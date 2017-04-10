Семейное дело. Откуда у главы Удмуртии и его близких активы на 250 миллионов

Если выяснится, что квартиры, дома и земельные участки Александра Соловьёва куплены на взятки, активы будут конфискованы.

Следователи по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьёва, обвиняемого в получении взяток на 141 миллион рублей, сейчас ищут и проверяют его личное благосостояние, а также его семью. Уже понятно, что чиновник и его родня не бедствовали. У них есть дома в Испании, 13 квартир, пять особняков и дачных домиков, а также коммерческая недвижимость под Ижевском. Это не считая собственного леса и десятков земельных участков под застройку и сельхознужды, которые дочь губернатора оформила на себя. Следователи не исключают, что часть этого добра могла быть куплена на откаты, которые получал глава Удмуртии. Объекты, законность покупки которых не подтвердится, будут арестованы в рамках уголовного дела и могут отойти государству. В основном губернатор записывал дорогие дома на дорогих ему женщин: сестру и двух дочек. Лайф разбирался, чем владеет Соловьёв и его семья.

Глава Удмуртии

Бывший руководитель республики — крупный лендлорд. Ему принадлежат особняки, квартиры и земельные угодья в Ижевске и окрестностях. В столице республики у него две квартиры в элитном жилом комплексе на площади 50-летия Октября. Одну из них он делит с сестрой Татьяной. На тамошнем подземном паркинге у него есть машиноместо. Приблизительная стоимость обеих квартир — 10 миллионов рублей. Однако явно не они жемчужина недвижимой коллекции.

За городом, в закрытом посёлке Зелёный камень, по соседству с участком старшей дочери, он построил трёхэтажный особняк из кирпича. Его примерная стоимость — 30 миллионов. Стоит он на участке площадью в 21 сотку.

В этот посёлок попасть практически невозможно: Зелёный камень находится посреди лесополосы за забором. Соседи Соловьёвых — руководители МВД, СУ СК и администрации республики. Здесь же находится ещё один особняк его старшей дочери Евгении Сирик, а специально для губернатора рядом с домом устроили теннисный корт. По словам местных риелторов, купить дом в Зелёном камне очень сложно — почти никогда не бывает открытых предложений. Это клубный посёлок для элиты Удмуртии.

С младшей дочерью Соловьёв соседствует в деревне Макарово. Там, на окраине, у него двухэтажный многокомнатный особняк с панорамными окнами, теплицей и недостроенным бассейном. Во дворе — детская площадка, на которой, должно быть, играют внуки. По документам это дом его дочери, но местные говорят, что видели там только губернатора.

Глава республики управляет и зарубежной недвижимостью. Это стало известно на судебном заседании, на котором губернатора отправили в СИЗО по обвинению в получении взятки. Следователь по делу Роман Мухачев сообщил, что, по его данным, у губернатора и его семьи есть дома в Испании. Как писали удмуртские СМИ, это особняк в паре километров от побережья Средиземного моря, в лагуне Салада де ла Мата, площадью 116 метров. Второй объект поскромнее — это простое бунгало через пару кварталов от первого. Из открытых источников известно, что его площадь — 100 квадратов. Их общая стоимость — около 200 тысяч евро.

Согласно последней декларации, чиновник заработал 8,7 миллиона рублей. У него в собственности внедорожник Toyota Land Cruiser, катер и два снегохода.

Старшая дочь

Самый крупный землевладелец в семье Соловьёва — старшая дочь главы Удмуртии, 43-летняя бизнесвумен Евгения Сирик. База данных СПАРК говорит, что в разные годы она управляла более чем десятком компаний. Она — совладелица магазинов "Хоттей" и "Евгеника", кафе и завода минеральных вод. А раньше имела миноритарную долю в местном банке, который сейчас обанкротился, и в добывающем предприятии "Нерудпром", которое разрабатывало гравийные и песчаные карьеры.

