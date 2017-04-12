Российские следователи хотят допросить Марию Максакову

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков до сих пор считается в России живым, потому что следователи так и не получили от Украины заключение о его смерти.

Следственный комитет России направил запрос на Украину об оказании правовой помощи по делу беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова, которого убили 23 марта в центре Киева. Российские следователи просят допросить его супругу Марию Максакову о его жизни на Украине и возможных причинах убийства, а также получить от украинских силовиков официальное заключение о смерти Вороненкова. Источники Лайфа в спецслужбах говорят, что в России могут закрыть уголовное дело о мошенничестве против экс-депутата, если его смерть подтвердится.

СКР сейчас расследует несколько уголовных дел, в которых упоминается беглый парламентарий Денис Вороненков. Это дела по статьям "Мошенничество в особо крупных размерах" и "Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц" по эпизоду рейдерского захвата здания на Международной улице в центре Москвы. Ещё одно дело — по статье "Умышленное убийство" — было возбуждено в марте 2017 года после расстрела Вороненкова в центре Киева. Российские следователи и спецслужбы также пытаются выяснить, кто и за что расправился с Вороненковым.

Российским следователям могла бы помочь супруга экс-депутата Мария Максакова, однако она живёт в Киеве и пока не горит желанием возвращаться в Москву. По данным Лайфа, следователи СКР пытаются выйти с ней на контакт.

— Недавно в Киев был направлен запрос об оказании правовой помощи и допросе Марии Максаковой, — рассказал Лайфу источник в спецслужбах. — В рамках этого поручения следователи также запросили официальное заключение судебно-медицинской экспертизы о смерти Вороненкова и её причинах.

В СКР ожидают, что Мария Максакова поделится своими мыслями о том, кто и за что мог убить её мужа, угрожал ли кто-то ему, а также рассказать, как они жили в Киеве. Кроме того, вдова должна будет определиться с судьбой уголовного дела о рейдерском захвате здания в Москве, в котором её последний муж был фигурантом. Дело в том, что СКР в связи со смертью обвиняемого готов закрыть это дело, однако следователи должны получить официальное заключение судмедэкспертов, а также согласие родственников. Пока же суд в России продлевает заочный арест для Вороненкова, а он сам числится в розыске — для российских следователей он формально до сих пор жив.

Пока Максакова настроена добиваться продолжения расследования дела, чтобы доказать, что её муж не виновен. В этом случае Вороненкова могут заочно осудить вместе с другими фигурантами уголовного дела. Именно так сейчас судят в Мосгорсуде бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД генерала Бориса Колесникова, который летом 2014 года покончил жизнь самоубийством. Его родственники категорически отказали следователям в прекращении уголовного дела.

Пока непонятно, как украинские силовики отнесутся к запросу российских следователей. Не все страны положительно реагируют на просьбы о правовой помощи. Например, российские силовики ещё в 2013 году направили в Великобританию запрос о смерти беглого олигарха Бориса Березовского, но получили ответ только в 2016 году.

Российского экс-депутата Дениса Вороненкова убили в Киеве утром 23 марта. Вороненков с охранником вышли из дверей отеля на улице Пушкина. Они прошли по тротуару около 15 метров до перекрёстка, где поравнялись с киллером, и направились к припаркованной неподалёку машине.

Когда экс-депутат повернулся спиной к убийце, тот открыл огонь из пистолета. В это время на улице было довольно многолюдно. Несколько пуль сразили Вороненкова, а ещё одна попала в живот охраннику. Тем не менее телохранитель ухитрился попасть в Паршова и нанести тому смертельное ранение.

По одной из версий, Вороненков был убит из-за конфликта с международной группировкой обнальщиков, которую возглавляет гражданин Украины Виктор Курило. Павел Паршов, расстрелявший в Киеве Вороненкова, отвечал в группе обнальщиков за безопасность и охрану. Он уже попадал в поле зрения российских силовиков после убийства в Москве одного из теневых финансистов. Как рассказали Лайфу источники, костяк группировки, в том числе и Паршов, перебрался в российскую столицу ещё в 2012 году, после того как спецслужбы Украины завели уголовные дела на обнальщиков.

Украинские силовики уже опросили Курило по телефону. Об этом он сам заявил Лайфу. Он утверждает, что уголовное дело на Украине против него и других его подопечных было сфабриковано, а к убийству российского депутата они не имеют никакого отношения.