Как офицер Минобороны объел солдат на 50 миллионов

Военный суд отправил начальника продовольственной службы цхинвальской части в колонию на четыре года за масштабную аферу на солдатских пайках.

Майор одной из воинских частей Минобороны в Цхинвали Алексей Щукин проведёт за решёткой ближайшие четыре года и четыре месяца. Так решил гарнизонный суд Владикавказа. Снабженца признали виновным в том, что он украл из бюджета 49,7 миллиона рублей, предназначенных для питания бойцов. О том, сколько солдат можно на эти деньги накормить и по какой схеме действовал преступник — в материале Лайфа.

История началась в 2015 году. Ушлый снабженец из части № 66431 договорился с бизнесменами из ООО "Ресторансервис плюс" о том, что они будут подписывать фиктивные бумаги. По документам выходило, что суточные пайки готовили и передавали военным, а по факту солдаты ничего не получали. Дело вело Главное военно-следственное управление Следственного комитета. По их версии, майор подписывал документы не сам. Якобы он "злоупотребил доверием к себе" и обманом уговорил командование части ставить подписи. Старший офицерский состав ничего не подозревал. А пока на фиктивные документы исправно ставили штампы, Минобороны думало, что выделяет деньги на настоящие обеды.

В результате Министерство обороны перечислило свыше 49,7 млн рублей за фактически не выполненные работы Пресс-служба ГВСУ СК

По подсчётам экспертов, этих средств могло хватить, чтобы кормить 306 тысяч солдат завтраком, обедом и ужином в течение суток. На майора завели дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Однако представителей компании "Ресторансервис плюс", которые изготавливали фиктивные бумаги, в деле не оказалось. В пресс-службе не объяснили почему.

Теперь, говорят в пресс-службе, к майору подали гражданский иск о взыскании ущерба в полном объёме. Суд удовлетворил этот иск. А по уголовному делу его приговорили к четырём годам и четырём месяцам колонии общего режима, лишили звания и заставили оплатить штраф в 300 тысяч.

Войсковая часть № 66431 находится под ведомством Минобороны РФ и базируется в Южной Осетии. По данным из открытых источников, российские военные арендуют базу бесплатно сроком на 49 лет. Подразделение было создано после грузино-осетинской войны 2008 года в результате объединения двух мотострелковых полков. Задачи части — обеспечить стратегические интересы России на Кавказе и поддержать независимость Южной Осетии, если ей вновь будут угрожать.