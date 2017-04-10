Только факты: за два года в метро Санкт-Петербурга нашли 594 нарушения

Только в 2016 году администрация метрополитена Санкт-Петербурга потратила 289 миллионов рублей на устранение многочисленных замечаний надзорных органов. Лайф публикует полный список всех нарушений, обнаруженных проверяющими в питерской подземке.

Петербургский метрополитен 7 апреля опубликовал специальный пресс-релиз в ответ на заметку Лайфа о многочисленных нарушениях пожарной безопасности в питерском метро. Ведомство признало наличие 123 нарушений. Параллельно метрополитен обвинил Лайф в необъективности. Публикуем полный список проверок, на каждую из которых есть документальное подтверждение. Всего мы насчитали 594 грубых нарушения за два года.

На момент публикации материала в распоряжении редакции оказалось 58 материалов проверок, которые проводили инспекторы МЧС с 2015 по 2017 годы. Каждая проверка обнаружила от одного до нескольких десятков нарушений. Их находили на станциях "Технологический институт", "Балтийская", "Владимирская", "Площадь Ленина", "Площадь Александра Невского", "Крестовский остров", "Улица Дыбенко", "Рыбацкое", "Комендантский проспект", "Маяковская", "Василеостровская", "Автово", "Приморская", "Проспект Просвещения", "Горьковская", "Чкаловская".

Ранее метрополитен указал, что на четырёх станциях замечания уже устранены. Также он рассказал, сколько денег потратили в 2016 году на исправление ошибок.

— За 2016 год было выполнено 123 замечания, зафиксированных в предписаниях надзорных органов, при этом было выполнено мероприятий на сумму около 289 млн рублей, — написано в пресс-релизе.

Представители метро утверждают, что большее число нарушений связано с особенностью конструкции станций. Мол, они строились давно и не подходят под современные требования МЧС — оттого и появились претензии. На этом основании ГУП "Петербургский метрополитен" обвинил Лайф в публикации якобы непроверенных и недостоверных фактов.

Однако это далеко не главные проблемы, найденные пожарными.

В ГУП "Петербургский метрополитен" работают люди, которые систематически игнорируют дыры в пожарной безопасности. Причём эти дыры никак не связаны с конструкцией станций. Речь идёт об отсутствии пожарной сигнализации, систем тушения пожаров или об использовании легковоспламеняющихся материалов. Ответственных сотрудников не раз за это штрафовали.

Например, в феврале 2016-го пожарный инспектор требует установить на станции "Технологический институт" сигнализацию. Через полгода приезжает и обнаруживает, что нарушение не исправлено — сигнализации по-прежнему нет. Он штрафует ответственных за пожарную безопасность и вновь выписывает аналогичное требование. Через полгода ситуация повторяется. Он штрафует вновь, и так по кругу.

Для того чтобы читатели могли сами оценить серьёзность нарушений, Лайф публикует полный список проверок МЧС.

Место: станция "Площадь Ленина — 2". Дата: 20 марта 2017 г. Нарушений: 10. Основные: узкие эвакуационные пути, отсутствие нужного количества аварийных выходов. Эти же нарушения находили ещё в октябре 2016 года, они до сих пор не устранены.

Место: станция "Балтийская". Дата: 20 марта 2017 г. Нарушений: 1. Почти в десяти помещениях станции отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Это же нарушение находили ещё в октябре 2016 года, но оно до сих пор не устранено.

Место: электродепо "Невское". Дата: 15 марта 2017 г. Нарушений: 14. Основные: отсутствие нужного количества эвакуационных путей, отсутствие автоматической пожарной сигнализации.

Место: техническое здание на Лесном, 25. Дата: 15 февраля 2017 г. Нарушений: 30. Отсутствие систем дымоудаления, низкая огнестойкость конструкций.

Место: административное здание у станции "Ладожская". Дата: 13 февраля 2017 г. Нарушений: 17. Отсутствие пожарной сигнализации, проблемы с эвакуационными выходами.

Место: станция "Площадь Александра Невского". Дата: 13 февраля 2017 г. Нарушений: 11. Отсутствие противодымовой вентиляции, проблемы с эвакуационными выходами, нет пожарной сигнализации.

