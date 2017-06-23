"Ночь музыки" в Екатеринбурге. Про это не надо читать, это надо видеть

Лайф подготовил для читателей "видеообзоры" с избранных концертов фестиваля. Слушайте и смотрите.

Свой репортаж корреспонденты начали с концерта на этно-сцене Night Bazar, расположенной в сквере у Театра оперы и балета.

Второй площадкой, на которую заглянул Лайф, стал большой зал Театра кукол. Там выступали музыканты, играя под общей темой "Территория страсти. Танго".

А это репортаж с площадки у Театра оперы и балета:

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