроинсульт, отправили под домашний арест.

Несмотря все эти детали, следствие продолжает обвинять Тузова в вымогательстве и похищении, настаивая на первоначальной версии самой беглянки Слёзкиной. 24 декабря в Басманном суде Москвы началось рассмотрение дела по существу. Тузов ответил на некоторые вопросы Лайфа и связал своё уголовное преследование с местью и желанием отобрать его бизнес.

Большие рыбы поедают малых

В разговоре с Лайфом Тузов отметил, что догадывается, кому именно выгодно его уголовное дело. Есть люди, которые хотят забрать его активы с богатыми квотами на вылов рыбы.

В самом Мурманске Тузов не единственный и далеко не самый богатый рыбопромышленник — существуют рыбные короли гораздо сильнее и могущественнее Тузова. Например, Виталий Орлов с состоянием, перевалившим отметку в миллиард долларов. "Норебо" Орлова сегодня является крупнейшим держателем рыбных квот — 437,8 тыс. тонн. В сорок четыре раза больше, чем у Тузова.

После того как Орлов в 2016 году выкупил все активы "Норебо холдинга" у соучредителей, он стал крупнейшим добытчиком рыбы в стране. Интересно, что с Орловым давно и прочно связывают некоего адвоката Сергея Голубева, который фигурирует в различных криминальных новостях. По данным защиты Тузова, именно этот странный юрист Сергей Голубев принёс в офис "Норд Пилигрим" тот самый подписанный Суриным якобы под пытками документ об отказе от финансовых претензий. Этот документ сегодня является фактически единственным доказательством в деле самого Тузова. Также адвокаты Тузова утверждают — Голубев ранее был знаком с Суриным.

Известно, что ранее Орлов обвинял своего партнёра Александра Тугушева в вымогательстве и принуждении к совершению сделки. К заявлению в полицию Орлов прилагал записи телефонных звонков, где некий чеченец Муалади Джамалдаев угрожал оторвать рыбопромышленнику и его семье ноги, если тот не пойдёт на уступки. Этот же Джамалдаев активно участвовал в обличении самого Тугушева, несмотря на то, что тот всё активно отрицал. Интересы самого Орлова в тяжбе с Тугушевым представлял Сергей Голубев.

Левиафан Тузова

В 2012-м Тузов купил рыбоперерабатывающий завод в той Териберке, где потом Звягинцев снял свой нашумевший "Левиафан". Когда Тузова спрашивали, зачем он вкладывает деньги в этот смешной для его масштабов посёлок, где живёт 700 человек, рыбопромышленник отвечал — хочу помочь чем-то людям. Рыбзавод в Териберке худо-бедно работал, люди получали зарплату, но потом сам Тузов попал сначала в Бутырку, а после под домашний арест. И в ноябре 2019-го появляется информация о демонтаже рыбной фабрики.

Теперь оставшиеся в Териберке жители надеются уже не на рыбу Тузова, а на туристический бизнес — после премьеры скандального фильма сюда ринулись туристы посмотреть на руины, вымирание и безнадёгу. То, что не смог спасти северный рыбопромышленник Тузов, неожиданно оживил депрессивный "Левиафан".