Война за пассажиров. За что в Подмосковье расстреляли легальных таксистов

Лайф узнал подноготную конфликта со стрельбой, произошедшего между компаниями-перевозчиками в Домодедове.

Противостояние между компанией, обслуживающей перевозку пассажиров в Подмосковье, и нелегальными перевозчиками привело 10 апреля к гибели человека. Нелегалы не смогли убрать легальную компанию с маршрутов и перешли к силовым конфликтам. Это не война маршруток — это война криминала против легальных таксистов, в которой от Минтранса и правоохранительных органов пока помощи мало. Из-за чего эта война началась и какие стороны в ней участвовали — в расследовании Лайфа.

В понедельник, 10 апреля, на автозаправке на 43-м километре трассы "Дон" в Домодедовском районе Подмосковья произошёл конфликт со стрельбой. В результате один человек погиб, трое в больнице в тяжёлом состоянии. После стрельбы СК возбудил уголовное дело по статье УК 105 ("Убийство) и статье 222 ("Незаконный оборот оружия"). Полицейские уже задержали троих подозреваемых. Ими оказались местные жители в возрасте от 22 до 36 лет, которые ехали на микроавтобусе "Мерседес-Спринтер".

На следующий день после побоища полиция опубликовала пресс-релиз, где сообщила, кто участвовал в конфликте.

— Инцидент произошёл между сотрудниками компании, осуществляющей легальные пассажирские перевозки, и представителями организации, занимающейся перевозками граждан нелегально. Погибший и пострадавшие — сотрудники компании легальных пассажирских перевозок, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Честные частные перевозчики

С 2003 года на маршрутах юга Московской области работает перевозчик "Ранд-транс" из Домодедова. Он возит пассажиров на новеньких "мерседесах" по госконтрактам с подмосковным правительством. Именно сотрудник этой компании был убит в ходе конфликта на заправке, а трое других попали в больницу.

Как рассказал Лайфу юрист "Ранд-транса" Денис Трефилов, различные нелегалы "прессовали" их водителей и раньше, но конфликт никогда не приобретал таких масштабов.

— Наших водителей уже несколько месяцев караулят на стоянках. На конечных остановках почти каждого нашего маршрута поджидают группы агрессивных людей. Угрожают, говорят, мол, мы отберём ваши маршруты и будем по ним ездить, — рассказывает Трефилов. — Били машины арматурой и молотками. У нас есть абсолютно новые машины, у которых уже разбиты окна, побиты крылья.

Страдают в основном водители. Несколько раз рядовых сотрудников "Ранд-транса" избивали. По словам собеседника, в последние месяцы агрессия нелегалов усилилась. Они стали использовать пневматическое и травматическое оружие.

— Приезжали группировки на машинах, разгружались, быстро избивали всех — и по кустам, — поведал Трефилов. — Мы зафиксировали случай, когда кто-то открыл огонь по нашему микроавтобусу. При этом в салоне находился пассажир.

После этого "Ранд-транс" добился возбуждения уголовных дел за умышленное уничтожение имущества и нанесение телесных повреждений их водителям. Сейчас эти дела расследуют полицейские Москвы и области.

Последнее время тактика действий нелегалов изменилась. Трефилов рассказал, что они просто "занимают" маршруты: выезжают на своих автобусах и берут пассажиров на тех остановках, которые находятся по пути следования "Ранд-транса".

По словам исполнительного директора "Ранд-транса" Александра Малашенко, незаконные акции устраивает транспортная компания, которая не имеет права перевозить людей по регулярным маршрутам, но очень хочет это делать.

— Это фирма "Сатурн трэвел". Их в реестре Минтранса нету вообще. У них нет ни одного легального маршрута. И они выезжают на наши. Нелегально работают на наших и на маршрутах других компаний, — рассказал Малашенко.

— По нашей информации, это происходит с попустительства контролирующих органов. Мы писали жалобы в МВД, в прокуратуру, в Транснадзор, но всё без ответа. Такое ощущение, будто специально не хотят видеть нарушений, — добавил Трефилов.

Как развивался последний конфликт

В день конфликта, говорит Трефилов, "гости" повели себя совсем уж нагло.

— Встали на своих автобусах и перекрыли движение нашим. Один автобус перекрыл, другие начали собирать пассажиров, — говорит юрист.

Прибыли они на микроавтобусах "Мерседес" с надписями "Заказной". Пару месяцев назад из-за того, что инциденты участились, "Ранд-транс" поставил на ключевых точках маршрутов своих контролёров. В их задачи входило быстро вызвать полицию и оповестить начальство о конфликте. Они и позвонили начальнику колонны, 34-летнему Мухамеду Умалатову, который приехал вместе с подчинёнными. Пока конфликт находился только на уровне словесной перепалки, люди из "Ранд-транса" предложили оппонентам отойти от остановки к автозаправке, расположенной неподалёку, чтобы не мешать пассажирам.

Далее события развивались, со слов Трефилова, следующим образом. Из-за приехавших автобусов появилась группа крепких молодых людей, которые достали травматические пистолеты "Оса" и огнестрельные макаровы. Люди Умалатова могли противопоставить им только газовые баллончики. Оппоненты же открыли огонь: сначала из травматов, потом из макаровых. Одна из пуль попала в начальника колонны Умалатова. Он погиб на месте.

— Мы думаем, это казус исполнителей, которые ехали с целью [нас] запугать. Но запугать не получилось, а получилось у них вот так, — считает Малашенко. — Если бы они хотели кого-то расстреливать, они вряд ли выбрали такое общественное место, как конечная остановка, на которой много человек. Системное бездействие Ространснадзора, который не борется с нелегалами, привело к тому, что компании сами вынуждены друг с другом конфликтовать, что в итоге привело к смертельному случаю.

"Сатурн" на кривой орбите

Компаний "Сатурн трэвел", занимающихся перевозками, в Москве и Подмосковье три штуки. Все имеют одинаковое название. И всеми управляет столичный предприниматель Владимир Барсов. Ни одна из них за последние годы в государственных тендерах не побеждала, а участвовала лишь пару раз.

Зато "Сатурн трэвел" — постоянный ответчик в судах. Он брал крупные суммы в долг у других компаний — "коллег по цеху", и не возвращал. Например, в январе 2016-го фирма "Югавто" взыскала с сатурновцев 1,3 миллиона рублей по займу, который те не выплачивали пять лет. Помимо частных компаний к перевозчику были претензии и со стороны государственных структур.

Так, дорожный надзор год назад уличил "Сатурн трэвел" в перевозке людей с нарушением соответствующей лицензии. Инспектора выяснили, что как минимум двое водителей не имели действующих водительских удостоверений российского образца, а режим труда и отдыха не соблюдался. Водители работали с 6 утра до 12 ночи без перерывов. Начальство, пишут проверяющие, попросту не давало им отдыхать. На юрлицо оформили административный протокол и оштрафовали на 30 тысяч. Общая сумма штрафов и долгов компании "Сатурн трэвел" в разные годы составляла почти 2 миллиона рублей.

Получить комментарий у представителей "Сатурн трэвела" не удалось. Телефоны всех трёх компаний не отвечали.