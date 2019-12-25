Почему трясут генералов таможни. Наркотики, нефть и другие версии

Арест начальника таможенного дознания генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его подчинённых прогремел как гром среди ясного неба. 60-летний Кизлык был старым и проверенным сотрудником. Дослужившись до генерал-лейтенантских погон, чиновник умел ладить как с начальством, так и с подчинёнными и редко попадал в прицел СМИ. Почему высокопоставленные таможенники попали под пресс силовиков — в материале Лайфа.

Самого Кизлыка — начальника Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) — уже арестовали вместе с замом Алексеем Серебро. Решается вопрос об аресте заместителя главы внуковской таможни Константина Мишина и заместителя начальника домодедовской таможни Юрия Черкашина. И, возможно, список фигурантов "дела ФТС" будет ещё шире.

Повод для задержания такой важной фигуры на первый взгляд пустяковый: Кизлык проявил снисхождение к жене российского дипломата, нелегально пронёсшей через зелёный коридор несколько десятков тысяч долларов.

Но обыск в доме главного таможенного дознавателя, в ходе которого нашли 600 тысяч в долларах и столько же в евро, золотые слитки и коллекцию люксовых часов, говорит о серьёзности туч, сгустившихся над генерал-лейтенантом и всей российской таможней.

Из прокуроров — в таможенники

Карьера Кизлыка началась в провинции. С 1996 по 2001 год он возглавлял Прокуратуру Рязанской области. На этом посту проявил себя хорошо — настолько, что бывший генпрокурор Виталий Устинов одно время прочил его на пост прокурора Москвы. В 2001-м Кизлык переезжает в столицу и возглавляет Главное управление по надзору за процессуальной деятельностью органов прокуратуры, МВД, ФСКН, ФТС и юстиции Генеральной прокуратуры РФ. Кизлык прослужил на этом посту до самой отставки своего покровителя Устинова.

В 2006 году генеральный прокурор Виталий Устинов и министр юстиции Виктор Чайка меняются местами. Рокировка на самом верху пирамиды силовиков затронула и Кизлыка, который сразу же переходит в Федеральную таможенную службу в управление дознания, где и служит по сегодняшний день. На вопрос, почему гром грянул в отношении заслуженного генерала, ответить пока трудно — в его деятельности не было ничего, выделяющего чиновника из ряда других высокопоставленных таможенников.

Официальная версия

Официально Кизлык задержан за злоупотребление должностными полномочиями. Известно, что он помог Максимычевой Е.В., жене российского посла в Кении, избежать наказания за незаконный ввоз валюты. Кизлык посчитал, что женщина была расстроена и больна, поэтому не воспользовалась своим дипломатическим статусом и прошла со всеми в зелёный коридор, где у неё обнаружили незадекларированную валюту. Возможно, Кизлык вступился за женщину по просьбе бывшего начальника Управления таможенного сотрудничества генерала С. Коноваленко, и жена дипломата отделалась лёгким испугом в виде административного штрафа. В июле в отношении Максимычевой дознаватель ФТС вынес отказ в возбуждении уголовного дела. В октябре этот отказ отменили и дело против Максимычевой всё же возбудили.

Также по делу проходит некий Степанов И.Ю., который был задержан сотрудниками внуковской таможни с несколькими сотнями тысяч долларов. По версии следствия, Степанов тоже отделался штрафом благодаря вмешательству Кизлыка. Брал ли Кизлык при этом деньги, неизвестно. Но, поскольку следствие просит арестовать нескольких его подчинённых, скорее всего, кто-то из них пойдёт на сделку и расскажет многое. Сам же Кизлык пока отрицает любые обвинения. Решения о переквалификации уголовных дел на административные принимала внуковская таможня, на которую у него нет прямого влияния. А по Степанову решение было принято по протесту межрегионального транспортного прокурора Дмитрия Листопада.

Золотая таможня

Примерно треть всего российского бюджета составляют таможенные поступления, поэтому здесь никогда ничего не происходит без веских причин. Тем более это касается ареста высокопоставленного генерала. Поэтому, возможно, арест Кизлыка лишь начало масштабной антикоррупционной чистки, которая может затмить по своему масштабу дела Дмитрия Захарченко и Кирилла Черкалина.

