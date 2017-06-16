Месть клиента? Уральского адвоката могли убить за отказ защищать вымогателя

На этой версии настаивает екатеринбургский бизнесмен, потерпевший по делу Шадида Алаева, которого защищал Алексей Кощеев.

Следователи продолжают разбираться в загадочном убийстве коммерсанта Беслана Нарузова и адвоката Алексея Кощеева. Их лишили жизни ещё 25 мая. Вечера в полицию явился один из подозреваемых — Антон Корепанов — и признался в убийстве. А на днях властям сдался второй — коммерсант Алексей Тиханов. По материалам следствия, адвокат Алексей Кощеев пал жертвой убийц, потому что вместе с бизнесменом Бесланом Нарузовым встречался с Тихановым, который задолжал последнему 1 миллион 600 тысяч рублей. И после этой встречи "о реструктуризации задолженности" не стало ни Кощеева, ни Нарузова.

"Если не будешь исполнять свои обязанности, я тебе шило в печень воткну"

Однако источник Лайфа рассказал о новом следе в убийстве екатеринбургского юриста. По словам источника, адвокат Алексей Кощеев защищал беспредельщика-вымогателя Шадида Алаева, обложившего данью двух бизнесменов Екатеринбурга, которые, устав от постоянных требований "ты должен", обратились в полицию. Шадида арестовали. А защищал его как раз Кощеев. Но потом, как говорится, что-то пошло не так.

— Дело в том, что Шадид реально бешеный. Например, на встрече с нами, с потерпевшими, он сказал своему адвокату Кощееву в отношении женщины, которая подала на него заявление в полицию: "Слушай, а давай я её героином бахну, и она отъедет?" Конечно, Кощеев был в шоке. Скажу более, он хотел выйти из дела и перестать защищать Шадида Алаева. Но его не отпускали. Тогда он обратился к отцу своего подзащитного — Рашиду. И потребовал, чтобы ему дали выйти из дела. Пригрозил, что если этого не будет, то он обнародует всю информацию о вымогательствах, которая ему известна, — рассказал потерпевший по делу о вымогательствах Сергей Горшков (фамилия и имя изменены. — Прим. ред.). — А при мне Шадид угрожал Кощееву: "Если не будешь исполнять свои обязанности, я тебе шило в печень воткну". А через две недели адвоката нашли убитым.

Ругался матом, угрожал вырезать всю семью, так что пришлось отдать "лексус"

По словам бизнесмена Сергея Горшкова, он пострадал от Шадида Алаева весной прошлого года. Обвиняемый на данный момент в вымогательстве Алаев приехал к дому Горшкова на Audi Q7 и начал требовать деньги.

— Я занимаюсь бизнесом, а Шадид вычислил это, — рассказал Лайфу Сергей Горшков. — И он стал требовать миллион рублей, который я якобы должен одному бизнесмену. Уговоры о том, что если есть вопросы, то их можно решить в арбитраже, Шадид не воспринял. Он ругался матом, угрожал убить меня и вырезать всю семью.

В первую встречу Горшков, по его словам, ничего Шадиду не заплатил. Но в октябре прошлого года нежданный гость вновь встретился с бизнесменом. Подкараулил его в подъезде.

— Я вышел из своей квартиры на ВИЗ вместе с ребёнком и спускался по лестнице. И в этот момент уже у дверей на меня налетел Шадид. Приставил к виску пистолет и начал сыпать угрозами, — рассказал Сергей Горшков. — И так получилось, что я вынужден был переписать на него свой "лексус". У Шадида даже документы были готовы к продаже.

По словам бизнесмена Сергея Горшкова, он отдал элитную иномарку вымогателю и решил, что все неприятности позади. Поэтому в полицию обращаться не стал. Но оказалось, что он ошибался. В октябре прошлого года Шадид вместе с тремя помощниками вновь встретился со своей жертвой.

— Меня подкараулили вновь на ВИЗ, когда я уже спустился из квартиры и шёл по двору, — говорит Сергей Горшков. — Они были на "фольксвагене-тигуане". Приставили пистолет к боку и сказали, что я должен миллион рублей. Я им ответил: вы чего, я уже и так отдал тачку, которая стоит два? В итоге мы разошлись. Но я решил, что все их требования — это какой-то беспредел, и обратился за помощью в полицию.

