Лобовое столкновение

Сегодня ночью на западе Москвы столкнулись поезд дальнего следования и пригородная электричка. По предварительной версии, причиной катастрофы стал отказ тормозов электропоезда. В результате столкновения более 30 человек пострадало, 11 госпитализированы, а движение поездов приостановлено.

Столкновение поезда Москва — Брест с пригородной электричкой произошло неподалёку от вокзала, когда состав ещё набирал скорость. В результате столкновения сильно повреждён локомотив и четыре вагона сошли с рельсов.

Столкновение произошло после экстренного торможения электропоезда. Машинист применил его из-за человека, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте. После этого состав не смог продолжить движение вперёд и скатился вниз.

За электричкой на небольшом расстоянии двигался поезд Москва — Брест. Именно с ним и столкнулась электричка.

Версию о технической неисправности, в частности, тормозной системы электропоезда, подтверждают и рассказы пассажиров.

— Был в электричке этой во время столкновения. Сначала остановились, не доехав до станции Кунцево. Минут 15–20 машинисты решали проблему, причём все переговоры шли по громкой связи. Стало понятно, что отказали тормоза... Поезд покатился под уклон в обратном направлении движения. Все ломанулись к первому вагону... Машинист несколько раз предупредил: держитесь. Поезд набрал приличную скорость. Потом бац — и удар. Тех, кто стоял на ногах, повалило на пол. Столкнулись с попутным поездом дальнего следования, он, видимо, стоял на месте... — рассказал Лайфу мужчина.

В свою очередь пассажиры поезда Москва — Брест рассказали Лайфу, как произошла авария:

— Мы выехали с Белорусского вокзала, потом остановились и пропускали поезда, четыре поезда пропустили, пятый врезался в нас, удар был такой силы, что все вылетели со своих мест, — говорит одна из пассажирок поезда Москва — Брест. — Нам объяснили, что у той электрички отказали тормоза, поэтому она врезалась в наш стоящий поезд. Ещё говорили про стрелочный перевод, что сработал неверно механизм.

О неисправности тормозной системы в электропоезде заявляют и источники в экстренных службах.

— Машинист электрички пытался затормозить, но система не сработала. В результате экстренного торможения произошло откатывание и попутное столкновение пригородного поезда и пассажирского поезда Москва — Брест. При этом с рельсов сошли локомотив пассажирского поезда и два вагона электрички, — рассказал источник.

Точные причины аварии определит специальная техническая комиссия и следственные органы.

Оба поезда шли на небольшом расстоянии друг от друга из-за ремонтных работ, проводимых на этом направлении. Все поезда были вынуждены идти фактически по одному пути. Из-за этого, по данным Лайфа, движение на Белорусском направлении сегодня было затруднено весь день. Пути были перекрыты из-за ремонтных работ, из-за чего поезда следовали с опозданием.

— Это связано с переносом подрядной организацией сроков ремонтных работ на перегоне Кунцево — Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги, — сказали представители МЖД.

Источник из МЖД подтвердил, что движение на этом участке осуществлялось по одному пути с использованием вариантного графика.

В МЧС поначалу отрицали факт столкновения электричек, заявив информагентствам, что имело место лишь экстренное торможение.

"Никакого столкновения не было. Между станциями Кунцево и Фили машинист электрички применил экстренное торможение. И электропоезд, и следовавший за ним поезд снизили скорость", — сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Москве. Кроме того, в сообщении информагентства было заявлено, что оба состава продолжили движение, а пострадавших нет.

Согласно данным Лайфа, в результате столкновения пострадали не менее 30 человек. У большинства из них ушибы и порезы стеклом, им медицинская помощь оказана на месте. 11 человек были экстренно доставлены в столичные больницы. Сильнее всего пострадал машинист электропоезда — за его жизнь сейчас борются врачи.

Сейчас движение на участке Фили — Кунцево остановлено. "По техническим причинам нет движения электропоездов на участке Фили — Кунцево Белорусского направления МЖД. Для обеспечения перевозки пассажиров по заказу ОАО "Центральная ППК" назначены компенсационные автобусы, которые проследуют от станции Москва-Белорусская до Одинцово", — заявили в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.