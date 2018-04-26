Звуковик реалити-шоу "Полицейские" погиб, снимая перестрелку с грабителем: видео

Мужчина держал микрофон, когда пуля попала ему под руку, в результате чего он скончался через 20 минут.

38-летний член съёмочной команды реалити-шоу "Полицейские" держал микрофон, когда между офицерами и вооружённым грабителем завязалась перестрелка прямо в кафе в штате Небраска. На Брайса Диона был надет бронежилет, однако пуля попала прямо в пустой промежуток под рукой. В итоге мужчина скончался, а его брат подал иск о причинении смерти в результате инцидента в августе 2014 года, сообщает Mirror.

В ходе разбирательств суд впервые опубликовал видео перестрелки, на кадрах которого видно, как Дион получил пулю и затем упал у входа в кафе. Мужчина был жив ещё в течение 20 минут. На видео также слышно, как офицер говорит ему: "Оставайся со мной, оставайся со мной..."

Грабитель, Кортез Вашингтон, тоже погиб в столкновении, в ходе которого полицейские произвели около 30 выстрелов. Позже офицеры обнаружили, что подозреваемый, который находился на условно-досрочном освобождении, держал в руках не огнестрельное оружие, а пневматику.