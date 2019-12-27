Нельзя так просто стать Иваном Голуновым в Омске

Обычный день превратился в ад
Буквально несколько дней назад житель Омска Дмитрий Фёдоров на своей странице в социальной сети записал видеообращение, в котором заявил, что сотрудники Росгвардии подбросили ему наркотики.
— 15 декабря меня остановили двое сотрудников Росгвардии на улице якобы по подозрению в распространении наркотиков. Меня попросили предъявить содержимое карманов куртки. Я начал выкладывать свои личные вещи из куртки. В процессе меня грубо оборвали, и один из сотрудников Росгвардии своей рукой полез в карман моей куртки, доставая вещи. В процессе из кармана вывалился свёрток, который мне не принадлежит, — говорил Дмитрий Фёдоров в своём обращении.
По словам Дмитрия, росгвардеец подложил ему ещё четыре свёртка с неизвестным веществом, и молодого человека задержали. Почти сразу после этого Фёдорова отпустили под подписку о невыезде.
Очень странная смерть
На эту историю обратил внимание местный депутат Дмитрий Петренко. Он хотел помочь Фёдорову, но не успел. В тот момент, когда он вместе с адвокатом и семьёй Фёдорова пытался выяснить, куда он пропал, в полиции сообщили, что тело молодого человека нашли на рельсах с отрубленной головой.
— Буквально в полпятого он (Фёдоров. — Прим. ред.) был на телефоне, а с пяти до шести он должен быть на приёме в службе собственной безопасности, но к пяти он не появился. Найден он был в районе шести часов по пути на Московку, а он был в Нефтяниках в полпятого. Это разные концы города, — рассказывает Лайфу депутат Петренко.
По его словам, обстоятельства очень странные. Практически сразу после того, как нашли тело погибшего Фёдорова, приехали врачи и забрали его в морг. Когда на место прибыл Петренко, он внимательно всё осмотрел. Депутат считает, что версия суицида не выдерживает никакой критики.
— Следы на снегу поворачивали вдоль путей, и крови практически не было. Белый снег, и даже нет совсем следов, где, по версии полиции, Дмитрий сел на рельсы. Крови очень мало, из живого человека артериальная кровь будет бить фонтаном, особенно в таких обстоятельствах с поездом, — отмечает депутат. Кроме того, народного избранника удивил очень ровный разрез на шее и то, что тяжёлая куртка-пуховик на теле Фёдорова практически не пострадала. Петренко не исключает, что Фёдорову могли "помочь" свести счёты с жизнью.
Тем более что само следствие по делу о наркотиках велось, по мнению Петренко, спустя рукава. Так, например, следователь написала протокол обыска квартиры Фёдорова, когда сам Фёдоров был в отделе полиции.
Вместо послесловия
Дмитрий вёл обычный образ жизни, занимался музыкой, играл на барабанах в группе Insomnia, собирался жениться — у него осталась невеста.
Адвокат Фёдорова Игорь Суслов сообщил Лайфу, что семья погибшего решит, будут ли подаваться какие-либо заявления насчёт проверки гибели молодого человека. Но смерть молодого омского музыканта выглядит странно и требует тщательного расследования и понятных ответов на очевидные вопросы.