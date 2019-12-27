Нельзя так просто стать Иваном Голуновым в Омске

Омск приобретает чёрную славу самого жуткого города в России. Не так давно вся Россия обсуждала родителей, которые пытали своего ребёнка, заставляя его стоять часами на гречке. История же Дмитрия Фёдорова очень похожа на громкое дело Ивана Голунова, только вот молодой омич никому уже ничего не расскажет и не докажет. По версии местных правоохранителей, мужчина покончил с собой, но общественники и родственники в этом не уверены. Лайф рассказывает подробности таинственной и жуткой истории.

Обычный день превратился в ад

Буквально несколько дней назад житель Омска Дмитрий Фёдоров на своей странице в социальной сети записал видеообращение, в котором заявил, что сотрудники Росгвардии подбросили ему наркотики.

— 15 декабря меня остановили двое сотрудников Росгвардии на улице якобы по подозрению в распространении наркотиков. Меня попросили предъявить содержимое карманов куртки. Я начал выкладывать свои личные вещи из куртки. В процессе меня грубо оборвали, и один из сотрудников Росгвардии своей рукой полез в карман моей куртки, доставая вещи. В процессе из кармана вывалился свёрток, который мне не принадлежит, — говорил Дмитрий Фёдоров в своём обращении.

По словам Дмитрия, росгвардеец подложил ему ещё четыре свёртка с неизвестным веществом, и молодого человека задержали. Почти сразу после этого Фёдорова отпустили под подписку о невыезде.

Очень странная смерть

На эту историю обратил внимание местный депутат Дмитрий Петренко. Он хотел помочь Фёдорову, но не успел. В тот момент, когда он вместе с адвокатом и семьёй Фёдорова пытался выяснить, куда он пропал, в полиции сообщили, что тело молодого человека нашли на рельсах с отрубленной головой.

— Буквально в полпятого он (Фёдоров. — Прим. ред.) был на телефоне, а с пяти до шести он должен быть на приёме в службе собственной безопасности, но к пяти он не появился. Найден он был в районе шести часов по пути на Московку, а он был в Нефтяниках в полпятого. Это разные концы города, — рассказывает Лайфу депутат Петренко.

По его словам, обстоятельства очень странные. Практически сразу после того, как нашли тело погибшего Фёдорова, приехали врачи и забрали его в морг. Когда на место прибыл Петренко, он внимательно всё осмотрел. Депутат считает, что версия суицида не выдерживает никакой критики.

— Следы на снегу поворачивали вдоль путей, и крови практически не было. Белый снег, и даже нет совсем следов, где, по версии полиции, Дмитрий сел на рельсы. Крови очень мало, из живого человека артериальная кровь будет бить фонтаном, особенно в таких обстоятельствах с поездом, — отмечает депутат. Кроме того, народного избранника удивил очень ровный разрез на шее и то, что тяжёлая куртка-пуховик на теле Фёдорова практически не пострадала. Петренко не исключает, что Фёдорову могли "помочь" свести счёты с жизнью.

Тем более что само следствие по делу о наркотиках велось, по мнению Петренко, спустя рукава. Так, например, следователь написала протокол обыска квартиры Фёдорова, когда сам Фёдоров был в отделе полиции.

Вместо послесловия

Дмитрий вёл обычный образ жизни, занимался музыкой, играл на барабанах в группе Insomnia, собирался жениться — у него осталась невеста.

Адвокат Фёдорова Игорь Суслов сообщил Лайфу, что семья погибшего решит, будут ли подаваться какие-либо заявления насчёт проверки гибели молодого человека. Но смерть молодого омского музыканта выглядит странно и требует тщательного расследования и понятных ответов на очевидные вопросы.