Лайф насчитал у неё 19 квартир, домов и земельных участков в Москве, Ижевске и других районах Удмуртии. Если сложить их площади, получится 2 гектара. Это почти три футбольных поля. А общая стоимость — примерно 70 миллионов рублей.

В столице у Сирик лишь один недвижимый актив, но с богатой архитектурной историей. В Москве она выбрала жильё на Ленинском проспекте, 30. Это один из полукруглых домов-близнецов в стиле сталинский ампир, образующих архитектурный ансамбль площади Гагарина. Углы близнецов украшают жилые 12-этажные башни с колоннами, барельефами и статуями на крыше. Фасады домов смотрят на памятник первому космонавту, а задние дворы выходят прямиком в Нескучный сад. В двух шагах — Москва-река. До центра — пять минут езды.

Квартира у губернаторской дочери здесь имеет площадь 78 квадратов. По данным Лайфа, она приобретена в 2014 году. Рыночная стоимость — примерно 20 миллионов. Московскую квартиру бизнес-леди купила, очевидно, как временную резиденцию. Большую часть времени Евгения проводит в столице Удмуртии, Ижевске. Здесь же, в республике, концентрируются основные её недвижимые активы: квартиры, земли, коттеджи, дачи, кафе и продуктовые магазины.

Евгения живёт в Ижевске на улице 30-летия Победы, в красном кирпичном доме. Здесь у неё четырёхкомнатная квартира, которую женщина объединила из обычных "двушек". Это спокойный район близ реки Иж и самого крупного местного парка. По московским меркам квартира стоит скромно: примерно 2 миллиона.

На той же улице располагается продуктовый магазинчик "Подлесный". Это сеть магазинов, которой управляет фирма "Евгеника". Неподалёку пустырь, принадлежащий ей же, под жилую застройку общей площадью почти 200 квадратов.

Чуть ближе к центру, на улице Металлистов, 33, занимая почти весь первый этаж жилого дома, находится ещё один магазин. Раньше здесь был супермаркет "Подлесный", теперь — магазин товаров для дома. Кстати, эта многоэтажка — основной юридический адрес почти всех принадлежащих Сирик фирм. Земля под этим домом находится у Сирик в долевой собственности.

На другом краю Ижевска, на улице Дружбы, Сирик купила аж шесть квартир в двух домах малоэтажной застройки. Квартиры все небольшой площади, и их кадастровая стоимость не превышает 2 миллиона рублей. В 2016-м она заодно купила и землю площадью 3400 квадратов, на которой эти дома стоят. Видимо, для дальнейшей застройки.

Другая часть бизнес-активов Сирик концентрируется за городом, на 7-м километре Якшур-Бодьинского тракта. Это коммерческая недвижимость: здание кафе и земля. На первом этаже располагается вино-водочный магазин "Бахус+", а по соседству — заведение под названием "Фортуна". Здесь же имеет площади и государственное "Дорожное предприятие "Ижевское". Раньше членом совета директоров в этом предприятии была младшая сестра Евгении — Юлия Башкова. О ней пойдёт речь ниже.

Не чужда предпринимательница и сельской жизни. Её она обустроила с большим размахом: в закрытом посёлке Зелёный камень, в деревне Макарово и в садоводческих товариществах "Прикамье-2" и "Кама" Евгении принадлежат поля, земельные угодья и коттеджи. В Макарове у неё милый дачный домик с беседкой. А в Зелёном камне есть даже собственный лес — участок земли, на котором он растёт. Совокупная стоимость здешних земель и домов — около 15 миллионов.

Младшая дочь

Младшая дочь губернатора, 40-летняя Юлия Башкова, работает замминистра транспорта Удмуртии. Зарабатывает она около трёх миллионов в год. До того, как стать чиновницей, она руководила "Автодормостпроектом" — одной из крупнейших госкомпаний Удмуртии, которая занимается проектированием и разработкой архитектурных решений, в основном в дорожной области. Недавно эта компания победила в конкурсе на проектирование проспекта Калашникова в Ижевске. Интересно, что фирма предложила цену контракта всего на 2 рубля меньше конкурента — столичной "ПКБ Титан". Тот попросил за свои услуги 43 миллиона ровно. Но из-за того, что "Автодормостпроект" предложил 42 999 998 рублей, контракт отошёл ему.

