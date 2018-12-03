За деньгами — в ЯНАО, за невестой — в Иваново. Где самые высокие зарплаты в РФ

Эксперты " пришли у выводу, что самые низкие зарплаты всё же в национальных республиках и некоторых городах Центрального федерального округа. Оценивали по трём основным критериям: где какая средняя зарплата, какая часть населения зарабатывает менее 15 тысяч рублей и какая — более 100 тысяч. Итак, где какая средняя зарплата.
ЯНАО
Средняя зарплата в этом регионе колеблется в пределах от 45 тысяч до 107 тысяч рублей*
Фото: ©РИА Новости/Болот Бочкарев
Чукотский АО
Здесь получают в среднем от 43 тыс. до 102 тысяч рублей
Фото: ©РИА Новости/Сергей Ещенко
Ненецкий АО
Около половины жителей в месяц зарабатывают от 41 тысячи до 92 тысяч рублей
Фото: ©РИА Новости/Сергей Русанов
Магаданская область
Здесь максимальная средняя зарплата составляет 86 тысяч рублей
Фото: ©РИА Новости/Александр Крылов
Москва
Годом ранее столица находилась на 3-м месте. Однако сейчас только пятое со средним уровнем зарплат — 33–80 тысяч рублей
Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов
Камчатский край
Один из самых удалённых от центра регионов по уровню зарплат на 8-м месте — 31–72 тысячи
Фото: ©РИА Новости/Александр Вильф
Санкт-Петербург
Северная столица не вошла даже в десятку регионов с высокой средней зарплатой. Итого — 11-е место и 26–58 тысяч в месяц
Фото: ©РИА Новости/Алексей Даничев
Московская область
В отличие от столицы, Подмосковье лишь на 14-м месте с "разбегом" 22–50 тысяч
Фото ©РИА Новости/Сергей Мамонтов
Приморский край
18 тысяч для Приморья — тоже средняя зарплата. В целом же, по словам экспертов, приморцы получают 18–43 тысячи рублей
Фото: ©РИА Новости/Виталий Аньков
Ленинградская область
Ровно на 10 пунктов Ленобласть отстаёт от Санкт-Петербурга. Итого — 21-е место. Средняя зарплата — 21–44 тысячи
Фото: ©РИА Новости/Алексей Даничев
Свердловская область
Здесь средняя зарплата не дотягивает до 40 тысяч рублей. Если верить экспертам, этот показатель в регионе — 17–38 тысяч
Фото: ©РИА Новости/Александр Кондратюк
Калужская область
Замыкает 30-ку. Средняя зарплата в ней — 17–38 тысяч. Однако меньше 15 тысяч зарабатывает около 18% местных жителей
Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина
Калининградская область
Оказалась на 33-м месте со средней зарплатой 15–33 тысячи рублей. При этом практически четверть населения получает менее 15 тыс.
Фото: ©РИА Новости/Михайи Воскресенкский
Самарская область
На 38-м месте. Здесь также зарабатывают 15–34 тыс. рублей в среднем. Однако тех, кто получает меньше среднего, больше
Фото: ©РИА Новости/Анар Мовсумов
Татарстан
Ряд субъектов, расположенных в Поволжье, оказался в 4-м и 5-м десятках рейтинга. Так, в Татарстане зарабатывают 16–35 тыс.
Фото: ©РИА Новости/Максим Богодвид
Крым
Российская республика находится на 69-м месте. При этом количество тех, кто зарабатывает менее 15 тысяч рублей, приближается к 1/3
Фото: ©РИА Новости/Сергей Мальгавко
Ивановская область
"Регион невест", как его часто называют, оказался лишь на 75-м месте по уровню зарплат. В среднем — 12–26 тысяч рублей
Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев
Мордовия
Находится на 80-м месте. Если верить экспертам, 32,5% населения в месяц получает менее 15 тысяч рублей. А в среднем — 13–27 тыс.
Фото: ©РИА Новости/Юрий Глебов
Дагестан
Расположился на 82-м месте. Почти половина населения не зарабатывает 15 тысяч рублей в месяц. Средний показатель — 10–25 тысяч
Фото: ©РИА Новости/Алексей Филлипов
Псковская область
Один из аутсайдеров. Средняя зарплата колеблется в пределах 12–28 тысяч рублей
Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович
Кабардино-Балкария
Предпоследнее место. Здесь средняя зарплата может составить и 11 тысяч в месяц
Фото: ©РИА Новости/Денис Абрамов
Адыгея
Лидер антирейтинга. Здесь более 100 тыс. рублей в месяц зарабатывает 0,59% населения. А средняя зарплата — 12–28 тыс.
Фото: ©РИА Новости/Николай Хижняк
* В этом диапазоне зарплаты колеблются у половины жителей указанных регионов.
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