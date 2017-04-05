Начальника полиции аэропорта Внуково судят за дружбу с контрабандистами

За то, что бывший начальник ЛОВД давал на таможне добро международным контрабандистам, он может получить до 12 лет колонии.

Следственный комитет России завершил расследование и направил в суд нашумевшее уголовное дело о международном контрабандном канале, который работал в столичном аэропорте Внуково. На скамье подсудимых оказались бывший начальник полиции аэропорта Игорь Кукушкин и двое посредников. По версии следствия, они носили полицейскому взятки от контрабандистов, чтобы тот помогал решать им проблемы на границе. Кукушкина обвинили в получении взятки в особо крупном размере, за что ему грозит до 12 лет лишения свободы. Посредникам — бывшему полицейскому Алексею Богданову и бизнесмену Вячеславу Горелику — до 10 лет заключения.

Почти год длилось расследование скандального дела о коррупции в аэропорту Внуково, где силовики и контрабандисты организовали нелегальный "зелёный коридор". Эта история началась в одну из мартовских ночей 2016 года, когда сотрудники спецслужб при поддержке СОБРа приехали встречать рейс из Турции. Чекистов и группу захвата интересовал в первую очередь груз, который находился в багажном отсеке самолёта вместе с чемоданами туристов.

У оперативников был веский повод. Они знали, что груз в Россию везут нелегально. Кроме того, была информация, что руководство полиции аэропорта Внуково помогает контрабандистам, за что получает от них взятки.

Так и получилось: практически утром под контролем спецслужб начальник ЛОВД Игорь Кукушкин получил от своего знакомого почти 4 тыс. долларов, что по курсу ЦБ РФ тогда составило около 300 тыс. рублей. Сразу после этого в кабинет ворвались силовики и задержали высокопоставленного полицейского. Ещё несколько часов после этого в кабинете Кукушкина шёл обыск и выемки документов.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте отрапортовало, что против Кукушкина возбуждено уголовное дело по статье "Взятка в особо крупном размере", а в отношении посредника, который, как оказалось, был ещё и бывшим коллегой полицейского, дело по статье "Посредничество во взятке в особо крупном размере".

После задержания начальнику ЛОВД стало резко плохо, и его доставили в больницу, отложив процедуру избрания меры пресечения.

О том, что на такое развитие событий Кукушкин точно не рассчитывал, стало понятно уже после того, как состоялось первое после его задержания совещание в управлении полиции на транспорте. Оказалось, что Кукушкин шёл на повышение и в ближайшее время должен был занять кресло начальника полиции Управления на транспорте МВД по ЦФО. Его сгубила тяга к красивой жизни — оперативники Главного управления собственной безопасности МВД заподозрили, что он живёт не на зарплату полицейского. Только за последние несколько лет полковник отстроил себе коттедж в городе Щербинке, общая стоимость дома достигает 30 миллионов рублей.

— На Кукушкина жаловались владельцы ресторанов, которые платили 50 тысяч рублей ежемесячно, чтобы работать на территории Внуково, а после Нового года ставка была поднята до 60, — рассказывает источник. — Сами работники отдела полиции пожаловались, что руководство заставляет их сопровождать перевозчиков денег, прибывающих в аэропорт. Кроме того, Кукушкину инкриминируют контрабанду чёрной икры, которая также доставлялась во Внуково без соответствующей документации.

Такого сотрудника не только не рекомендовали к назначению, но и взяли в разработку. Именно тогда стало понятно, что полицейский имеет отношение к контрабандному каналу из Турции.

Кукушкин признал свою вину. Он помог следствию и рассказал о других участниках схемы с международным каналом контрабанды. Теоретически это может учесть суд и вынести ему более мягкий приговор.

В мае 2016 года спецслужбы также задержали замглавы таможни Внуково Вячеслава Лацких и двоих его подчинённых. Лацких обвинили в превышение должностных полномочий, вину в помощи контрабандистам он признавать отказался.

Когда страсти утихли, сыщики провели ещё одну операцию — был задержан бизнесмен Вячеслав Горелик. Его фирмы занимались поставками товаров из других стран, поэтому он имел связи по обе стороны границы, а также среди тех, кто был заинтересован в нелегальном ввозе и тех, кто мог закрывать на это глаза, а то и помочь избежать лишних проверок при прохождении границы.

По версии следствия, Горелик получал деньги от контрабандистов, связывался с бывшим силовиком Богдановым, а тот уже "работал" с начальником ЛОВД Кукушкиным.

Теперь Солнцевский районный суд должен оценить роль каждого фигуранта дела.