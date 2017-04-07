Росгвардия сможет проверять вменяемость владельцев оружия

Владельцы оружия должны будут давать разрешение на сбор данных из медучреждений ведомству, которое отвечает за выдачу лицензии на оружие.

Росгвардия намерена ужесточить правила оборота гражданского оружия. Если инициативу ведомства одобрят, гвардейцы в течение пяти лет смогут получать медицинскую информацию о человеке, которому выдана лицензия на ношение оружия. Однако сделать это можно будет только при письменном разрешении самого гражданина. Силовики хотят на протяжении всего действия лицензии быть в курсе, не стал ли человек алкоголиком, наркоманом или психически больным. Такое предложение в правительство направил замдиректора Росгвардии Сергей Лебедев.

Сейчас, когда человек обращается за лицензией на оружие, он самостоятельно приносит справки, что не состоит на учёте у психиатра или нарколога. Ему выдают лицензию, и больше почти никаких проверок здоровья не устраивают. Однако Росгвардии не нравится такое положение дел. Практика показывает, что уже после получения лицензии человек может заболеть, стать алкоголиком или наркоманом. Например, в сентябре 2016-го прокуратуре пришлось через суд добиваться изъятия пистолета у психически больного жителя Люберец. Ему выдавали оружие, когда он ещё был здоров.

Представители Росгвардии предлагают дополнить закон "Об оружии" новым условием. В пакете документов, которые человек предоставляет в органы лицензионно-разрешительной работы, будет его письменное разрешение на запрос медицинской информации.

— Предлагаем дополнить <...> закон "Об оружии" следующим предложением: "Гражданин РФ при получении лицензии на оружие предоставляет в [Росгвардию] письменное согласие на предоставление медицинскими организациями сведений о постановке его на учёт по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании", — пишет Лебедев.

Согласие будет актуальным "на весь период действия лицензий или разрешений", то есть в большинстве случаев на протяжении пяти лет. Такой документ даст возможность гвардейцам сколько угодно раз за эти годы запросить сведения у врачей.

Если человек не принесёт бумажку со своим разрешением, в лицензии ему автоматически откажут.

Эксперты считают, это оправданно.

— Здорового человека не должно это смущать. Я здесь вреда никакого не вижу, — говорит председатель Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Александр Ратников. — На практике это должно выглядеть так: нарколог создаст базу тех, у кого есть оружие. И если кто-то из них "засветился" у него на приёме, он просто снимает трубочку и звонит [в Росгвардию]. Вот, мол, ребят, у этого товарища надо изымать оружие.

Инициатива Росгвардии родилась после долгих споров насчёт предыдущей версии подобного ограничения. Поначалу депутаты из Комитета по безопасности собирались внести изменения в закон "Об основах охраны здоровья граждан". С их помощью хотели обязать медиков по запросу предоставлять Росгвардии сведения о диагнозе человека. Но врачам такой подход не понравился, и силовики пошли другим путём.