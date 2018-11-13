Девушка довела соперницу до суицида, выложив её интимные фото в "Инстаграм"

Впрочем, сама обвиняемая утверждает, что у неё был тяжёлый период в жизни, из-за чего она не смогла вовремя остановиться.

28-летняя Рейчел Дейл довела бывшую девушку своего парня до суицида после того, как выложила в "Инстаграм" её откровенные фотографии. Обвиняемая нашла снимки на телефоне Алекса Монтгомери в день своего рождения и, недолго думая, поделилась ими со своими подписчиками, написав жертве "Завтра они будет по всему Интернету", сообщает Daily Star.

Несмотря на то что девушка быстро одумалась и удалила фото через восемь минут, снимки уже успели разлететься по социальным сетям. Жертва, чьё имя скрыто в целях конфиденциальности, была настолько подавлена после произошедшего, что даже пыталась покончить с собой и прошла лечение в больнице.

У пострадавшей девушки и Алекса были отношения несколько лет назад — перед тем как он встретил Рейчел. Однако их общение до сих пор продолжалось. Ранним утром Рейчел проснулась, услышав оповещение об СМС на телефоне бойфренда, и увидела, что незнакомка отправила ему откровенные фото. В своё оправдание обвиняемая рассказала, что за четыре дня до преступления её уволили, из-за чего она была эмоционально нестабильна.

Они были в отношениях уже два года, но Рейчел всё равно переживала, что они могут расстаться. Она работала полный рабочий день и вела совместный бизнес с бойфрендом, куда вкладывала свои деньги, время и усилия Адвокат Рейчел

В итоге жительницу Манчестера приговорили к 12 неделям тюрьмы с приостановкой на год, а также к штрафу в £200.