Мигранты из Узбекистана поедут в Россию по спецзаказу

Мигранты из Узбекистана поедут в Россию по спецзаказу

Коллаж © L!FE  Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко, Валерий Мельников, Александр Уткин

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Рабочие из Узбекистана заранее будут знать, где будут трудиться в России, сколько им будут платить и где они будут жить. В Узбекистане их будут отбирать по состоянию здоровья, уровню образования и благонадёжности.

Между Россией и Узбекистаном начало действовать специальное соглашение об оргнаборе и привлечении граждан на временную работу. Документ определяет порядок отбора граждан Узбекистана, желающих поработать на территории Российской Федерации, а также ответственность министерств и ведомств двух стран по организации централизованной трудовой миграции. Это позволит защитить гастарбайтеров от аферистов и рабства в России, а также защитит их права. Работодатели же получат сотрудников, которые прошли отсев на родине.

Узбекистан традиционно является главным поставщиком трудовых мигрантов для России. По данным на 1 февраля 2017 года, в нашу страну въехало около 1,5 млн узбеков. Это в три раза больше, чем из всех стран Евросоюза вместе взятых. В основном граждане Узбекистана едут именно работать, а заработанные средства переводят к себе на родину. Так, по официальным данным, в 2016 году физические лица перевели из России в Узбекистан более 2,7 млрд долларов. По этому показателю Узбекистан — лидер среди всех стран СНГ. Средняя сумма одного перевода по итогам года составила 279 долларов.

По новому международному соглашению участвовать в отборе на право работать в России смогут только граждане старше 18 лет. При этом мигранты должны будут соблюдать все уже действующие правила: право на проживание в России должно быть оформлено надлежащим образом, должен быть патент на трудовую деятельность. Но участники организованного отбора будут иметь приоритет при трудоустройстве в России.

— Признаётся приоритет организованного набора и привлечения граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности в РФ перед другими формами занятости трудящихся мигрантов, — говорится в тексте соглашения.

<p>Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин</p>

Курировать оргнабор будет специальное агентство при Министерстве труда Узбекистана. Именно оно должно организовать обучение сограждан по программам российского Минобразования. Агентство будет организовывать медицинское освидетельствование, а также проверять квалификацию и опыт работы трудовых мигрантов.

Ведомство в Узбекистане также должно контролировать содержание трудовых договоров, заключаемых между российскими работодателями и работниками, отправляющимися в Россию. В рамках набора агентство также будет организовывать проезд мигрантов до места работы.

МВД Узбекистана перед отправкой граждан в Россию обязано проверять каждого — не находится ли он в международном или межгосударственном розыске. У претендентов не должно быть непогашенной или неснятой судимости за преступления в Узбекистане, которые также признаются и в России.

<p>Фото: © РИА Новости / Александр Уткин</p>

На территории России трудовых мигрантов из Узбекистана должно контролировать Министерство труда и социальной защиты. Оно будет собирать с российских работодателей информацию о наличии вакансий, характере работы, заработной плате, необходимой квалификации работников. И все эти данные будут отправляться партнёрам в Узбекистан, которые и будут подыскивать у себя кандидатов на эту работу.

Министерство образования России в соответствии с соглашением может заключать договоры с организациями в Узбекистане, которые будут проводить для трудовых мигрантов экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства. Такие экзамены могут проводиться и на территории РФ. В этом случае уполномоченные органы Узбекистана должны иметь чёткий список организаций, которые будут заниматься тестированием мигрантов.

По международному соглашению есть обязательства и у российского Министерства внутренних дел. Оно должно организовать деятельность своих подразделений по оформлению и выдаче разрешений мигрантам, которые централизованно приедут трудиться из Узбекистана. На него также возложены обязанности контролировать жизнь и трудовую деятельность мигрантов в России.

Особое внимание в документе уделяется работодателям, которые намерены приглашать к себе мигрантов из Узбекистана. У них обязательно должны быть места для проживания приезжих. Причём условия такого жилья должны соответствовать действующим в России санитарно-гигиеническим нормам. Гарантированная оплата труда для мигрантов должна быть не ниже прожиточного минимума. Работодатель в обязательном порядке должен заключить договор с отправляющей стороной, где будут прописываться все нюансы пребывания гражданина Узбекистана в России.

Обязательным условием для пребывания трудового мигранта в России станет наличие договора о добровольном медицинском страховании. Работодатель должен будет заключить его с медицинской организацией в своём регионе. В случае смерти или нанесения вреда здоровью мигранту на производстве работодатель обязан будет оплатить доставку тела на родину или лечение.

<p>Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников</p>

Правозащитник, специалист по миграционному законодательству Рустам Касимов считает, что новое соглашение не сильно изменит миграционные отношения России и Узбекистана.

— Россия для Узбекистана страна безвизовая. Мигранты могут как через набор идти, так и ехать самостоятельно. Поэтому я не вижу в этом соглашении особого прорыва. По менталитету узбекам удобнее находить работу через своих друзей и родственников, которые уже устроились в России, а не через агентство. Чем может такое соглашение помочь мигрантам из Узбекистана, я не вижу, — рассказал Касимов Лайфу.

При этом в самом Узбекистане новое соглашение может привести к процветанию коррупции, считает эксперт.

— Подобный опыт уже имеется у Узбекистана с Северной Кореей. Есть свои плюсы: действительно есть определённый набор, люди отсеиваются, подбираются кадры с достаточно хорошей квалификацией. Но есть свои минусы: на местах это ведёт к коррупции. То есть кто заплатил этому министерству, тот и поехал в Россию, — считает Касимов.

Согласна с ним и ещё один эксперт в миграционной политике, руководитель информационно-правового центра "Миграция и закон" Гавхар Джураева. По её словам, новое соглашение принесёт вред Узбекистану.

— Страдает в целом культура страны, которая думает, что миграция поможет государству достичь экономического рывка. Поэтому я смотрю на это довольно скептически. Миграция, мотивированная только экономическими проблемами, в конце концов обезличит Узбекистан, — считает она.

Автор:
АР
Андрей Рубцов
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