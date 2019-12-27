Глава туапсинских полицейских арестован после статьи Лайфа

После расследования Лайфа отправлен в изолятор временного содержания Виктор Шевченко — экс-начальник ОМВД по Туапсинскому району. Его подозревают в присвоении и растрате госсредств в особо крупном размере. Возможно, теперь окажется в центре внимания и другое преступление, в котором его публично обвиняли бывшие подчинённые — фабрикация уголовных дел против невиновных.

В начале декабря Лайф опубликовал статью "13 жертв оборотней в погонах. Откуда берётся нечисть в кубанской полиции". Одним из главных её антигероев стал полковник Виталий Шевченко, бывший начальник Мостовского и Туапсинского отделов МВД.

По словам бывших подчинённых, он требовал фабриковать уголовных дела ради повышения показателей раскрываемости. Двое оперативников, Дмитрий Клышко и Олег Калмыков, наотрез отказались. Сначала их уволили, потом возбудили против них уголовные дела за продажу наркотиков, и в итоге Клышко с Калмыковым пустились в бега. Их родственники не сомневаются: ребят подставили из мести и чтобы заткнуть им рты.

Сразу после публикации этого расследования Виктор Шевченко ушёл на пенсию, а менее чем через месяц был арестован. Теперь уже против него самого возбудили дело. Статья 160 пункт 4 УК РФ "Присвоение и растрата бюджетных средств группой лиц в особо крупном размере". Из источников, близких к следствию, Лайф узнал новые подробности...

Во время закупки служебной квартиры Туапсинский отдел полиции прописал такое техзадание, что выполнить его мог лишь один поставщик. В итоге купили двушку за 3,1 млн руб. И поселился там втихаря и без соответствующего решения... Виктор Шевченко.

Другой эпизод связан с командировкой его сотрудников в посёлок Новомихайловский. Госконтракт на проживание в отеле был заключён по цене 1600 рублей на человека в сутки. На деле же оказалось, что стоимость номера не превышала 900 руб. Таким образом, испарилось 338,8 тыс. руб.

От местных жителей Лайф узнал и ещё об одном неподтверждённом эпизоде. Якобы Шевченко присвоил служебный катер, а в рапорте указал, что лодку унесло штормом в море.

Сейчас Виктор Шевченко находится в изоляторе временного содержания города Горячий Ключ. Лайф будет пристально следить за ходом расследования и держать связь с родственниками Калмыкова и Клышко, которые очень надеются, что восторжествует справедливость и для их семей.