Росгвардия сможет проверять вменяемость владельцев оружия

Росгвардия намерена ужесточить правила оборота гражданского оружия. Если инициативу ведомства одобрят, гвардейцы в течение пяти лет смогут получать медицинскую информацию о человеке, которому выдана лицензия на ношение оружия. Однако сделать это можно будет только при письменном разрешении самого гражданина. Силовики хотят на протяжении всего действия лицензии быть в курсе, не стал ли человек алкоголиком, наркоманом или психически больным. Такое предложение в правительство направил замдиректора Росгвардии Сергей Лебедев.
Сейчас, когда человек обращается за лицензией на оружие, он самостоятельно приносит справки, что не состоит на учёте у психиатра или нарколога. Ему выдают лицензию, и больше почти никаких проверок здоровья не устраивают. Однако Росгвардии не нравится такое положение дел. Практика показывает, что уже после получения лицензии человек может заболеть, стать алкоголиком или наркоманом. Например, в сентябре 2016-го прокуратуре пришлось через суд добиваться изъятия пистолета у психически больного жителя Люберец. Ему выдавали оружие, когда он ещё был здоров.
Представители Росгвардии предлагают дополнить закон "Об оружии" новым условием. В пакете документов, которые человек предоставляет в органы лицензионно-разрешительной работы, будет его письменное разрешение на запрос медицинской информации.
— Предлагаем дополнить <...> закон "Об оружии" следующим предложением: "Гражданин РФ при получении лицензии на оружие предоставляет в [Росгвардию] письменное согласие на предоставление медицинскими организациями сведений о постановке его на учёт по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании", — пишет Лебедев.
Согласие будет актуальным "на весь период действия лицензий или разрешений", то есть в большинстве случаев на протяжении пяти лет. Такой документ даст возможность гвардейцам сколько угодно раз за эти годы запросить сведения у врачей.
Если человек не принесёт бумажку со своим разрешением, в лицензии ему автоматически откажут.
Эксперты считают, это оправданно.
— Здорового человека не должно это смущать. Я здесь вреда никакого не вижу, — говорит председатель Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Александр Ратников. — На практике это должно выглядеть так: нарколог создаст базу тех, у кого есть оружие. И если кто-то из них "засветился" у него на приёме, он просто снимает трубочку и звонит [в Росгвардию]. Вот, мол, ребят, у этого товарища надо изымать оружие.
Инициатива Росгвардии родилась после долгих споров насчёт предыдущей версии подобного ограничения. Поначалу депутаты из Комитета по безопасности собирались внести изменения в закон "Об основах охраны здоровья граждан". С их помощью хотели обязать медиков по запросу предоставлять Росгвардии сведения о диагнозе человека. Но врачам такой подход не понравился, и силовики пошли другим путём.
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