Предполагаемый смертник из метро посещал клуб единоборств "Правый берег"

Следователи по делу о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга проверяют окружение 22-летнего этнического узбека из Киргизии, гражданина России Акбаржона Джалилова. Возможно, именно он был террористом, который взорвал бомбу в вагоне метро.

Оперативники ФСБ стали выяснять биографию Джалилова, когда обнаружили в эпицентре взрыва останки его тела. Характер повреждений и травм может говорить о том, что бомба взорвалась именно на нём. Предположительно, взрывчатка находилась в рюкзаке. Спецслужбам удалось отследить путь Джалилова по камерами видеонаблюдения, которые стоят в подземных переходах, вестибюлях метро и на улицах Санкт-Петербурга.

Спецслужбы выяснили, что Джалилов родился в киргизском городе Ош в семье этнических узбеков, а затем перебрался в Россию, где по упрощённой схеме получил российское гражданство. Впрочем, он поддерживал тесные отношения со своими друзьями и родственниками в Киргизии. Он был студентом одного из питерских колледжей, когда-то занимался единоборствами в питерском КСЕ "Правый берег", но в последние годы увлёкся радикальным исламом.

Оперативники уже навестили клуб и навели справки о предполагаемом террористе. Однако выяснилось, что молодой человек посещал секцию ещё подростком, поэтому ничем особенным не запомнился.

— На секцию он ходил недолго. Занимался в основном для себя, успехов особых у него не было, да и физически не особо силён он был, скромный и жизнерадостный был, — рассказал Лайфу один из тренеров клуба.

Другие спортсмены, которые вспомнили Джалилова, говорят, что в то время он был совершенно адекватным, никакими радикальными течениями ислама не увлекался.

Клуб смешанных единоборств "Правый берег " был основан в декабре 2011 года. Основные направления: ММА, грэпплинг, панкратион, самбо, рукопашный бой.

В спецслужбах считают, что Джалилов мог быть участником международной террористической группировки и лично готовил акцию в подземке. Он закупил компоненты для изготовления "адской машинки". По данным эксперта, мощность самодельной бомбы составляла около 800 гр в тротиловом эквиваленте. Она состояла из "стандартного набора" для кустарного производства — аммиачная селитра, алюминиевая пудра и детонатор.

Официальный представитель Госкомитета национальной безопасности Киргизии Рахат Сулайманов подтвердил Лайфу информацию о Джалилове.

— Да, он уроженец Кыргызстана, но гражданин РФ. Остальная информация у тех, кто ведёт следствие. Взаимодействуем со спецслужбами, — добавил Сулайманов.

Пока непонятно, где завербовали Джалилова. Ош расположен в долине Фергана, которая разделяет Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Эту местность считают центром радикального исламистского сопротивления всей Центральной Азии. Этнические узбеки из Ош целыми семьями активно пополняют ряды радикальных и террористических группировок в Сирии, Афганистане и Пакистане. Их затем используют в качестве шахидов-смертников в разных странах. Возможно, Джалилов также прошёл подготовку и получил задание взорваться в метро.

Жертвами теракта в метро Санкт-Петербурга стали 11 человек, более 40 были ранены. Одна бомба сработала в вагоне метро на перегоне между станциями "Технологический институт-1" и "Сенная площадь". Ещё одну готовую бомбу обезвредили на станции "Площадь Восстания". Как сообщал Лайф, у следствия есть вопросы к руководству питерской подземки и столичной фирме ЗАО "Современные наукоёмкие технологии" — за последние два года они освоили два миллиарда рублей на создание системы антитеррористической защиты на всех 67 станциях, но она не сработала в нужный момент.