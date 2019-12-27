Лайнер, убивший 12 пассажиров в Алма-Ате, должен был летать в Москву и Петербург

В Казахстане разбился пассажирский самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан. Воздушное судно столкнулось при взлёте с двухэтажным нежилым строением. На борту небольшого среднемагистрального самолёта находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. Официально известно о 12 погибших. Предварительные версии — ошибка пилота или отказ техники. Лайф рассказывает всё, что известно об авиакатастрофе, компании-перевозчике и злополучном самолёте, который должен был возить пассажиров из Казахстана в Москву и Санкт-Петербург.

Авиакомпания Bek Air основана в 1999 году и сначала занималась перевозками VIP-персон на бизнесджетах. Видимо, такой бизнес не приносил желаемого дохода, и в 2011 году компания начала осуществлять обычные гражданские полёты.

Казахская "поБЕДА"

В итоге авиакомпания нашла свою нишу и стала лоукостером, осуществляя рейсы между крупными городами Казахстана: Актобе, Актау, Павлодаром, Карагандой и другими. У авиакомпании были серьёзные планы полётов в Россию (Москва и Санкт-Петербург), о чём сообщается на официальном сайте авиакомпании. Однако ни одного регулярного рейса так и не состоялось. И это неудивительно — авиаперевозчик эксплуатирует порядком устаревшие лайнеры. Изначально Bek Air предлагал клиентам Як-40 и Ту-154, но теперь флот авиаперевозчика составляет семь очень старых самолётов типа Fokker 100 в конфигурации до 108 кресел.

На службе стран третьего мира

Неудивительно, что рейсов в Россию у компании всё ещё нет. Fokker 100 не эксплуатирует ни одна отечественная авиакомпания. Это воздушное судно выпускалось с 1986 по 1997 год. Самолёт используют чуть больше двадцати компаний стран третьего мира, таких как Иран, Румыния или Буркина-Фасо. Причём нельзя сказать, что Fokker 100 плохой и ненадёжный самолёт, просто очень старый. До трагедии в Казахстане за всю его историю было только две серьёзные катастрофы: в Македонии самолёт разбился из-за обледенения крыла и в Бразилии на 28-й секунде полёта у воздушного судна самопроизвольно включился реверс, и Fokker 100 рухнул на землю.

Было ещё несколько авиаинцидентов, которые не привели к серьёзным жертвам. И чаще всего были виноваты не пилоты, а техника. Самая популярная для этой модели проблема — отказ гидравлики, из-за чего не выпускается шасси.

Сказать, что разбившийся самолёт не новый, значит, ничего не сказать. С конвейера он сошёл в апреле 1996 года. До казахской Bek Air им владели авиакомпании из Тайваня, Германии и даже Афганистана. По данным казахстанских СМИ, это было не первое ЧП с этим воздушным судном. В марте 2018-го после вылета из аэропорта Актау при наборе высоты до 7000 метров сработала сигнализация об ошибке по высоте. Экипаж экстренно вернул лайнер в аэропорт. В тот раз отказ системы посчитали ложным и судно допустили к дальнейшей эксплуатации.

А в 2016 году другой Fokker 100 той же авиакомпании аварийно сел в Нур-Султане (Астане) без шасси. Кадры, как многотонная махина садится брюхом на полосу, облетели весь мир. Тогда от катастрофы спасло только мастерство пилотов.

Пользователи Сети не в восторге от авиакомпании и оставляют гневные отзывы, жалуясь на постоянную задержку рейсов, старые самолёты и низкое качество всех работ авиаперевозчика.

Самолёт-невидимка

Власти Казахстана временно приостановили полёты лайнеров Fokker 100 по всей стране. Если запрет продолжит действовать, то авиакомпании придётся либо сменить парк самолётов, либо уйти с рынка.

Напомним, в России на сегодня не летает ни один подобный лайнер.