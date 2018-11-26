Муж задушил жену, когда она отказалась переспать с ним за £100 в последний раз

За день до убийства мужчина умолял супругу о последнем сексе, но его терпению пришёл конец, когда он заметил, что она говорит с кем-то по телефону.

Ревнивый муж задушил свою жену, с которой они жили раздельно, после того, как она отказалась заняться с ним сексом в последний раз. 35-летний Мартин Кавана даже предложил ей £100 (более восьми тысяч в рублях), но всё равно услышал отказ. Тело 31-летней Софи было найдено на следующей день в её спальне под одеялом, рядом лежал сломанный телефон, сообщает The Sun.

За день до убийства Софи рассказала подруге, что Мартин предлагал ей деньги, чтобы она переспала с ним. Кроме того, супруг постоянно писал возлюбленной, что ему плохо без неё: "Ты сыплешь соль в мои раны", "Я хочу, чтобы ты была моей в последний раз".

В день, когда произошло убийство, Софи и Мартин гуляли по парку дикой природы в Кенте, Англия, после чего отправились в паб, чтобы встретиться с друзьями. Записи телефонных разговоров показали, что перед смертью погибшая долгое время с кем-то общалась. Исходя из этого, следствие выяснило, что Мартин приревновал супругу, после чего они начали ссориться.

У Мартина был вспыльчивый характер, из-за чего в их семье постоянно возникали скандалы. В один из таких случаев после расставания мужчина угрожал, что покончит с собой, если жена не вернётся. Впрочем, сам обвиняемый отрицает свою вину.