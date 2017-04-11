Совбез России призвал губернаторов искать участников "синих китов" в школах

Предполагается, что психологи будут регулярно тестировать школьников на склонность к суициду. Такие распоряжения уже направили губернаторам и полпредам.

По данным Лайфа, в конце февраля 2017 года в Москве состоялось заседание Межведомственной комиссии Совбеза России, на котором обсуждались вопросы общественной безопасности, а также защиты детей и подростков. Участниками были глава ФСБ Николай Патрушев, замгенпрокурора Виктор Гринь, глава МВД Владимир Колокольцев, первый зампред СКР Василий Пискарев, Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова, представители Минобрнауки, МЧС, Роспечати, Комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве.

Помимо прочего межправительственная комиссия обсуждала опасное "увлечение" российских подростков — игру "Синий кит" и связанные с ней суициды. Представители Совбеза выразили обеспокоенность неэффективными методами по предупреждению и выявлению потенциальных самоубийц среди детей, которые используются сегодня в России. Об этом рассказал один из участников заседания.

— Чтобы исправить ситуацию, Совбез решил подключать специалистов-психологов. Для этого предложили, чтобы психологи в школах по всей стране регулярно проверяли детей на депрессию и суицидальные настроения, — отметил он.

Председателем на специальном заседании выступал глава МВД Владимир Колокольцев. По его итогам Комиссия Совбеза рекомендовала главам регионов организовать проведение в образовательных организациях на постоянной основе психолого-диагностических мероприятий по выявлению суицидального риска у несовершеннолетних.

— Пока непонятно, кто займётся тестами — штатные школьные психологи или "летучие бригады", которые будут колесить по всем школам региона. Вероятно, этот вопрос каждый губернатор будет решать самостоятельно, — отмечает один из участников заседания.

В нескольких субъектах уже обкатывают новую практику. Например, в республике Коми. Там тесты прошли как раз с участием "летучих бригад".

Глава Коми Сергей Гапликов в конце марта провёл совещание со своим аппаратом на тему "синих китов". На нём он возмущался, что школьные психологи плохо справляются с выявлением депрессивных состояний у детей. Как писали местные СМИ, Гапликов предложил перенять опыт специалистов Центра медицины катастроф, если школьных психологов "никто не может научить работать".

Суицидолог, кандидат психологических наук Марина Панфилова подтвердила Лайфу, что такая практика уже появляется. По её словам, подключили даже прокуратуру.

— Мне со всей России звонили директора и говорили, что прокуратура требует списки детей, имеющих суицидальные наклонности, — рассказала Лайфу Панфилова. — Мол, пусть психологи продиагностируют и скажут, кто есть в риске.

Другие эксперты, опрошенные Лайфом, не в восторге от такой инициативы.

— Такой тотальный контроль — это не профилактика суицидов. Отлавливание детей в попытке узнать, не хотят ли они покончить с собой, никакого эффекта не принесёт. Потому что, во-первых, подростки в принципе много думают про смерть. Это как-то встроено в их "программу", — рассказала Лайфу детский психолог, руководитель клуба детской психологии "Сердечко" Светлана Клюваева. — А во-вторых, практика должна по-другому строиться. Школьные психологи должны быть обучены не тому, как тестировать детей, а как реально помогать им. Хотя бы чтобы дети могли доверять этим специалистам и могли прийти к ним в кризисной ситуации.

По словам Клюваевой, в основном дети сводят счёты с жизнью из-за травли сверстников или из-за плохих отношений в семье.

В 2013 году Роспотребнадзор обнародовал данные, согласно которым Россия вышла на первое место в Европе по количеству детских самоубийств. Основной причиной назвали влияние Интернета на неокрепшую психику. По данным Следственного комитета, только за первый квартал 2016 года свели счёты с жизнью 162 ребёнка. Это больше, чем в 2015-м, на 10%.