На специализированных форумах сотрудники ФТС сегодня обсуждают возможное бегство из страны Андрея Струкова — заместителя главы ведомства Владимира Булавина...

Генералы Руслан Давыдов и Андрей Струков, как и сам Кизлык, — люди, входившие в ближний круг экс-руководителя ФТС Андрея Бельянинова. Когда Булавин только пришёл в ФТС, от него все ждали зачистку именно этого круга лиц.

Но генералы оказались крепче, чем о них думали. И управляют ФТС до сих пор. Возможно, проблемы Кизлыка лишь начало масштабной кампании по давно ожидаемой чистке внутри таможенного ведомства.

Нефтяной след

Речь может идти также и о расследовании коррупционных схем, в том числе связанных с поставками нефти, — бюджет России мог лишиться сотен миллиардов рублей.

Меньше чем за неделю до громких арестов в ФТС начались обыски в компаниях олигарха Михаила Гуцериева, связанные с возможной контрабандой 130 тысяч тонн нефтепродуктов, нелегально вывезенных в Турцию и страны ЕС. Обыски в доме Гуцериева проводились ФСБ совместно с МВД и ФТС. Дело о контрабанде также было возбуждено по заявлению Федеральной таможенной службы.

Возможно, громкий арест генерал-лейтенанта связан с делом о контрабанде нефтепродуктов, ведь контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов лежит в прямой зоне ответственности таможенников. Сейчас генерала и его окружение взяли не по самой тяжёлой статье, но, возможно, Кизлыка и других таможенников ждут другие обвинения.

Метадон на треть бюджета небольшой страны

За день до обысков у Гуцериева в Сети разгорался другой связанный с ФТС скандал: на главном таможенном сайте появилась новость, что во Внуково задержали крупную партию незадекларированного метадона, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан. Партия, предположительно, принадлежала ЮНИСЕФ и предназначалась для проведения так называемой метадоновой терапии в Таджикистане. Однако маркировка продукта на бутылках была указана неверно. Согласно тексту на этикетках 1 мл жидкости содержит 5 мг метадона гидрохлорида. Но эксперты ФТС заключили, что концентрация метадона превышает половину всей жидкости и оценочная стоимость такой партии на чёрном рынке составляет от 5,8 до 6 млрд рублей!

Если масштаб ущерба для страны от контрабанды нефтепродуктов следствие оценило в два миллиарда рублей, то здесь задержана партия наркотиков на куда более большую сумму — 6 млрд рублей — это приблизительно треть всего бюджета Таджикистана.

Метадон задержали ещё в начале декабря, но на сайте ФТС новость об этом появилась только 17-го. После громкой новостной кампании информация о местоположении метадона на 6 млрд теряется. 5,8 млрд рублей — это, по некоторым данным, в четыре раза больше дохода крупнейшего нелегального интернет-магазина Hydra за первое полугодие 2019 года.

Как оказалось, на сайте ЮНИСЕФ метадон доступен в концентрации 5 и 10 миллиграмм на миллилитр. То есть либо эксперты ФТС завысили концентрацию в сто раз, либо действительно под видом медицинского метадона (с упаковкой на русском языке) в Россию доставляли наркотики.

Ещё одно совпадение

В то же время, когда у ФТС начались проблемы и арестовали генерала Кизлыка, в Москве развернулся кризис в продажах гашиша и марихуаны. На крупнейшей площадке Даркнета цены на гашиш взлетели вдвое.

На нелегальном рынке запрещённых веществ количество предложений подобных наркотиков снизилось в пять раз, а цены поднялись на 30–100%. В Даркнете и тематических телеграм-каналах гадают, что стряслось — удачная операция Госнаркоконтроля или срыв поставок из-за рубежа, поскольку марихуана растёт в южных странах.

Но одно можно сказать точно: российский рынок запрещённых веществ чутко реагирует на аресты и отставки высокопоставленных силовиков из разных федеральных ведомств.