Место: станция "Площадь Ленина — 1". Дата: 26 января 2017 г. Нарушений: 1. Не все помещения оснащены автоматической пожарной сигнализацией.

Место: служба материально-технического снабжения. Дата: 18 января 2017 г. Нарушений: 6. Низкая огнестойкость материалов дверей, расхождение с планом эвакуационных путей.

Место: станция "Проспект Просвещения". Дата: декабрь 2016 г. Нарушений: 14. Слишком узкие и низкие эвакуационные коридоры.

Место: станция "Автово". Дата: декабрь 2016 г. Нарушений: 6. Слишком узкие и низкие эвакуационные выходы.

Место: станция "Приморская". Дата: декабрь 2016 г. Нарушений: 28. Основные: использование горючих материалов, отсутствие дымоудаления из машинного зала, отсутствие пожарной сигнализации в вестибюле, узкие эвакуационные коридоры.

Место: объединённые мастерские метрополитена. Дата: декабрь 2016 г. Нарушений: 30. Основные: здание не оборудовано автоматической системой пожаротушения.

Место: здание технической школы ГУП. Дата: декабрь 2016 г. Нарушений: 5. Узкие эвакуационные пути, отсутствие автоматической пожарной сигнализации.

Место: объединённые мастерские метрополитена. Дата: декабрь 2016 г. Нарушений: 4. В одном из корпусов отсутствует система оповещения людей при пожаре, система управления эвакуацией.

Место: электродепо "Автово" (5 проверок). Дата: сентябрь 2015 г., октябрь, затем декабрь 2016 г. Нарушений: 70. Низкий предел огнестойкости, не соблюдаются противопожарные нормы при ремонте, отсутствие систем пожаротушения, проблемы с эвакуацией, несанкционированные изменения в цеху ремонта вагонов.

Место: станция "Технологический институт". Дата: июль, затем декабрь 2016 г. Нарушений: 9. Подвальные помещения и помещения второго этажа, а также пути эвакуации не оборудованы системой пожаротушения. Отсутствует пожарная сигнализация в вестибюле.

Место: главное управление ГУП "Петербургский метрополитен". Дата: декабрь 2016 г. Нарушений: 2. Нарушения в эксплуатации эвакуационных путей.

Место: станция "Кировский завод". Дата: декабрь 2016 г. Нарушений: 25. Узкие лестницы и эвакуационные пути.

Место: станция "Пролетарская". Дата: октябрь 2016 г. Нарушений: 2. Отсутствие в некоторых помещениях пожарной сигнализации.

Место: ведомственный санаторий "Балтийский берег". Дата: август 2016 г. Нарушений: 6. Слишком узкие эвакуационные выходы, неогнестойкие провода, отсутствие пожарной сигнализации.

Место: станция "Василеостровская". Дата: июль 2016 г. Нарушений: 13. Отсутствие эвакуационных выходов, противодымовой вентиляции, пожарных извещателей.

Место: производственный корпус на 5-м Рыбацком проезде. Дата: апрель 2016 г. Нарушений: 17. Эвакуационные проблемы, отсутствие пожарной сигнализации.

Место: станция "Балтийская". Дата: апрель 2016 г. Нарушений: 1. Некоторые помещения не оборудованы пожарной сигнализацией.

Место: станция "Владимирская". Дата: март 2016 г. Нарушений: 3. Нет автоматической пожарной сигнализации.

Место: электромеханическая служба на Лесном проспекте. Дата: февраль 2016 г. Нарушений: 30. Низкая огнестойкость некоторых конструкций. Годами не проводили противопожарных испытаний.

Место: станция "Маяковская". Дата: 15 февраля 2016 г. Нарушений: 9. Отсутствие пожарной сигнализации и системы дымоудаления.

Место: станция "Площадь Александра Невского". Дата: ноябрь 2015 г., затем февраль 2016 г. Нарушений: 18. В некоторых помещениях нет системы дымоудаления. Эвакуационные коридоры ниже, чем нужно. Отсутствует пожарная сигнализация.