Как в 90-х: не заявляй в полицию, а то убью!

Оперативники начали работать по заявлению и в декабре задержали Шадида Алаева. И выяснилось, что кроме Горшкова этот обвиняемый в вымогательствах человек пытался вытягивать деньги ещё у одного бизнесмена — Юлии Масловой. Она, коммерсант с опытом "из девяностых", пыталась договориться с ним, выяснить, как сделать так, чтобы он не беспокоил. Однако Шадид в ответ избил Юлию, а потом хотел убить. Она считает: ей повезло, что встреча с Шадидом была в людном месте, на парковке у "Гринвича".

— Мы встретились на парковке. Он вышел из своей машины и сел в мой "ленд ровер". Мы начали говорить, а потом он как взбесился и начал меня бить головой о бардачок. Кричал: "Открывай сумку! Давай 500 тысяч!" Я была напугана до смерти и умоляла: "Только не убивай!", — рассказала Лайфу Юлия Маслова. — Когда он потянулся за ножом, я сумела выскочить на улицу. И закричала: "Вызовите полицию!" Я была вся в крови. Он, видя, что кругом люди, пригрозил: "Заявишь в полицию — убью!", — а потом ушёл. Я была в шоке. И только уже спустя несколько месяцев следователи рассказали мне, что Шадид забрался в мой "ленд ровер", дверь-то я не закрыла, убегая, пытался его завести и угнать.

Юлия Маслова, по её словам, не думала обращаться в полицию. Боялась за свою жизнь. В травмпункт пошла. А уже врачи сообщили правоохранителям. Потом Юлию вызвали для дачи объяснений, и она рассказала, как всё было. И на Шадида завели очередное уголовное дело.

— После нападения у "Гринвича" Шадид начал угрожать мне по телефону. Слать SMS. Угрожал сжечь, — продолжила рассказ Юлия Маслова. — Я не придавала этому значения, но случилось так, что он действительно подъехал к моему дому и швырнул горящую бутылку с бензином.

Когда Шадида в декабре арестовали, его как раз защищал Алексей Кощеев. Видимо, он был неплохим адвокатом, раз обвиняемого в вымогательстве отпустили под залог в один миллион рублей. Но только, выйдя на свободу, Шадид не стал сидеть тихо. И вскоре его задержали сотрудники ГИБДД за езду без прав. После этого он отправился за решётку, где и пребывает до сих пор.

15 июня в Ленинском суде Екатеринбурга состоялось предварительное слушание по делу Шадида Алаева. Суд решил оставить вымогателя под стражей. Дата следующего заседания ещё не назначена.

— Я рад, что следователи полиции взялись за это дело и довели до суда, — резюмировал бизнесмен Сергей Горшков. — Как будет дальше — посмотрим. Но наше дело правое. Мы не отступимся.

Кто убил адвоката?

В полиции официально подтвердили историю Горшкова и Масловой.

— После обращения потерпевших в полицию данный гражданин был задержан оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. — В отношении него возбуждены и расследованы уголовные дела за кражу, разбой, вымогательство и хищение оружия.

Версию Сергея Горшкова, по которой к убийству Кощеева мог быть причастен Шадид Алаев, в Следственном комитете не подтверждают, но и не опровергают.

— По делу об убийстве Кощеева и Нарузова есть обвиняемые, которые уже дали признательные показания в этом происшествии. Они находятся под стражей. Дело расследуют сотрудники Верх-Исетского следственного отдела. Что до остальных версий убийства адвоката, то это остаётся тайной следствия, — прокомментировал представитель СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков.

А вот с защитниками Шадида Алаева обстоит какая-то странная история. По словам потерпевшего Сергея Горшкова, сначала его защищал Борис Искандарян. А затем на вчерашнем суде — Олег Фень. Однако и тот и другой заявляют, что в данный момент вымогателя не защищают.

— Сейчас я не представляю интересы этого человека, — пояснил Лайфу адвокат Олег Фень. — Что до его связи с убийством Кощеева, то это, извините, какие-то глупости. По этому делу, насколько мне известно, уже задержаны два человека, которые дали признательные показания.