"Ночь музыки" в Екатеринбурге. Про это не надо читать, это надо видеть

Свой репортаж корреспонденты начали с концерта на этно-сцене Night Bazar, расположенной в сквере у Театра оперы и балета.
Второй площадкой, на которую заглянул Лайф, стал большой зал Театра кукол. Там выступали музыканты, играя под общей темой "Территория страсти. Танго".
А это репортаж с площадки у Театра оперы и балета:
В пабе Ben Hall отжигали Blues Doctors и их друзья:
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Концерт у гостиницы "Исеть" сопровождался светомузыкальным шоу:
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