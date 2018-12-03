За деньгами — в ЯНАО, за невестой — в Иваново. Где самые высокие зарплаты в РФ

Как оказалось, вовсе не в Москве "все деньги". Так, самая прибыльная работа, если верить экспертам, у жителей ЯНАО. А вот города, расположенные сравнительно недалеко от Москвы, не могут похвастаться высокими результатами.

Эксперты РИА "Рейтинг " пришли у выводу, что самые низкие зарплаты всё же в национальных республиках и некоторых городах Центрального федерального округа. Оценивали по трём основным критериям: где какая средняя зарплата, какая часть населения зарабатывает менее 15 тысяч рублей и какая — более 100 тысяч. Итак, где какая средняя зарплата.

ЯНАО Средняя зарплата в этом регионе колеблется в пределах от 45 тысяч до 107 тысяч рублей* Фото: ©РИА Новости/Болот Бочкарев

Чукотский АО Здесь получают в среднем от 43 тыс. до 102 тысяч рублей Фото: ©РИА Новости/Сергей Ещенко

Ненецкий АО Около половины жителей в месяц зарабатывают от 41 тысячи до 92 тысяч рублей Фото: ©РИА Новости/Сергей Русанов

Магаданская область Здесь максимальная средняя зарплата составляет 86 тысяч рублей Фото: ©РИА Новости/Александр Крылов

Москва Годом ранее столица находилась на 3-м месте. Однако сейчас только пятое со средним уровнем зарплат — 33–80 тысяч рублей Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

Камчатский край Один из самых удалённых от центра регионов по уровню зарплат на 8-м месте — 31–72 тысячи Фото: ©РИА Новости/Александр Вильф

Санкт-Петербург Северная столица не вошла даже в десятку регионов с высокой средней зарплатой. Итого — 11-е место и 26–58 тысяч в месяц Фото: ©РИА Новости/Алексей Даничев

Московская область В отличие от столицы, Подмосковье лишь на 14-м месте с "разбегом" 22–50 тысяч Фото ©РИА Новости/Сергей Мамонтов

Приморский край 18 тысяч для Приморья — тоже средняя зарплата. В целом же, по словам экспертов, приморцы получают 18–43 тысячи рублей Фото: ©РИА Новости/Виталий Аньков

Ленинградская область Ровно на 10 пунктов Ленобласть отстаёт от Санкт-Петербурга. Итого — 21-е место. Средняя зарплата — 21–44 тысячи Фото: ©РИА Новости/Алексей Даничев

Свердловская область Здесь средняя зарплата не дотягивает до 40 тысяч рублей. Если верить экспертам, этот показатель в регионе — 17–38 тысяч Фото: ©РИА Новости/Александр Кондратюк

Калужская область Замыкает 30-ку. Средняя зарплата в ней — 17–38 тысяч. Однако меньше 15 тысяч зарабатывает около 18% местных жителей Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина

Калининградская область Оказалась на 33-м месте со средней зарплатой 15–33 тысячи рублей. При этом практически четверть населения получает менее 15 тыс. Фото: ©РИА Новости/Михайи Воскресенкский

Самарская область На 38-м месте. Здесь также зарабатывают 15–34 тыс. рублей в среднем. Однако тех, кто получает меньше среднего, больше Фото: ©РИА Новости/Анар Мовсумов

Татарстан Ряд субъектов, расположенных в Поволжье, оказался в 4-м и 5-м десятках рейтинга. Так, в Татарстане зарабатывают 16–35 тыс. Фото: ©РИА Новости/Максим Богодвид

Крым Российская республика находится на 69-м месте. При этом количество тех, кто зарабатывает менее 15 тысяч рублей, приближается к 1/3 Фото: ©РИА Новости/Сергей Мальгавко

Ивановская область "Регион невест", как его часто называют, оказался лишь на 75-м месте по уровню зарплат. В среднем — 12–26 тысяч рублей Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Мордовия Находится на 80-м месте. Если верить экспертам, 32,5% населения в месяц получает менее 15 тысяч рублей. А в среднем — 13–27 тыс. Фото: ©РИА Новости/Юрий Глебов

Дагестан Расположился на 82-м месте. Почти половина населения не зарабатывает 15 тысяч рублей в месяц. Средний показатель — 10–25 тысяч Фото: ©РИА Новости/Алексей Филлипов

Псковская область Один из аутсайдеров. Средняя зарплата колеблется в пределах 12–28 тысяч рублей Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Кабардино-Балкария Предпоследнее место. Здесь средняя зарплата может составить и 11 тысяч в месяц Фото: ©РИА Новости/Денис Абрамов

Адыгея Лидер антирейтинга. Здесь более 100 тыс. рублей в месяц зарабатывает 0,59% населения. А средняя зарплата — 12–28 тыс. Фото: ©РИА Новости/Николай Хижняк

* В этом диапазоне зарплаты колеблются у половины жителей указанных регионов.