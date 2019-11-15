Тодоренко ищет гадалку после того, как её здоровье ухудшилось без видимых причин

На днях 29-летняя телеведущая получила премию "Женщина года" по версии журнала Glamour. Но не успели фанаты порадоваться за звезду, как та расстроила их известием об ужасном самочувствии.

Недавно Регина Тодоренко опубликовала на своей страничке в "Инстаграме" странную сториз, где поделилась с подписчиками своей тревогой. По словам ведущей, в последнее время она чувствовала себя не очень хорошо.

Внутри как будто что-то крутит, постоянно тошнота и понос. Не знаю, такое ощущение, как будто кто-то сглазил Регина Тодоренко

Звезда добавила, что теперь ей нужна гадалка, которая сможет очистить её от "этой грязи". Может, даже "выкатать яйцом". Фанаты не на шутку испугались за здоровье Регины, предлагая свои варианты. Но позже женщина опубликовала новые сториз, где пояснила, что всё это — шутка и не надо беспокоиться.

Это шутка, не переживайте! Я вас всех целую, спасибо за беспокойство, но всё, слава богу, хорошо. Дай бог нам всем здоровья Регина Тодоренко

Поклонники не просто так взволновались о состоянии Регины, предположив переутомление. Ведь женщина много времени посвящает работе — ведёт собственное шоу "Регина+1" и параллельно с этим занимается несколькими проектами. К тому же она воспитывает годовалого ребёнка — в декабре прошлого года у Регины и Влада Топалова родился сын.

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