Копейка рубль бережёт. На чём экономят россияне?

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Копейка рубль бережёт. На чём экономят россияне?

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Фото © Pexels

Исследовательский холдинг Romir изучил траты россиян и выяснил: соотечественники стали резко экономить. От чего люди готовы отказаться и почему решили затянуть пояса?

Каждый четвёртый россиянин включил "режим экономии"

25% опрошенных заявили, что в ближайшие полгода не планируют никаких крупных трат

Фото © РИА Новости / Максим Богодвид

Вот от чего откажутся прежде всего

В чёрном списке: одежда, медицина, отдых, покупка смартфонов

Фото © РИА Новости / Виталий Белоусов

Охотнее всего россияне экономят на двух вещах

Это бытовая техника и электроника: процент трат на них в семейном бюджете сокращается: с 13% в 2016-м до 7% в 2018 году

Фото © РИА Новости / Серегй Мамонтов

Эксперты предполагают, что секрет внезапной бедности прост

Предыдущие полгода россияне активно тратились. 75% семей совершали крупные покупки с июля по декабрь 2018 года

Фото © РИА Новости / Руслан Кривобок

И вот на что тратили больше всего денег:

Покупка одежды и обуви — 51%. Отдых — 21%. Ремонт — 13%. Покупка мебели — 11%. Машину купили лишь 3%. Квартиру ещё меньше — 2%

Фото © Pexels

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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