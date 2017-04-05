Пока теракт не грянет: нарушения в метро Санкт-Петербурга не устраняли годами

В экстренной ситуации люди не смогли бы быстро выбраться, а автоматические системы тушения не работали на нескольких станциях.

После теракта в метрополитене Санкт-Петербурга подземку ожидает масштабная проверка различными ведомствами — прокуратурой, Ространснадзором, МЧС, Росаккредитацией и другими службами. В первую очередь они будут выяснять, как ГУП "Петербургский метрополитен" исправил многочисленные нарушения мер противопожарной безопасности и эвакуации людей, которые уже находили раньше контролирующие структуры.

В распоряжении Лайфа оказались материалы 55 проверок ГУПа с 2015 по 2017 годы. Нарушения нашли на станциях "Технологический институт-1", "Балтийская", "Владимирская", "Площадь Ленина", "Крестовский остров", "Улица Дыбенко", "Рыбацкое", "Комендантский проспект", "Балтийская", "Маяковская".

На "Техноложке" не было сигнала и систем тушения

"Технологический институт-1", куда прибыл после теракта поезд, питерские пожарные проверяли последний раз в декабре 2016 года. Туда приезжал лично замначальника Управления надзорной деятельности МЧС Юрий Игнатьев. Он нашёл нарушения противопожарной безопасности и правил эвакуации людей при ЧП. Причём Игнатьев констатировал: их систематически не устраняют.

Он обнаружил, что вестибюль станции был без автоматической пожарной сигнализации. Игнатьев дал срок до 4 апреля 2017 года, чтобы устранить нарушения и поставить, наконец, сигнализацию. Источник в МЧС

Почему "наконец"? Потому что впервые отсутствие сигнализации обнаружили ещё в феврале 2016-го. И обязали установить до лета. Но, как рассказал Лайфу источник, станционное начальство наплевало на требования МЧС. Когда в июле Игнатьев приехал вновь, увидел, что воз и ныне там. За это на ответственного за пожарную безопасность сотрудника — Владимира Ромашова — завели административку по статье 19.5 КоАП за невыполнение требований инспектора.

Теракт произошёл 3 апреля — за день до того, как истёк продлённый срок установки. Источник ещё не знает, поставили к тому времени сигнализацию на станцию или нет. Но если нет, то в случае пожара жертв было бы значительно больше. Тогда бы на пульт пожарных не пришло автоматическое оповещение. Кроме того, именно от этого сигнала должна включаться вся пожарная автоматика: поливные системы, сирена, и т.п.

Вестибюль — не единственное место на "Техноложке", где нашлись провалы в обеспечении безопасности.

Подвалы станции, помещения второго этажа и пути эвакуации не оборудованы устройствами [автоматического] пожаротушения. Источник в МЧС

Другими словами, если бы после взрыва возник пожар, быстро потушить его в указанных помещениях не удалось бы. А пути эвакуации в случае ЧП критически важны. Ведь если бы машинист не протащил взорвавшийся поезд до платформы, людей бы пришлось эвакуировать из тоннеля. А распространение пожара в таком замкнутом помещении, как эвакуационный коридор, грозит куда более серьёзными последствиями, чем на открытом пространстве.

Собеседник Лайфа говорит, что на установку систем пожаротушения дали год: до декабря 2017-го. Пока неясно, установлены ли они сейчас.

Но даже если бы в коридорах стояли все системы тушения, не факт, что они бы сработали. Как показала следующая ревизия, провода, которые питают током пожарную автоматику, совсем не огнестойкие. То есть огонь может расплавить их и обесточить как системы тушения, так и светящиеся таблички "Выход".

В тех же документах пожарные пишут, что при эвакуации из тоннеля люди могли бы попасть в давку. Высота и ширина эвакуационных коридоров меньше, чем требуется по закону.

Кто кого перебодает

Наплевательское отношение к требованиям пожарных было и на других станциях. С кем-то из станционного начальства пожарный надзор бодался годами.

К примеру, на станцию "Площадь Ленина" Игнатьев приезжал в феврале 2017-го. Он проверял, насколько хорошо выполнили требования прошлогодней проверки. В некоторых помещениях тогда не оказалось автоматической пожарной сигнализации. Не нашлось её и ко второму визиту. Тогда Игнатьев составил административный протокол на одного из станционных сотрудников за невыполнение требований контрольных органов.

Систематически игнорировали пожарных и на станции "Владимирская". Там, как и на "Техноложке", не было сигнализации. Станционное руководство раз за разом оттягивало выполнение требований МЧС и затянуло почти на год. Игнатьев буквально забросал "Владимирскую" административными протоколами и обязал всё исправить к январю 2017-го. Пока неясно, выполнили предписание или опять отложили.

На станции "Площадь Александра Невского" проколы были похожими.

— В некоторых помещениях пожарных извещателей меньше, чем нужно. Такое ощущение, что они в план вообще не заглядывали, — рассказывает собеседник. — У них эвакуационный выход по плану должен быть 1,9 метра высотой, а по факту 1,57. Вы представляете, как туда какой-нибудь крупный мужик пролезать будет?

Здесь картина нарушений дополнилась ещё одним мазком.

— Они не провели к себе в дежурку оповещение о том, что линия связи разорвана. Если бы что случилось, об этом бы не сразу узнали и не смогли бы оповестить людей на станции, — горячится источник. — Ну есть же документы нормативные, всё написано, как для тупых. Ну что, нельзя было сравнить с тем, что уже установили?!

Почти всё то же самое в феврале 2017-го нашли на "Ладожской".

Там на одной лестничной клетке проходит труба на высоте полтора метра. Представим: ЧП, люди бегут, паника, и тут — бах! — лбом об эту трубу. Источник в МЧС.

Теракт в метро

3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге около 14:40 произошёл взрыв в вагоне поезда в тоннеле между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом". Поезд только отъехал от "Сенной". Машинист не остановился в тоннеле, а сумел дотянуть до следующей станции — "Технологического института-1", чтобы было легче эвакуировать пострадавших.

Погибло 14 человек, 61 пострадал. Возбудили дело по статье "Теракт". Одна из приоритетных версий — взрыв осуществил террорист-смертник. В СКР установили, что смертник — уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Вскоре закрыли все метро, силовики проверяли другие станции на предмет взрывчатки. Тогда же обнаружили ещё одну одну адскую машинку на станции "Площадь Восстания" и обезвредили её.

Как писал Лайф, у следствия есть вопросы к руководству питерской подземки и столичной фирме "Современные наукоёмкие технологии". За последние два года там освоили два миллиарда рублей на создание системы антитеррористической защиты на всех станциях, но она не сработала в нужный момент.