Всю недвижимость дочь главы Удмуртии честно задекларировала.

У Юлии Башковой есть также имение в деревне Макарово Завьяловского района Удмуртии: три участка с домами. Здесь она соседствует со своим отцом. Ещё один земельный надел площадью 1260 метров находится в собственности у её ребёнка.

В Ижевске в 2012 году в новом жилом комплексе на улице 10-летия Октября дочь губернатора купила место в подземном паркинге площадью 18 кв. м, стоимостью 184 тыс. рублей. Квартиры в этом доме продаются за 10–15 миллионов. Там же, в подземном гараже, она паркует свою Toyota Land Cruiser. А вот на каком причале оставляет свой катер Silver Hawk — неизвестно. В этом же доме у дочери губернатора квартира, где она в основном и проживает. Лайф попытался поговорить с ней по домофону, но Башкова отказалась что-либо комментировать.

Сестра

Родная сестра губернатора, 62-летняя Татьяна Соловьёва, прописана в элитном кирпичном доме. Дом в центре Ижевска на площади 50-летия Октября, через дорогу от местного Госсовета. Квартира площадью 133 квадрата располагается на последнем этаже и куплена в 2010 году. Жильё стоит примерно 10 миллионов. Татьяна делит квартиру с братом. Но, судя по молчащему домофону, там сейчас никто не живёт.

Возможно, большую часть времени пенсионерка проводит в родовом гнезде губернатора — в селе Алнаши. Именно здесь родился будущий глава республики. Село расположено на юге республики, у слияния рек Тойма и Алнашка. Там у семьи с советских времён остался добротный деревенский дом с огородом.

С этим местом связан один таинственный эпизод губернаторской карьеры, о котором писали местные СМИ. Случился он в 1979-м году. 29-летний Александр Соловьёв уже поднялся по карьерной лестнице и работал тогда в Ижевске, на электромеханическом заводе. У него к тому времени родились дочери. И должность была непыльная — инженер-технолог.

Однако в его жизни что-то произошло, из-за чего он на взлёте карьеры был вынужден вернуться в родные Алнаши и начинать всё заново. Что именно случилось — остаётся только догадываться. Сам губернатор об этом никогда публично не рассказывал. Но вчерашнему инженеру Соловьёву пришлось устраиваться в Алнашах на должность механика. Впрочем, уже через четыре года он возглавил то дорожное управление, где был механиком, а вскоре пошёл на повышение обратно в Ижевск.

Уголовное дело

Александра Соловьёва задержали сотрудники ФСБ утром 4 апреля в Удмуртии. Они этапировали его в Москву, в здание Главного следственного управления СКР в Технический переулок. Здесь расследуется уголовное дело, возбуждённое против главы Удмуртии по наиболее тяжкой, шестой части статьи 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере"). По этой статье чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, чиновника подозревают в получении взяток на сумму 141,7 млн рублей. Часть взятки отдали деньгами на общую сумму 139 млн рублей, часть передали как долю в фирме стоимостью 2,7 млн рублей. За это Соловьёв обещался вне очереди выделить из бюджета деньги на оплату очередного этапа стройки моста через реки Кама и Буй. А также оперативно выдать лицензии для "геологического изучения недр, <...> на добычу песка и песчано-гравийной смеси".

Вечером того же дня судья Басманного суда Артур Карпов арестовал политика на 2 месяца. Этот судья известен тем, что арестовывал экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева и оппозиционера Алексея Навального. На суде выяснилось, что показания на своего начальника дал бывший замминистра транспорта Удмуртии, тёзка обвиняемого Александр Соловьёв. Полугодом ранее его самого обвинили в превышении должностных полномочий и увезли из Удмуртии столичные фээсбэшники.