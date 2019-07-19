Парень сделал свой цветок героем реалити-шоу, и зрители 3 года решают его судьбу

Немного сумасшедшая идея пришла Тайлеру Вуду в голову во время игры с пользователями в Twitch. Тогда зрители сообща решали, как лучше поступить, и программисту стало интересно, на что ещё способна толпа в Интернете.

Тайлер долго обдумывал, что предложить пользователям Сети, ведь не было известно, насколько серьёзно они бы отреагировали на эксперимент. Выбирать для игры живое существо парень не хотел — ведь люди в Интернете бывают зачастую жестокими. Поэтому конечный выбор программиста пал на растение афеландра оттопыренная, пишет The Daily Dot.

Суть эксперимента была такой: Тайлер подключил к цветку датчики света и влажности воздуха и почвы — и вся информация автоматически загружалась на ветку Reddit, которая была создана специально для этого. Пользователи портала, ориентируясь на эти данные, решали, стоит поливать растение или нет.

Я думал, если реддитовцы решат засушить растение, то и ладно. Но оказалось, что в Сети полно добрых и заботливых людей Тайлер Вуд

Эксперимент продолжается успешно вот уже три года. Правда, первая афеландра — Джефф — не пережила переезда хозяина в другой дом. И парень завёл вторую такую же — Фрейю, и теперь пользователи Сети пристально следят за ней на сайте, который Тайлер специально разработал для своего проекта.

Парень хотел порадовать свою девушку, тайно поливая её цветок, но крупно ошибся