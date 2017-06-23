"Ночь музыки" в Екатеринбурге. Про это не надо читать, это надо видеть

Читайте также

"Ночь музыки" в Екатеринбурге. Про это не надо читать, это надо видеть

9

Фото: © L!FE

Лайф подготовил для читателей "видеообзоры" с избранных концертов фестиваля. Слушайте и смотрите.

Свой репортаж корреспонденты начали с концерта на этно-сцене Night Bazar, расположенной в сквере у Театра оперы и балета.

 

 

 

Второй площадкой, на которую заглянул Лайф, стал большой зал Театра кукол. Там выступали музыканты, играя под общей темой "Территория страсти. Танго".

 

А это репортаж с площадки у Театра оперы и балета:

 

В пабе Ben Hall отжигали Blues Doctors и их друзья:

 

В Исторический сквер к капсуле времени послушать музыку пришли тысячи екатеринбуржцев:

 

Концерт у гостиницы "Исеть" сопровождался светомузыкальным шоу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!