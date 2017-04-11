Лидер "Шалтая-Болтая" рассчитывает сократить срок через сделку со следствием

Владимир Аникеев станет первым из участников группировки хакеров, кого будут судить за взлом электронных почтовых ящиков известных политиков. По словам его адвоката, он раскаялся и готов загладить ущерб, причинённый своим жертвам.

Следователи ФСБ завершили расследование дела против лидера группировки хакеров "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева (Льюис). Ему предъявлены обвинения по шести эпизодам взлома электронных почтовых ящиков высокопоставленных чиновников и бизнесменов, за что грозит до пяти лет колонии. Однако Льюис признал свою вину и заключил сделку с правосудием, поэтому теперь, возможно, получит только половину от этого срока.

Расследование уголовного дела против Льюиса заняло пять месяцев. Первоначально ему инкриминировался один эпизод, однако весной 2017 года следователи нашли доказательства ещё по пяти случаям взлома электронных почтовых ящиков. Потерпевшими по делу признаны помощник президента Андрей Белоусов, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, сотрудник Сбербанка Евгений Кисляков и сотрудница группы компаний "Сумма" Елена Морозова.

Первым потерпевшим по делу стал бывший начальник дирекции по управлению проектами в сфере ЖКХ ПАО "Сбербанк России" и вице-президент департамента развития бизнеса АО "Универсальная электронная карта" (УЭК) Евгений Кисляков. Хакеры выставили на своём сайте на продажу за 70 тыс. долларов его деловую переписку с августа 2013 по февраль 2016 года, касающуюся проектов Сбербанка в области УЭК, транспорта и ЖКХ.

Елена Морозова из группы "Сумма" олигарха Магомеда Магомедова — его помощница, чей электронный ящик и взломали хакеры в октябре 2016 года. Вскоре на так называемой бирже информации, через которую они и продавали базы данных и компромат, появилась информация из почтового ящика секретаря Магомедова за период с 2008 по 2016 годы. Это около 11 тысяч писем объёмом 13 Гб. Как рекламировали хакеры, в переписке содержится большое количество конфиденциальной коммерческой информации, касающейся деятельности и активов группы "Сумма". Архив, выставленный на продажу за 96 тысяч долларов, вскоре купил неизвестный клиент.

Переписку известного телеведущего Дмитрия Киселёва взломали раньше. Она появилась в продаже на той же бирже информации в апреле 2016 года. Это были файлы его мессенджера Whatsapp, а также архив двух электронных ящиков — самого Киселёва и его жены. Общий объём — около 11 Гб. Почтовые сообщения имели датировку начиная с 2009 года по апрель 2016.

Аникееву предъявлены обвинения по статье "Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершённый группой лиц по предварительному сговору". Ему и другим фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы. Сам Льюис признал свою вину и заключил сделку со следствием. Кроме того, он готов загладить свою вину и перед жертвами.

— Аникеев искренне раскаивается и просит прощения у пострадавших. После освобождения он собирается найти способ загладить причинённый вред, рассказал Лайфу адвокат Аникеева Руслан Коблев.

По условиям сделки, за сотрудничество со следствием Анееев получит не более половины срока от максимального срока по статье обвинения. Это 2 года и шесть месяцев. Если учесть, что почти полгода он уже провел в СИЗО, ему придётся отсидеть лишь пару лет.

По делу группировки хакеров "Шалтай-Болтай" сейчас под следствием находятся ещё два человека. Это Александр Филинов (Шляпник) и Константин Тепляков (Мартовский Заяц). Им также предъявлены обвинения по статье "Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершённый группой лиц по предварительному сговору".

Ещё несколько участников группировки до сих пор остаются на свободе. Например, это Александр Глазастиков (Шалтай). По оперативным данным, он живёт в Таиланде и в Прибалтике. Там же может скрываться и 30-летняя гражданка Украины Ирина Шевченко (Алиса), которая сейчас объявлена в розыск. По оперативным данным, она была любовницей Льюиса и помогала группировке добывать информацию: она посещала в Москве места, где собирались высокопоставленные чиновники и бизнесмены, и с помощью специальной аппаратуры дистанционно скачивала все данные из их смартфонов и ноутбуков. Затем эта информация переправлялась в Таиланд, где жили остальные участники "Шалтая", которые её обрабатывали, изучали, выбирали наиболее ценные куски и выставляли их на торги или публиковали. По данным Лайфа, от рук "Шалтая-Болтая" пострадало свыше 30 высокопоставленных чиновников, причём один из них даже заплатил киберпреступникам 10 миллионов долларов за украденную у него переписку.