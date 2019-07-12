Парень присмотрел за цветком соседки так, что теперь у него хотят жить все

Англичанка попросила соседа позаботиться о её цветке. Он понял её буквально, и теперь от него фанатеют в "Твиттере".

Лорен Френч из Лондона, Англия, собиралась в отпуск, но её беспокоил вопрос: кто же будет ухаживать за растениями, когда она будет за океаном. Идеальным кандидатом на эту должность оказался её сосед Джек. Спустя несколько дней после того, как Лорен уехала, Джек прислал ей несколько забавных фотографий. И на них видно, насколько ответственно он подошёл к возложенным на его плечи обязанностям.

Об уморительном соседе Лорен рассказала в своём твиттере. И у Джека сразу же появились фанаты, которые захотели стать этим цветком, чтобы чуткий парень позаботился и о них.

Не могла бы ты попросить твоего соседа прийти и присмотреть за мной несколько недель? JoChopra

Это растение живёт лучше, чем я esqrt

Несмотря на то что Джек, безусловно, замечательно позаботился о цветке, пользователи в "Твиттере" не могли не отметить, что цветку всё же кое-чего не доставало — полива. Однако и это не помешало пользователям настойчиво проситься к парню в гости.

Похоже, он сделал всё, кроме того, чтобы полить его Mcali4

Это всё, конечно, очень хорошо, но цветок на этих фотографиях отчаянно нуждается в воде!!! SoniaRayS

С Bored Panda Лорен поделилась, что такие фотографии очень в стиле Джека: "Он всегда делает такие смешные штуки, чем нас очень веселит. Мы его сильно любим".

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