Полицейские не будут наказывать граждан Таджикистана

В Москве полицейские получили указание не возбуждать административные дела о нарушениях миграционного законодательства против приезжих из Таджикистана.

В распоряжении Лайфа оказался приказ УВД по Южному округу Москвы, который был распространён 4 апреля по всем его подразделениям. По данным Лайфа, в ближайшее время аналогичные документы будут подписаны и в других окружных подразделениях столичного МВД. В приказе говорится, что полицейские не должны возбуждать административные дела на граждан Таджикистана, если они попались за нарушения миграционного законодательства в Москве. Речь не идёт о полной индульгенции: полицейские продолжат задерживать нарушителей и преступников из этой страны, снимать у них отпечатки пальцев и тщательно проверять по специальным базам учёта.

— Данную категорию граждан обязательно необходимо проверять по спецучётам, фотографировать и дактилоскопировать. Всю информацию о доставленных гражданах Таджикистана ежедневно передавать в оперативные отделы округов ГУ МВД по Москве, — говорится в документе.

Поблажка для граждан Таджикистана связана с миграционной амнистией, которая пройдёт с 25 марта по 24 апреля по всей территории России. В это время нелегалы и нарушители из Таджикистана смогут прийти в миграционный отдел МВД, где им дадут возможность официально оформить регистрацию и право на проживание. Именно на этот период и распространяется мораторий на административное наказание за нарушения миграционного законодательства.

При обращении граждан Таджикистана в отделы полиции им будут продлевать срок временного пребывания на 90 суток с даты подачи заявления. При утрате миграционной карты будет выдаваться её дубликат, при необходимости — с продлением срока временного пребывания в РФ.

По закону граждане Таджикистана после приезда в Россию должны встать на миграционный учёт в течение 15 суток.

Об преференциях для граждан Таджикистана договорились руководители двух стран во время официального визита Владимира Путина в Душанбе в конце февраля 2017 года.

— В России гражданам Таджикистана предоставляются максимально возможные преференции: пребывание в течение 15 дней без постановки на учёт, оформление патента на работу сроком до трёх лет. Делается всё необходимое, чтобы обеспечить таджикским гражданам достойные условия для жизни и труда, гарантировать им социальную защиту и медицинскую помощь, — заявил Путин.

Вопрос миграции — один из ключевых для Таджикистана, заявил тогда же президент страны Эмомали Рахмон.

— Рассмотрены вопросы трудовой миграции. Мы выражаем надежду, что предложения таджикской стороны в этой области найдут поддержку российского правительства, — заявил он после встречи с Путиным.

Вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов тогда пояснил, что миграционная амнистия коснётся граждан, совершивших незначительные нарушения. В частности она должна коснуться граждан Таджикистана, которые не выехали из России в срок в силу каких-то причин. Например, при необходимости экстренного лечения или из-за угроз стихийного бедствия. То есть в числе амнистируемых должны оказаться нарушители пункта 8 статьи 26 российского закона "О порядке выезда и въезда в РФ". Таких, по примерным подсчётам, в России находится около 200 тысяч человек.

Действительно, главным ресурсом Таджикистана являются трудовые мигранты, и власти этой страны признают зависимость национальной экономики от них. По оценкам экспертов, из России таджики отправляют на родину 95% всех валютных переводов. Ежегодно граждане этой страны присылают домой около $4 миллиардов, что в полтора раза больше всего государственного бюджета страны.

Профильные министерства и ведомства обоих стран уже не первый год утрясают проект соглашения между правительствами России и Таджикистана по мигрантам.

В январе 2017 года дипломаты из Посольства Таджикистана в Москве направили в адрес российского МВД свои мысли по проекту межгосударственного соглашения об организованном наборе граждан этой среднеазиатской страны для работы в России. Несмотря на то что Таджикистан так и не присоединился к Евразийскому экономическому союзу, его граждане не получили поблажки при трудоустройстве в России. Таджикские дипломаты предлагают смягчить правила для их сограждан.

Например, они предлагали вычеркнуть из соглашения пункт о том, чтобы таджикские мигранты работали только в компаниях, с которыми они изначально заключали соглашение, а также не высылать работников-таджиков в случае, если с ними разрывают трудовой договор.

Проект соглашения между Россией и Таджикистаном предполагает, что российский работодатель, включённый в специальный перечень Минтруда, будет отправлять заявки в органы занятости на того или иного специалиста, а также берёт на себя все хлопоты по оформлению для него документов.

В свою очередь, согласно проекту, власти Таджикистана должны будут сообщать своим гражданам о возможности трудоустройства в РФ в надёжных и безопасных местах, подбирать кандидатов на вакансию, обеспечивать их профессиональную подготовку, а также содействовать возвращению мигрантов домой после истечения договора или нарушения российского законодательства.

Эксперты положительно оценивают миграционную амнистию, считая, что она выведет из тени мигрантов, которые смогут вновь найти законную работу и заработок.

— Мы уже закрыли въезд более чем 1,5 миллионам человек. Сколько из них на самом деле выехали из России — неизвестно. Амнистия отпускает клапан, мы просто выводим из тени всех этих людей. Иначе бы мы действительно получили негативный фактор в лице огромного количества нелегальных мигрантов, — сказал Лайфу Поставнин. — Те, кто пытается попасть в нашу страну с преступными целями, не пойдут отмечаться в полицию. Для их сдерживания нужны другие механизмы.

С ним соглашается руководитель информационно-правового центра "Миграция и закон" Гавхар Джураева.

— Я думаю, это (оставление миграционных требований. — Прим. Лайфа) связано с попытками найти тот путь сотрудничества между Таджикистаном и Россией. Таджикистан всегда был в зоне интересов России, — заявила Лайфу Джураева. — Очень правильно, что даются миграционные послабления, пусть даже на короткий срок. Это позволит нам понять, выгодны такие действия или нет.

В середине марта в МВД отчитались о новой тенденции: количество покинувших Россию мигрантов стало больше, чем въехавших. По данным на 1 февраля 2017 года, в Россию из Таджикистана въехали 866 тысяч человек. При этом за последние три года число мигрантов из этого государства снизилось примерно на 13%. Основными миграционными донорами для России остаются Узбекистан (на 1 февраля оттуда приехало более 1,5 млн человек) и Украина (2,4 млн человек). Главным центром притяжения мигрантов по прежнему остаётся Москва. В столице граждане Таджикистана заняты в основном в сфере ЖКХ и торговли. Что касается криминала, то выходцы из этой страны специализируются на поставках наркотиков.