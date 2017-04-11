В аппарате Кузнецовой опровергли задержание Светланы Дель

В Департаменте соцзащиты населения Москвы также заявили, что не в курсе ситуации вокруг семьи Дель.

В аппарате детского омбудсмена Анны Кузнецовой не подтвердили информацию о задержании Светланы Дель — многодетной матери, у которой в январе органы опеки изъяли 10 детей.

— Мы узнавали по своим каналам, но у нас нет информации, подтверждающей задержание Светланы Дель, — заявили Лайфу в пресс-службе Анны Кузнецовой.

В свою очередь в Департаменте соцзащиты населения Москвы также заявили, что не в курсе ситуации вокруг семьи Дель.

Ранее СМИ сообщили, что многодетная мать Светлана Дель, у которой в январе органы опеки изъяли 10 детей, задержана в рамках уголовного дела о невыполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

История семьи Дель из Зеленограда прогремела на всю страну в январе. Тогда органы опеки изъяли у Михаила и Светланы 10 усыновлённых и приёмных детей, некоторые из них — ВИЧ-инфицированы. Поводом для этого стали синяки, которые сотрудники детского сада нашли у одного из малышей.

Позже департамент соцзащиты расторг договоры опеки над восемью детьми. Сейчас они находятся в зеленоградском Центре поддержки семьи и детства. Ещё двое были переданы на попечение бабушки в Санкт-Петербурге.

Сама Светлана первоначально пыталась обжаловать действия органов опеки и расторжение договоров, но потом отказалась от своих претензий. Её адвокаты посчитали, что семья сможет вернуть детей во внесудебном порядке.

Между тем, как ранее писал Лайф, органы соцопеки внимательно изучили условия, в которых жили приёмные дети. Оказалось, Светлана Дель ежемесячно получала разнообразные доплаты и пособия на детей в размере более полумиллиона рублей, но дети жили впроголодь, спали на полу и ходили в старой и несоразмерной одежде.