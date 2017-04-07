Мигранты из Узбекистана поедут в Россию по спецзаказу

Рабочие из Узбекистана заранее будут знать, где будут трудиться в России, сколько им будут платить и где они будут жить. В Узбекистане их будут отбирать по состоянию здоровья, уровню образования и благонадёжности.

Между Россией и Узбекистаном начало действовать специальное соглашение об оргнаборе и привлечении граждан на временную работу. Документ определяет порядок отбора граждан Узбекистана, желающих поработать на территории Российской Федерации, а также ответственность министерств и ведомств двух стран по организации централизованной трудовой миграции. Это позволит защитить гастарбайтеров от аферистов и рабства в России, а также защитит их права. Работодатели же получат сотрудников, которые прошли отсев на родине.

Узбекистан традиционно является главным поставщиком трудовых мигрантов для России. По данным на 1 февраля 2017 года, в нашу страну въехало около 1,5 млн узбеков. Это в три раза больше, чем из всех стран Евросоюза вместе взятых. В основном граждане Узбекистана едут именно работать, а заработанные средства переводят к себе на родину. Так, по официальным данным, в 2016 году физические лица перевели из России в Узбекистан более 2,7 млрд долларов. По этому показателю Узбекистан — лидер среди всех стран СНГ. Средняя сумма одного перевода по итогам года составила 279 долларов.

По новому международному соглашению участвовать в отборе на право работать в России смогут только граждане старше 18 лет. При этом мигранты должны будут соблюдать все уже действующие правила: право на проживание в России должно быть оформлено надлежащим образом, должен быть патент на трудовую деятельность. Но участники организованного отбора будут иметь приоритет при трудоустройстве в России.

— Признаётся приоритет организованного набора и привлечения граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности в РФ перед другими формами занятости трудящихся мигрантов, — говорится в тексте соглашения.

Курировать оргнабор будет специальное агентство при Министерстве труда Узбекистана. Именно оно должно организовать обучение сограждан по программам российского Минобразования. Агентство будет организовывать медицинское освидетельствование, а также проверять квалификацию и опыт работы трудовых мигрантов.

Ведомство в Узбекистане также должно контролировать содержание трудовых договоров, заключаемых между российскими работодателями и работниками, отправляющимися в Россию. В рамках набора агентство также будет организовывать проезд мигрантов до места работы.

МВД Узбекистана перед отправкой граждан в Россию обязано проверять каждого — не находится ли он в международном или межгосударственном розыске. У претендентов не должно быть непогашенной или неснятой судимости за преступления в Узбекистане, которые также признаются и в России.

На территории России трудовых мигрантов из Узбекистана должно контролировать Министерство труда и социальной защиты. Оно будет собирать с российских работодателей информацию о наличии вакансий, характере работы, заработной плате, необходимой квалификации работников. И все эти данные будут отправляться партнёрам в Узбекистан, которые и будут подыскивать у себя кандидатов на эту работу.

Министерство образования России в соответствии с соглашением может заключать договоры с организациями в Узбекистане, которые будут проводить для трудовых мигрантов экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства. Такие экзамены могут проводиться и на территории РФ. В этом случае уполномоченные органы Узбекистана должны иметь чёткий список организаций, которые будут заниматься тестированием мигрантов.

По международному соглашению есть обязательства и у российского Министерства внутренних дел. Оно должно организовать деятельность своих подразделений по оформлению и выдаче разрешений мигрантам, которые централизованно приедут трудиться из Узбекистана. На него также возложены обязанности контролировать жизнь и трудовую деятельность мигрантов в России.

Особое внимание в документе уделяется работодателям, которые намерены приглашать к себе мигрантов из Узбекистана. У них обязательно должны быть места для проживания приезжих. Причём условия такого жилья должны соответствовать действующим в России санитарно-гигиеническим нормам. Гарантированная оплата труда для мигрантов должна быть не ниже прожиточного минимума. Работодатель в обязательном порядке должен заключить договор с отправляющей стороной, где будут прописываться все нюансы пребывания гражданина Узбекистана в России.

Обязательным условием для пребывания трудового мигранта в России станет наличие договора о добровольном медицинском страховании. Работодатель должен будет заключить его с медицинской организацией в своём регионе. В случае смерти или нанесения вреда здоровью мигранту на производстве работодатель обязан будет оплатить доставку тела на родину или лечение.

Правозащитник, специалист по миграционному законодательству Рустам Касимов считает, что новое соглашение не сильно изменит миграционные отношения России и Узбекистана.

— Россия для Узбекистана страна безвизовая. Мигранты могут как через набор идти, так и ехать самостоятельно. Поэтому я не вижу в этом соглашении особого прорыва. По менталитету узбекам удобнее находить работу через своих друзей и родственников, которые уже устроились в России, а не через агентство. Чем может такое соглашение помочь мигрантам из Узбекистана, я не вижу, — рассказал Касимов Лайфу.

При этом в самом Узбекистане новое соглашение может привести к процветанию коррупции, считает эксперт.

— Подобный опыт уже имеется у Узбекистана с Северной Кореей. Есть свои плюсы: действительно есть определённый набор, люди отсеиваются, подбираются кадры с достаточно хорошей квалификацией. Но есть свои минусы: на местах это ведёт к коррупции. То есть кто заплатил этому министерству, тот и поехал в Россию, — считает Касимов.

Согласна с ним и ещё один эксперт в миграционной политике, руководитель информационно-правового центра "Миграция и закон" Гавхар Джураева. По её словам, новое соглашение принесёт вред Узбекистану.

— Страдает в целом культура страны, которая думает, что миграция поможет государству достичь экономического рывка. Поэтому я смотрю на это довольно скептически. Миграция, мотивированная только экономическими проблемами, в конце концов обезличит Узбекистан, — считает она.