Место: станция "Площадь Ленина — 1". Дата: февраль 2016 г. Нарушений: 1. Не все помещения оснащены пожарной сигнализацией.

Место: аварийная служба метрополитена на Лиственной. Дата: июль 2015 г., январь 2016 г. (2 проверки). Нарушений: 5. Эвакуационный выход из подвала не предусмотрен непосредственно наружу. Не ограничено распространение пожара, необеспечение безопасности людей.

Место: станция "Технологический институт". Дата: январь-февраль 2016 г. Нарушений: 1. Помещение вестибюля станции не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. Эту проблему не устраняли как минимум до конца 2016 года.

Место: станция "Приморская". Дата: январь 2016 г. Нарушений: 1. Лестница не огорожена противопожарными перегородками.

Место: служба материально-технического снабжения. Дата: ноябрь 2015 г., январь 2016 г. Нарушений: 24. Отхождения от проекта, отсутствие пожарной сигнализации.

Место: станция "Обводный канал" (административные помещения). Дата: декабрь 2015 г. Нарушений: 5. Основные: отсутствие пожарной сигнализации.

Место: техническое здание у станции "Парнас". Дата: декабрь 2015 г. Нарушений: 3. Нет звукового оповещения при пожаре.

Место: станция "Комендантский проспект". Дата: декабрь 2015 г. Нарушений: 4. Пристроенный к вестибюлю киоск не отделён противопожарной перегородкой. "Не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации система оповещения и управления эвакуацией (звуковое оповещение) не запустилась".

Место: техническое здание на Витебском проспекте. Дата: декабрь 2015 г. Нарушений: 17. Основные: низкая огнестойкость конструкций, проблемы с эвакуационными выходами, нет противопожарного водопровода.

Место: станция "Горьковская". Дата: декабрь 2015 г. Нарушений: 12. "Не все помещения оборудованы автоматической адресной пожарной сигнализацией", проблемы с эвакуационными выходами.

Место: станция "Площадь Ленина". Дата: сентябрь, потом декабрь 2015 г. Нарушений: 15. Пожароопасный машинный зал не оборудован системой автоматического тушения. Там же нет системы дымоудаления, нет эвакуационных выходов.

Место: станция "Звенигородская". Дата: декабрь 2015 г. Нарушений: 18. При монтаже и использовании средств пожарной безопасности не соблюдается проект. Некоторые помещения без сигнализации, нет дымовой вытяжки.

Место: автобаза Петербургского метрополитена Дата: декабрь 2015 г. Нарушений: 21. Ширина эвакуационного выхода и лестницы слишком маленькая. Если будет эвакуироваться более 50 человек, есть риск затора. Двери недостаточно защищены от огня.

Место: станция "Рыбацкое". Дата: декабрь 2015 г. Нарушений: 32. Низкие, неправильной конфигурации эвакуационные выходы и лестницы. Деревянные двери не имеют нужного предела огнестойкости.

Место: станция "Крестовский остров". Дата: декабрь 2015 г. Нарушений: 2. Станция не оборудована системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Место: станция "Чкаловская". Дата: декабрь 2015 г. Нарушений: 7. Отхождение от проекта, нарушения при эксплуатации эвакуационных путей.

Место: станция "Достоевская". Дата: декабрь 2015 г. Нарушений: 7. Аналогичны тем, что найдены на "Чкаловской".

Место: пристройка к зданию на Торфяной дороге. Дата: декабрь 2015 г. Нарушений: 3. Нарушения правил эксплуатации эвакуационных путей.

Место: депо "Выборгское". Дата: ноябрь 2015 г. Нарушений: 8. В комнатах отдыха машинистов установили не нужные в них тепловые извещатели. Из ремонтного корпуса не предусмотрена вытяжка дыма.

Место: станция "Улица Дыбенко". Дата: 5 октября 2015 г. Нарушений: 13. Нет автоматической пожарной сигнализации. Испытания пожарных лестниц не проводят годами.

Место: станция "Чернышевская". Дата: сентябрь 2015 г. Нарушений: 1. "Автоматическая установка пожаротушения не выполняет одновременно функции автоматической пожарной сигнализации".