Золотые мосты. Глава Удмуртии слишком хорошо платил строителям

Следователи подозревают, что Александр Соловьёв получил от подрядчиков "вознаграждение" в 140 млн рублей, чтобы они без проблем получали финансирование из бюджета.

Долги по зарплате, нарушение технологии строительства, увеличение смет и срывы сроков — скандалы не первый год сопровождают строительство мостов через реки Кама и Буй близ города Камбарки в Удмуртии. Теперь же на "стройке века" — именно так в республике называют возведение этих мостов — "погорел" и глава региона Александр Соловьёв. По версии следствия, с 2014 по 2016 год он получил более 140 млн рублей взяток при строительстве этих мостов: за откаты Соловьёв пробивал строителям финансирование, а заодно помогал с лицензиями на разработку недр и добычу песка. Возможно, Соловьёв будет не единственным фигурантом дела, потому что в Удмуртии сейчас идут обыски в министерствах, а некоторые чиновники вызваны на допрос.

Александр Соловьёв был задержан сегодня утром в Удмуртии сотрудниками ФСБ, которые доставили его в Москву в здание Главного следственного управления СКР в Технический переулок. Здесь расследуется уголовное дело, возбуждённое против главы Удмуртии по наиболее тяжкой, шестой части статьи 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере"). По этой статье чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, чиновника подозревают в получении взяток на сумму 141,7 млн рублей. Часть взятки отдали деньгами на общую сумму 139 млн рублей, часть передали как долю в фирме стоимостью 2,7 млн рублей — за это Александр Соловьёв должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения недр, <...> на добычу песка и песчано-гравийной смеси, — пояснила журналистам Петренко.

В ближайшее время следователи повезут Соловьёва в Басманный райсуд Москвы, который и будет решать вопрос о мере пресечения.

Навели мосты

О строительстве и эксплуатации моста власти Удмуртии договорились с "Региональной инвестиционной компанией" (РИК) ещё в 2012 году. Для этого заключили концессионное соглашение. Общая смета проекта составила 14 млрд рублей.

Планировалось, что 2,5 млрд выделит федеральный бюджет, 1,3 млрд — региональный, а остальное — частный инвестор РИК. Генподрядчиком выбрали бывшего совладельца РИК — фирму "Мостострой-12". "Тюменьстальмост" стал основным поставщиком материалов.

Больше всех строительству мостов радовались жители удмуртского города Камбарки, которым, чтобы добраться до противоположного берега, приходилось либо ехать в объезд через тот же Пермский край, либо платить за паромную переправу. До последнего жители города были уверены, что власти Удмуртии сделают для них льготы на проезд по мосту, но Соловьёв был непреклонен, заявив, что жители Камбарки будут пользоваться мостами на общих основаниях.

Стройка началась осенью 2013 года и должна была закончиться в сентябре 2016-го, но к этому времени мосты оказались не готовы. Позже сроки переносили ещё несколько раз — сначала на ноябрь 2016-го, потом на март 2017-го. Теперь мост обещают открыть только 17 июля этого года.

По данным ФСБ, глава региона за взятки помогал строителям вовремя получать из бюджета деньги за работу.

Инвестор строительства говорит, что чиновнику мог платить кто угодно.

— Идёт следствие, поэтому я не могу сейчас комментировать, — сообщил Лайфу гендиректор РИК Антон Мануйлов. — [Могу только сказать], что на стройке задействовано 70 компаний, мелких и крупных.

Инвестор проекта убеждён, что уголовное дело в отношении главы региона никак не скажется на сроках сдачи объекта.

— Строительство моста идёт своим ходом, как и планировалось. Надеюсь, мы всё завершим в срок, в рамках концессионного соглашения, — добавил Мануйлов.

Впрочем, срыв сроков — не единственная проблема. В октябре 2016-го выяснилось, что к тому моменту строители полгода не получали зарплату, и на стройке работает всего 110 человек, которые к тому же испытывали недостаток в стройматериалах. Долг перед строителями тогда превысил 80 млн рублей. По состоянию на апрель 2017 года, долги по зарплате, согласно базе СПАРК, снизились до 9 млн рублей.

Как рассказал Лайфу источник в Роструде, "Мостострой-12" шесть раз за 2016–2017 годы уличали в нарушении трудового законодательства. Рабочим задерживали зарплату, а один раз после несчастного случая на производстве пострадавшему монтажнику-высотнику не выплатили компенсацию в полном объёме. А в последний раз на визит трудовых инспекторов вообще наплевали: им просто отказались предоставить документы для проверки.

Кроме того, выяснилось, что мост через Каму был построен с серьёзными нарушениями проектной документации. В частности, в процессе строительства железобетонные конструкции заменили на металлические, также была изменена система антикоррозионного заводского покрытия.

Ростехнадзор ещё в марте 2015-го поручил генподрядчику устранить нарушения, но тот предписание не выполнил и в итоге был оштрафован. Вместе с тем злые языки тогда говорили, что только на замене конструкций строители могли сэкономить чуть ли не миллиард рублей. Правда, о сокращении смет так никто и не заявил. Произошло ровно наоборот.

В ноябре 2016-го смета на строительство выросла почти на 400 млн рублей. Тогда бизнесмены объяснили это изменением экологических нормативов — появлением шумозащитных экранов, которых не было в первоначальном проекте.

Чиновники вышли на федеральный уровень

В октябре 2016 года по обвинению в превышении должностных полномочий арестовали заместителя министра транспорта Удмуртии Александра Соловьёва. Он — тёзка главы региона. Примечательно, что задерживали его не местные оперативники, а приехавшие специально для этого сотрудники центрального аппарата ФСБ.

Этот арест всколыхнул всю верхушку удмуртской власти. Местные СМИ писали, якобы из-за этого глава региона взял внеочередной отпуск и отсиживался в одном из санаториев. О сути предъявленных заместителю министра обвинений общественность не знает до сих пор. В СМИ не мелькала даже фамилия его адвоката. Выдвигались только версии, за что могли повязать Соловьёва. Среди них была и версия, связанная со строительством пресловутого моста.

Известно, что заместителя повезли в Москву. Возможно, что он дал показания на других коллег, в том числе и на главу региона.

Александр Соловьёв возглавил Удмуртию в 2014 году, после того как у первого президента республики Александра Волкова закончились полномочия.

До этого он год был членом Совета Федерации от Удмуртской Республики.

А ещё раньше в течение семи лет трудился спикером республиканского госсовета. До прихода в органы власти, с юношеских лет, работал в "Удмуртавтодоре". Проделал путь от механика, прораба до начальника управления. Глава Удмуртии недавно попал под внимание Федеральной антимонопольной службы. В марте 2016 года он вознамерился создать компанию, которая бы занималась содержанием и ремонтом сетей отопления и горячего водоснабжения. Причём якобы эти работы собрались проводить без конкурсов, отмечает местное УФАС. За это Соловьёв получил предупреждение от антимонопольщиков. Соловьёв — четвёртый руководитель региона, который за последние годы попал под уголовные дела. Соловьёв пополнил список губернаторов, обвиняемых в коррупции. Весной 2015 года арестовали губернатора Сахалина Александра Хорошавина и обвинили в злоупотреблении служебным положением. Осенью 2015-го повязали руководителя Коми Вячеслава Гайзера, обвинённого в создании преступного сообщества. Наконец, летом 2016-го задержали и поместили в СИЗО главу Кировской области Никиту Белых. Его обвиняют в получении взятки.